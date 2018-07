Inhalt Seite 1 — Hoher Preis für die Expansion Seite 2 Auf einer Seite lesen

N. N., Sydney, im Januar

Die zweite Nachkriegswelle der Superkonjunktur in Australien hatte an der Jahreswende 1555/56 ihren Höhepunkt erreicht. Seither zeigen sich immer deutlicher die Anzeichen ihres Abflauens. Das sensitive Barometer des Wirtschaftsgewitters – der Stellenwechsel in der Industrie – hat praktisch aufgehört. Ende August hatte das Angebot von Arbeitskräften nach zwei Jahren zum erstenmal die freien unbesetzten Stellen um fast 10 000 übertroffen. Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen ist angewachsen (von 3000 Ende Dezember 1955 auf 10 000 Ende August 1956), stellt jedoch immer noch nur einen Bruchteil der 2785 200 insgesamt beschäftigten Personen dar. Im Juli war die Bautätigkeit auf das niedrigste Niveau seit 1949 gesunken. Die Industrie arbeitet zwar meistens mit voller Kapazität, zeigt sich jedoch äußerst vorsichtig bei der Übernahme von neuen Investitionsverpflichtungen. Der Detailhandel meldet erhöhte Konkurrenz und eine allgemeine Abschwächung der Umsätze.

Der neue Konjunkturaufschwung hat genau zwei Jahre gedauert: von 1954 bis Ende 1955. Er wurde – ähnlich wie die erste Welle von 1949 bis 1952 – durch das lawinenartige Anwachsen der inneren Nachfrage infolge der gesteigerten öffentlichen und privaten Investierung, der wieder erhöhten Einwanderung und der Ausdehnung der Geldausgaben der Öffentlichkeit für Konsumgüter in der Atmosphäre des restaurierten Business-Vertrauens heraufbeschworen. Diese massive Nachfrage nach Waren und Diensten, die die Quellen des Landes übertraf, war der dominierende Faktor der letzten beiden Jahre.

Die Folgen dieser Überanstrengung ließen nicht lange auf sich warten. Auf der einen Seite hat sich die Nachfrage auf das Gebiet des Außenhandels übertragen, was zum hohen Importüberschuß und starken Zahlungsdefizit führte. Auf der anderen Seite sind die Symptome der inflationistischen Steigerung der Löhne und Preise wiedererschienen.

Der australische Import hat in jedem der letzten zwei Jahre ein ungewöhnlich hohes Niveau von 840 bzw. 818 Mill. Pfund erreicht. In der Tat, nur einmal zuvor wurde dieses Ergebnis übertroffen – und zwar in dem Wollboomjahr 1951/52. Der Export war dagegen in dieser Periode auf den Weltmärkten für die landwirtschaftlichen Produkte einem abschwächenden Trend ausgesetzt. Diese, zusammen mit der Wolle, stellen noch immer 80 v. H. des australischen Exports dar. Die Wollpreise selbst sind 1955/56 durchschnittlich um 15 v. H. zurückgefallen. Insgesamt ist der australische Exportpreisindex während des Jahres von 420 auf etwa 390 gesunken (1938/39 = 100) und hat das niedrigste Niveau seit 1949 erreicht. Nur dank der erhöhten Quantität und den Preisverstärkungen bei den basischen Metallen war der Export in der Lage, sein Geldvolumen mit 758 Mill. bzw. 773 Mill. Pfund auf dem Niveau der vorangehenden Jahre zu halten.

Der Importüberschuß von 1955/56 hat 45 Mill. Pfund betragen. Zusammen mit dem Verlust auf den „unsichtbaren“ Positionen in der Höhe von 176 Mill. Pfund stellt er eine sehr schwere Belastung der australischen Zahlungsbilanz mit dem Ausland dar. Aber der große Kapitaleinfluß während des Jahres 1955/56 hat das Land vor einer kritischen Zahlungslage gerettet. Die International Bank for Reconstruction hat Australien 40 Mill. $ zur Verfügung gestellt. Weitere 15 Mill. $ sind von der kanadischen Anleihe gekommen, und etwa 6 Mill. $ vom Überschuß der Konversion auf dem New Yorker Markt. Der Einfluß des privaten Kapitals (meistens zu langfristigen Investierungszwecken) hat etwa 115 Mill. Pfund betragen. Nach Einrechnung dieser Positionen hat die australische Zahlungsbilanz mit dem Nettoverlust von 73 Mill. Pfund abgeschlossen. Um diese Summe sind auch die Devisenreserven des Landes zusammengeschrumpft (von 428 auf 355 Mill. Pfund).

Der australische Außenhandel war sowohl mit dem Sterling- als auch dem Dollargebiet passiv (mit 80 bzw. 53 Mill. Pfund). Lediglich mit den Ländern außerhalb dieser zwei Blöcke ist ein Handelsüberschuß von 96 Mill. Pfund entstanden. Um dem weiteren Verlust von Devisen vorzubeugen, hat die Regierung in drei Etappen die Importrestriktionen wieder eingeführt (im April 1955, im Oktober 1955 und ab 1. Juli 1956). Besonders die letzte Welle hat den Import auf ein Minimum reduziert.