Isidor wurde sich eines Tages bewußt, daß die heilige Flamme in ihm lohe, und beschloß, daß er der Nachwelt gegenüber verpflichtet sei, unter die Poeten zu gehen. Er wollte mit einer siebenaktigen Tragödie beginnen; denn hoher Sinn verlangt nach hohen Zielen. Das Schicksal des nur nachschaffenden, nicht selbstschöpferischen Künstlers schien ihm ein geeigneter Vorwurf, sonderlich als er jetzt – wenn auch noch nicht kraft einer Tat, so doch dank seiner guten Absicht – auf jenen hinabsah, in brüderlicher Neigung und Nachsicht selbstverständlich und mit dem Wissen dessen, dem nichts Menschliches fremd ist.

Fabel und Gang der Handlung seines Dramas waren ihm noch unklar, hingegen hatte er große Gesichte vom Widerstreit der Bestrebungen des Gequälten, des Mimen: seinem Wunsch, die Werke der Unsterblichen nach Fähigkeit getreu zu wiederholen, und seinem Bedürfnis, selbst zu dauern, zu überdauern, in der getreulichen Wiederholung nicht unterzugehen. Auch wußte Isidor noch nicht über Zahl und Art seiner Personen Bescheid; doch war es ja Sache des heiligen Feuers in ihm, mit diesen und anderen Nebensächlichkeiten fertig zu werden.

Er nahm ein Blatt und malte seinen Titel darauf: Die Tragödie des Mimen; alsdann ein zweites Blatt und schrieb: Erster Akt. Darauf gestattete er sich eine schöpferische Pause.

Er erinnerte sich schließlich, daß heutige Autoren dem Dialog häufig eine ausführliche Beschreibung der Szenerie und der zunächst auftretenden Personen vorausschicken, und er glaubte, ohne seiner Einmaligkeit Abbruch zu tun, hierin seiner Zeit folgen zu dürfen. – Er begann also:

„Ein nur schwach erhelltes Künstlerzimmer mit den üblichen Möbeln von 1905; auf dem Tisch ein geschmackloses Blumenarrangement.

An der Wand tanzt der Schatten des auf und ab schreitenden Impresarios. Dunkler, herkulischer Mann, der mit finsterer Miene dem Spiel des Künstlers lauscht, als wünsche er einen jeden Ton auf seinen Geldwert zu prüfen. Bisweilen hält er plötzlich inne, horcht noch dringender, als geschehe im musikalischen Ablauf etwas, das seine Berechnungen störe. (Übrigens ist er die vollkommenste aller möglichen Verkörperungen eines Impresarios, insofern, als er – was allerdings jedem rechtschaffenen Impresario eignet – den Künstler, seinen Schützling, wegen dessen Lebensuntüchtigkeit und merkwürdigen Eigenheiten gründlich verachtet. Sodann versteht er es, zu feilschen in einer Widerlichkeit, die nur von ihm selbst überboten werden könnte. Ferner versäumt er es nie, während des Konzerts durch eine Seitentür den Saal zu betreten und die Zuhörerschaft zu betrachten, insbesondere die wenigen Verständnisvollen, die nicht klatschen, um nicht durch banales Getöse das noch in himmlischen Sphären, überirdischer Ekstase befangene Gemüt des Künstlers zu kränken und die zum Glück in der absoluten Minderheit sind. Diese liebevollen Seelen pflegt der Impresario in einer Weise anzusehen, daß ihre Prinzipien sich verlieren, ihre Hände aber – sie wissen nicht wie – zu dem verachteten Geräusch zusammenfinden. Schließlich ist der ausgezeichnete Mann gänzlich unmusikalisch, hat aber ein hohes Wissen von dem, „was zieht“.)

Der Impresario ist stehengeblieben, streckt den Kopf vor; er ähnelt einem im Sprung versteinten Raubtier. Nach einer Weile öffnet sich die Tür. Der Künstler tritt ein, lächelnd. Sein Lächeln entspricht nicht seinem Zustand, sondern weist auf den eben verlassenen Konzertsaal zurück. Es hat nicht mehr Bedeutung als der Hut, den einer, aus dem Freien kommend, im Hause versehentlich aufbehält. Der Künstler ist kaum mittelgroß, schlank, beweglich, gepflegt; sein Gesicht zeigt die in Rußland häufigen breiten und hohen Backenknochen und darüber hinaus auch für den Europäer nichts Ungewöhnliches. Einzig seine Hände dürften Sachverständigen bemerkenswert erscheinen. (Natürlich lebt der Künstler in Paris, eventuell auch in Berlin.)