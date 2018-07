Inhalt Seite 1 — Der Aufstand Sumatras Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Revolte des Obersten Simbolon richtet sich gegen Sukarnos Zentralismus in Java

Von Uli Faber

Wir Sumatraner“, erklärte mir vor etwa einem Jahr Mangkreto Amah, der Bürgermeister der zentral-sumatranischen Hauptstadt Bukittinggi, „sind die Elite Indonesiens. Wir werden diesen Staat einmal beherrschen. Auch wenn wir eine Minorität darstellen, bloß 12 Millionen gegen 55 Millionen Javaner. Aber wir haben den höchsten Bildungsstand von allen Inseln unseres Landes. Wir Menangkabaus sind die geborenen Politiker und Diplomaten; die Bataker, die sich uns im Norden anschließen, sind wegen ihrer ausgesprochen technischen Begabung berühmt. Warten Sie nur...“

Mir taten, als ich dem selbstsicheren Propheten gegenübersaß, die Knochen weh von einer zweitägigen Autobusfahrt, die mich von der großen Handelsstadt Medan im Norden durch die herrliche Berglandschaft des Tobasees in das Reich der Menangkabaus getragen hatte – einer Fahrt, von der mir alle europäischen Freunde abgeraten hatten. Diese in strategischer, wirtschaftlicher und in jeder anderen Hinsicht höchstwichtige Straße, die die Insel der Länge nach durchzieht, war dermaßen zerlöchert, daß sie nahezu unbefahrbar geworden war. Das Geld für den Straßenbau hätte aus den Kassen Djakartas, also aus Java, strömen sollen, aber es strömte nicht. Denn auf Java, dieser dichtbevölkerten Insel – nur ein Drittel so groß wie Sumatra – drängt sich eine armselige Bauernmasse in den Kampongs, aus deren Elend das staatliche Finanzamt kaum etwas herauszupressen vermag.

Dort in Sumatras reicher Erde aber lagen Reichtümer über Reichtümer. Um Medan herum breiten sich riesige Tabak- und Gummiplantagen. Um Palembang saugen die Pumpen der Shell und Standard Ölgesellschaften, in Pakanbaru die Caltex ihren Brennstoff aus der Tiefe. Es gibt Kohlen- und Zinnbergwerke. Unten im Süden haben die Lampongs schon seit Jahrhunderten durch den Anbau von Gewürzen Reichtümer errafft.

Die Hälfte sämtlicher Staatseinnahmen Indonesiens wird von Sumatra bestritten. Aber von diesem Geld fließt nur ein Bruchteil auf die Insel zurück, die so dringend Geld für die weitere Entwicklung ihrer Reichtümer brauchte. Die Kassen Djakartas gleichen einem Danaidenfaß. So wird denn den Sumatranern das Bewußtsein des Auserwähltseins dadurch vergällt, daß sie, die glauben, den javanischen Hungerleidern weit überlegen zu sein, von Djakarta aus regiert werden, ohne auch nur piep sagen zu können.

Die „javanische Kolonialherrschaft“