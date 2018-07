Pitt hat eine Idee – an einem ganz gewöhnlichen Tag, an dem unsereinem bestimmt nichts Gescheites einfiele. Pitts Ideen sind immer Gold wert.

Die Sonne ist nur noch eine kleine wächserne Scheibe, die blaß im Dunst des Mittagshimmels hängt. Der Wind kommt vom Strom her. Er ist sehr mild. Es ist schon ein richtiger Frühjahrswind, sollte man meinen. Dabei haben wir doch erst Januar, und das ist nun wirklich keine Zeit für einen Frühjahrswind.

„Schnee müßten wir haben“, sagt Pitt zu seinen beiden Schulfreunden Jan und Kip. „Schnee, das wäre noch eine Sache, richtiger, frostklirrender Schnee. Wir haben doch heute Dreikönigstag. Dreikönige, die in Regen und Frühjahrswind daherkommen, das stellt euch nur mal vor!“

Schon das Christkind kam diesmal im Regen zur Welt. Als sie von der Christmette heimkamen, waren sie alle durchnaß. Und dann regnete es die ganze Zeit. Zu Silvester regnete es, und zu Neujahr regnete es natürlich auch noch. Es wird schon noch das ganze Jahr hindurch regnen, sagten die Alten im Ort, die immer schnell den Mut verlieren.

Aber nun regnet es nicht mehr. Es ist also noch nicht alles verloren. Zwar treiben die Wolken auch jetzt noch wie schwere Wassersäcke vom Westen her, doch zwischen den Wolken hängt nun auch schon wieder eine allerdings sehr wässerige Sonne.

Gott sei Dank, beten die Alten fromm. Sie haben allen Grund dazu, denn das Wasser steht schon seit Altjahrsabend im Dorf. Und dann ist es schnell gestiegen. In den meisten Häusern haben sie die Keller räumen müssen, und in vielen hausen sie seither auf dem ersten Stock. Zwischen den Häusern haben sie aus Brettern und Balken notdürftig Laufstege gebaut, über die sie nun miteinander verkehren. Doch wer nicht ganz schwindelfrei ist, der bleibt wohl besser zu Hause oder läßt sich von einem Kahn an Land bringen. Das Land beginnt jetzt erst beim Bäcker Sudderwick, dem letzten Haus landein.

Sudderwick hat einen alten Kahn. „Elsa“ steht in abblätternder Ölfarbe am Bug, ein morsches Ding, das schon etliche Jahre im Schuppen lag, in dem das Anfeuerholz für die Badestube aufbewahrt wurde und das schließlich darauf warten konnte, auch einmal als Feuerholz Verwendung zu finden.