Nach der tiefen Ernüchterung, die uns die Entdeckung des brain washing bescherte – die Feststellung also, daß der Mensch, die Krone der Schöpfung, einem gelehrigen Pudel gleich vermittels der Gehirnwäsche abgerichtet werden kann, heute dies zu glauben und jenes zu verwerfen und morgen, gerade umgekehrt, jenes zu glauben und dieses zu verwerfen – ist die Entdeckung, daß eine ganze Generation, die nur die Knechtschaft kennt, doch um die Freiheit weiß, ein gerechter Trost. Diese Entdeckung, fast müßte man sagen: diese Offenbarung ist vielleicht das wichtigste Ereignis des so ereignisreichen vergangenen Jahres. Ihre Bedeutung kann gar nicht überschätzt werden, nur muß man sich davor hüten, aus dieser Erkenntnis falsche Schlüsse zu ziehen.

Wir haben uns so daran gewöhnt, diese Welt in Alternativen zu sehen, daß man verleitet wird zu glauben, die Jugend der östlichen Welt, die gegen das kommunistische Regime aufbegehrt, verlange es nach der kapitalistischen Lebensweise. Das aber ist mehr als zweifelhaft. Sie sprechen dort von einem humanistischen Sozialismus; was sie damit meinen, mag ihnen im einzelnen selbst noch nicht klar sein, wahrscheinlich: die Wiederherstellung einer gewissen individuellen Freiheit und menschlichen Würde im Rahmen eines sinnvollen Kollektivs; jedenfalls aber dies: Abschaffung des Einparteiensystems und also Wiedereinführung mehrerer politischer Parteien; Abschaffung der Kolchosen, also Wiedereinführung des bäuerlichen Privateigentums. Ob aber die Vorstellungen auf dem Gebiet der sozialen Ordnung und der Struktur von Industrie und Gewerbe ähnlich umstürzlerisch sind, ob da nicht vielmehr das Kollektiv und nicht der einzelne Mensch im Vordergrund steht – das ist noch sehr die Frage.

Nun könnte man zwar meinen, wenn gewisse Grundthesen, zum Beispiel freie Meinungsbildung, politische Dezentralisierung und wirtschaftliche Initiative gewährleistet wären, dann werde sich automatisch alles auf das System hin entwickeln, das heute den Westen kennzeichnet. Wenn man jedoch bedenkt, wie groß der Spielraum der Möglichkeiten allein schon innerhalb der westlichen Welt zwischen dem schwedischen Sozialismus und dem amerikanischen Kapitalismus ist, die doch beide auf jenen Grundelementen aufgebaut sind, dann wird man sagen müssen, daß mindestens wir Deutschen es uns nicht leisten können, ganz einfach auf den Automatismus jener Entwicklung zu vertrauen. Denn uns ist die Aufgabe sehr deutlich vorgezeichnet, eine Ordnung zu finden, die am Tage der Wiedervereinigung für beide Teile annehmbar ist und die vielleicht richtungweisend sein könnte für die Welt von morgen, die doch wohl als Einheit gedacht werden muß. Das ist ein Pensum, das kaum in dem vor uns liegenden Jahr 1957 bewältigt werden kann, auf das man sich aber planend und sinnend einstellen sollte. Dff.