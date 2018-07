Die Frage „Wer ist und wo steht die Elite Ihres Landes am Anfang eines neuen Jahres?“ haben wir unseren Korrespondenten in England, Frankreich, Italien und Österreich gestellt und, ergänzend, auch für Deutschland zu beantworten versucht. Dabei fängt die Problematik naturgemäß mit dem Begriff „Elite“ an. Aber schon wie dieser Begriff in London, in Paris, in Rom und in Wien verstanden wird, erschien aufschlußreich genug; wir haben uns daher gehütet, ihn durch Definitionen und Zusatzfrigen unnötig einzuengen. Recht interessant ist denn auch, was unseren Korrespondenten aus den europäischen Hauptstädten auf drei Seiten mitteilenswert schien zu einem Thema, das dicke Bände füllen könnte. Gemeinsam ist allen Berichten der Hinweis auf ein Stadium der Unruhe, des Übergangs, der neuen Möglichkeiten. Ernst Robert Curtius meinte einmal, wenn es in fünfzig Jahren ein Europa überhaupt noch gebe, dann werde sich in diesem Europa die Rede etwa von einer „französischen Elite“ in ähnlicher Weise anachronistisch ausnehmen, wie man es heute als eigenwilligen Partikulirismus. empfände, von einer „kalifornischen“ oder „ukrainischen“ Elite zu reden. Beginnt so etwas wie eine europäische Elite“ (im Mittelalter, unter anderen Voraussetzungen freilich, eine Selbstverständlichkeit) sich heute wieder abzuzeichnen? Ist der Begriff „Elite“ in einer auf Gleichheit ihrer Bürger gerichteten demokratischen Staatsform überhaupt noch zulässig? Diese und viele anderen Fragen erheben sich, für deren Beantwortung sich hier einige recht bemerkenswerte Ansatzpunkte ergeben.