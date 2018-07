Die Gegenüberstellung der Verkaufserlöse und Ausgaben der Landwirtschaft im letzten Wirtschaftsjahr, die (im Jahresbericht der Bundesregierung) vom Bundesernährungsministerium alljährlich veröffentlicht wird, ist der Sache nach recht problematisch. Sie gibt zwar eine gewisse Orientierung über die Entwicklung der Landwirtschaft, aber ermöglicht kein präzises Urteil über ihre wirtschaftliche Lage. Die Zahlen bedürfen einer besonders sorgfältigen Interpretation, wenn sie nicht mißverstanden werden sollen. Es fragt sich, ob diese Veröffentlichung jetzt noch sinnvoll ist, da ja nur sechs Wochen später – laut Gesetz – im „Grünen Bericht“ ausführliche Unterlagen über die wirtschaftliche Lage der Betriebe gegeben werden müssen.

Die diesmalige Veröffentlichung über die Verkaufserlöse und Ausgaben im Wirtschaftsjahr 1955/56 (Jahresmitte) hat zu einer gewissen Verwirrung in der Öffentlichkeit geführt. Teils wurde das Ergebnis so dargestellt, als habe die Landwirtschaft ein Defizit von 502 Mill. DM; teils las man, es betrage nur 211 Mill. gegen 576 Mill. im Vorjahr. Daß für 1955/56 zwei „Endzahlen“ gegeben wurden, erklärt sich dadurch, daß gegen Schluß des Wirtschaftsjahres als Folge des ersten Grünen Planes eine weitere Verbilligung des Dieselöls und der Erlaß der Umsatzsteuer eintrat, und daß ferner rückwirkend die Düngemittel verbilligt wurden, die ab Herbst 1955 (zur Erstellung der Ernte 1956) gekauft worden sind. Diese beiden Kostenzuschüsse aus öffentlichen Mitteln von 53 und 228 Mill. DM müssen natürlich dem Wirtschaftsjahr 1955/56 zugerechnet werden, obwohl die Bauern erst Monate nach dessen Abschluß in den Genuß der Vergünstigungen gekommen sind. Die „eigentliche Unterdeckung“ beläuft sich also auf 221 Mill. DM gegenüber 576 Mill. im vorherigen Wirtschaftsjahr. Aber diese Besserung beruht zum größten Teil, nämlich mit 281 Mill., auf den Kostenzuschüssen aus öffentlichen Mitteln. Anders ausgedrückt: trotz der guten Ernte, trotz der kräftigen Steigerung der Verkaufserlöse um 1125 Mill. DM oder 15,6 v. H. trat eine wesentliche Besserung der Ertragslage nicht „von sich aus“ (ohne öffentliche Hilfe) ein, weil auch die Ausgaben um 785 Mill. DM stiegen.

Man sollte eigentlich nicht mehr als dies aus den Zahlen herauslesen. Denn es ist sehr problematisch, aus Erlösen und Ausgaben die Differenz zu bilden. Die „baren Ausgaben“ enthalten z. B. den vollen Kaufbetrag für gekaufte Maschinen, also auch für jene Anschaffungen, die über „Ersatzbeschaffung“ hinausgehen. So ist ein ertragswirtschaftliches Bild nicht zu gewinnen, weil hier Ertrags- und Vermögensrechnung ineinanderlaufen.

Der Differenz aus Verkaufserlösen und effektiven baren Ausgaben stellt das Ministerium den „Barlohnanspruch der Familie“ gegenüber, d. h. es rechnet den Betrag aus, den die Auszahlung des für Fremdarbeiter geltenden Tariflohnes an diemitarbeitenden Familienangehörigen erfordert hätte. Man will wissen, ob die Differenz zwischen Erlösen und Ausgaben solchen „Barlohnanspruch“ (und die Zahlung der persönlichen Steuern) gedeckt hätte. Diese rein kassenmäßige Rechnung ergab in den letzten vier Jahren Unterdeckungen. Für 1955/56 gegenüber dem Vorjahr stiegen die Tariflöhne der Landarbeiter um 11,5 v. H., was für die Darstellung des BEM bedeutet, daß der Barlohnanspruch um 310 Mill. DM höher wurde, also gleichsam gut 27 v. H. der Erlössteigerung „aufzehrte“.

Die Veröffentlichung sollte Mißverständnissen nicht dadurch Vorschub leisten, daß sie die Enddifferenz „herausstellt“. Damit wird – wenige Wochen vor dem Grünen Bericht! – in der Öffentlichkeit allzuleicht ein schiefes Bild erzeugt. Denn alle agrarpolitischen Überlegungen müssen von dem so stark differenzierten Bild ausgehen, wie es der Grüne Bericht für die einzelnen Betriebssysteme und Größenklassen bietet. Gerade bei dem jetzt so starken Druck der Bauernverbände auf „globale“ zusätzliche Hilfen wird man besonders eingehend prüfen müssen, welche Betriebsarten und Größenklasse? besonders stark investiert haben, wie sich – differenziert – die Lohnerhöhungen und dagegen die Düngemittelverbilligung ausgewirkt haben usw. Es könnte sein, daß die großen Unterschiede, die der erste Grüne Bericht gezeigt hat; sich in charakteristischer Weise verschoben und sich zum Teil vielleicht sogar vergrößert haben. Um so mehr müßte dann wohl der neue Grüne Plan auf die zurückbleibenden Sparten „gezielt“ angesetzt werden. F. L.