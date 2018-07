In der New York Herald Tribune haben die Brüder Alsop, die zu den bestinformierten amerikanischen Journalisten zählen und vor allem über besonders gute Fäden zum Pentagon verfügen, einen Artikel veröffentlicht, in dem sie sich mit dem amerikanischen Verteidigungsbudget auseinandersetzen. Sie kritisieren die Erhöhung um 3 Milliarden Dollar und berufen sich dabei auf eine Erklärung des Generalstabschefs der US-Luftwaffe Twining vom Sommer 1956, in der es hieß, daß allein die US-Luftwaffe eine Budgeterhöhung von 6 Milliarden Dollar benötige, um mit dem Anwachsen der sowjetischen Luftmacht auch nur Schritt halten zu können.

Der Kernpunkt in der Twiningschen Argumentation, um den es auch im Artikel von Joseph und Stewart Alsop wieder geht, ist folgender: je stärker und dichter der sowjetische Luftverteidigungsgürtel wird, um so schwerer wird es für die Vereinigten Staaten, im Falle eines „Gegenschlags“ nukleare Waffen gegen sowjetische Ziele einzusetzen. Schon jetzt läßt sich absehen, zu welchem Zeitpunkt die (nach bisherigen Begriffen) hochmodernen Langstreckenbomber B 47 und B 52 für derartige militärische Planungen einfach nicht mehr in Frage kommen.

Zur Zeit arbeitet die US-Luftwaffe an der Entwicklung von nicht weniger als sieben verschiedenen „Bombenträgern“: zwei Interkontinentalraketen, zwei Raketen für mittlere Entfernungen, an dem Düsenbomber B 58, an einem Bomber mit Atomantrieb und an einer Art von „Wunderbomber“, der mit einem noch völlig unbekannten Treibstoff angetrieben werden soll.

Einige dieser Projekte haben das Reißbrettstadium schon verlassen und treten jetzt in die unendlich viel kostspieligere Erprobungsphase ein. Im Gegensatz zur Luftwaffe, die alle sieben Möglichkeiten gleichzeitig weitertreiben möchte, vertritt der amerikanische Finanzminister George Humphrey die Auffassung, man solle alle Anstrengungen auf ein einziges Objekt, nämlich die Interkontinentalrakete konzentrieren. Die Brüder Alsop halten das für einen ebenso verlockenden wie gefährlichen Vorschlag. Sie meinen, daß man auf diese Weise zwar viel Geld sparen könnte, daß aber auf der anderen Seite unter Umständen Entwicklungen abgeschnitten würden, die für den fortbestand der amerikanischen Luftstärke vielleicht unerläßlich sind. Außerdem könnte – angesichts der langen Erprobungszeiten von Interkontnentalraketen – die Situation eintreten, daß die B 47 und B 52 endgültig veralten, noch bevor sie einsatzfähig sind. Das würde bedeuten, daß der Testen plötzlich seines Schildes beraubt wäre – nämlich der Möglichkeit, jede östliche Aggression unmittelbar mit einem nuklearen Gegenschlag beantworten zu können.

Aus all diesen Gründen, so meinen die Alsops, müsse man sich davor hüten, in der geplanten Erhöhung des Verteidigungsbudgets um drei Milliarden Dollar einen begrüßenswerten Fortschritt zu sehen. In ihrer Unzulänglichkeit sei sie vielleicht verhängnisvoller Rückschritt. H. G.