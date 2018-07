Das verwegene Phoenix-Theater unten in der 12. Straße, New Yorks geistige Kampfbühne, setzte seinem Publikum nun sogar Bertolt Brechts „Der gute Mensch von Setzuan“ vor. Als nach hiesiger Meinung antireligiöse, antibürgermoralische, antikapitalistische Dichtung ist sie dreifach blasphemisch im Sinne auch der geistig interessierten lokalen Volksideen. Jedoch hatte die New Yorker Theaterkritik – obwohl einer der „Hauptrezensenten“ das Theater demonstrativ in der Mitte der Vorstellung verließ – für das „interessante“ Werk den Respekt der Feststellung einer berechtigten Abkehr von Naturalismus, der der stimulierenden Phantasie solcher Mischung von Erzählung, Tendenzgesang, symbolischer Gestaltenformung und dialogisierter Ansprache an das Publikum. Es beweist das Verschwinden des Mac Carthy-Fiebers, daß dies Stück immerhin auf zurückhaltende, aber achtungsvolle Besprechungen stoßen konnte. Eric Bentlev, Amerikas Brecht-Fachmann, hat den Reim- und Klangschwung des Originals in ein musikalisch exaktes, freilich logisch nüchternes Englisch übertragen und die einzelnen „Propagandaszenen“ mit einem taktsicheren parodistischen Grundton inszeniert. Die gute böse Dirne ist Uta Hagen – als Deutschamerikanerin berufen auch für ein philologisches Verständnis des Dichters. Sie erfaßte die Plakatwirkung der Rolle, das flächig Pathetische oder Grimmige, die Marionettentechnik der Umschwünge und Überraschungen... ... und brach erst in ihrer Schlußanrufung der verlegen sich hinwegkcmplimentierenden Götter in die hier gebotenen Gefühlsschreie aus.

Brechts „Dreigroschenoper“ wird übrigens – hff Broadway – im kleinen Theater de Lys sehen das zweite Jahr als richtiger „Hit“ gespielt. Die Musik Weills – spät, aber doch für Amerika entdeckt – wurde so populär, daß sie im Rundfunk mitunter sogar als Inseratenbegleitung verwendet wird. Ein sichereres Zeichen der Wirksamkeit gibt es hier wohl kaum. l. u.