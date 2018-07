Ein Roman Margret Lanes

Man kann heute nicht von einem typisch deutschen, amerikanischen, französischen oderitalienischen Roman sprechen, höchstens von der typischen Wahl des Stoffes. Die einzelnen Autoren dieser Länder schreiben zu verschieden, oft gar gegensätzlich. Nur die Engländer schreiben immernoch typisch englisch. Dieses „gewisse Etwas“ ist der Nachklang einer aufs Repräsentative geschulten Lebenshaltung, ein Stück Oxford und Cambridge. Immer spürt man, nicht ohne Wohlgefallen, den Zylinder des Autors. Diese Mischung von Würde, zarter Ironie und maßvoller Leidenschaft findet sich auch in dem Buch

Margret Lanes: „Wolke, vergessen vom Wind.“. Rainer Wunderlich Verlag, Tübingen, 336 S., 14,80 DM.

Ein Leser, der die Donnerschläge Sartres, die erotische Urschwelgerei Millers und die moderne Psychoanalyse ausgehalten hat, fühlt sich hier in ein altfränkisches Paradies versetzt. Der Londoner Kunsthändler Charles, laut Romaninhalt kaum an geschäftlichen Dingen interessiert, hat sich von seiner resoluten, intelligenten Schwiegermutter in die Ehe mit einer eifersüchtigen Lady hineinintrigieren lassen und kommt nach zehn Jahren plötzlich auf den Gedanken, sich um seine einstige Geliebte, eine zarte Wanderschauspielerin, zu kümmern. Tatsächlich findet er das Mädchen wieder, seine englisch gemäßigte Seele erglüht, und der gewagte Schluß läßt den Mann endlich dort glücklich werden, wo er es ein Dezennium früher hätte sein können. Frau und Kind entführt der deus ex machina in Gestalt des Krieges nach Amerika.

Dergleichen Schicksale sind nicht neu. Eifersucht, Böszungigkeit, Treue, Leidenschaft, Kindesliebe und Furcht scheinen wie in Seidenpapier gewickelt, die Charaktere werden plastisch, sind aber wie mit einer Regenhülle von ihrer guten Erziehung umgeben, und die Verfasserin Margret Lane hat mehr getan, als nur die „gute, alte Schule“ nachzuahmen. Wie gesagt, man liest mit Wohlbehagen. Und man wundert sich nicht, daß Maugham so viele Schüler hat. Denn für „den Engländer“ erscheint die Literatur noch immer als ein gefälliger Bestandteil der Kultur – und nicht als ihr Kriterium! i. j.