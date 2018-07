Von den vielen Millionen Dollar, die alljährlich in den Vereinigten Staaten für Pelz ausgegeben werden, entfällt mehr als die Hälfte auf Nerz. Diese Tatsache läßt nicht nur einen Rückschluß auf die Kauffreudigkeit der amerikanischen Frau – oder vielmehr auf die Kaufwilligkeit des Mannes zu, sondern verdeutlicht auch die persönlichen Beweggründe, die bei der Anschaffung eines Pelzes mitspielen.

Mink – wie der Nerz in den Staaten heißt – ist in den Nachkriegsjahren zum Glamourpelz Nummer 1 geworden: neben seinen ästhetischen Vorzügen geht von ihm das Fluidum der Unerschwinglichkeit aus. Die Frau, die sich einen Nerz zulegt, hat – bewußt oder unbewußt – das Gefühl, daß sie damit Selbstvertrauen, Prestige und das non plus ultra der Eleganz erwirbt, anders als die anderen zu sein. – Merkwürdigerweise hat der Umstand, daß immer mehr Frauen Nerz tragen, dem allgemeinen Wunschtraum, ihn zu besitzen, keinen Abbruch getan. Und während die Strahlen der Propagandasonne den Nerzpelz noch begehrenswerter erscheinen ließen, mußte sich sein weniger kostspieliger Bruder, der Persianer, mit der Rolle des Veilchens, das im Verborgenen blüht, abfinden.

In den dreißiger Jahren galt er noch als der Mittelstandspelz par excellence, er war eine „Anschaffung fürs Leben“ und sichere Kapitalsanlage. Daß ihm der „glamour appeal“ versagt blieb, lag nicht so sehr an dem Lämmchen, das sein weiches, lockiges Fell zu Markte trug: den Ausschlag gab die persönliche Einstellung der Frau zu diesem „guten Stück“, das sie häufig mit mehr Ehrfurcht als modischer Initiative behandelte; sie verlangte von seinem Schnitt, daß er wechselnden Tendenzen so wenig wie möglich unterworfen sein sollte.

Aber gerade den Persianer betrachtet man als das modulationsfähigste Edelfell, das sich den Variationen der Mode gefällig anpaßt. Ob sportlich, halbsportlich oder als Nachmittagsmantel entworfen, ob als anliegender Bolero, figurbetonter Redingote, als Cape, Jacke, Paletot, Stola oder kleidlang verarbeitet ...

Daneben darf man die mühevolle Arbeit der Züchter und Veredler nicht übersehen, die der Beliebtheit des Persianers in Europa den Weg gebahnt hat. Das Karakul-Lamm stammt ursprünglich aus dem jetzt zu Rußland gehörenden Buchara, und da sein Fell von dort aus über Persien in den Welthandel gelangte, hat sich bei uns die Bezeichnung „Persianer“ eingebürgert. Heute jedoch kommt der größte Teil der schönsten Persianerfelle aus Südwestafrika, das in der Weltproduktion mit 2,8 Millionen Fellen jährlich die Sowjet-Union und Afghanistan mit je 2,5 Millionen bereits überflügelt hat. Es ist der deutschen Firma Thorer zu verdanken, daß das edle Lamm in Afrika eine zweite Heimat fand. Thorer führte ausgesucht schöne Zuchttiere nach Südwestafrika ein. Die Karakullämmer wurden mit einer eingeborenen Lammart gekreuzt: das Ergebnis war ein Mischling, der im Aussehen vom ursprünglichen „Persianer“ aus der Sowjetrepublik Usbekistan und aus Afghanistan nicht zu unterscheiden ist. Für die ersten Experimente wurden vier Böcke und 28 Muttertiere nach Afrika gebracht. Schon vor Beginn des ersten Weltkrieges war die Karakul-Familie auf mehr als 1000 Exemplare angewachsen, und heute lebt und gedeiht dort ein Völkchen von etwa drei Millionen südwestafrikanischen „persischen“ Lämmern. Der Mittelpunkt der Persianerzucht ist Windhuk. Der Bezirk, in dem die Züchter mit ihren Herden leben, ist etwa fünfmal so groß wie die Niederlande.

Der Wert des Fells hängt von der Festigkeit der Locke ab, die sich drei Monate nach der Geburt vollständig geöffnet hat. Da die Locke sich schon am zehnten Tag zu öffnen beginnt, werden die Lämmer bereits drei bis acht Tage nach dem Wurf getötet. Besonders begehrt sind die Felle von Frühgeburten, bei denen sich die charakteristischen rollenförmigen Persianerlocken, noch, nicht gebildet haben, dafür aber auf dem kurzhaarigen glatten, dünnledrigen Fellchen eine feine Moirézeichnung zu erkennen ist. Es gehen Gerüchte, daß ein Mutterlamm getötet wird, um eine zartfellige Frühgeburt zu bewerkstelligen. Diese Annahme ist aber absurd, denn kein Züchter wird es sich leisten können, Mutterschafe zu verlieren, von deren Nachwuchs sein Unternehmen abhängt. Nur wenn das tragende Muttertier krank wird oder verunglückt und die normale Geburt damit gefährdet ist, wird das Tier getötet. Kein Wunder, daß die seltenen „Breitschwanz“-Persianer besonders teuer sind.

Russische und afghanische Persianerfelle sind in Aussehen und Gewicht identisch, südwestafrikanische Felle sind dank des wesentlich milderen Klimas weniger schwer, und darin liegt der Vorzug des südwestafrikanischen Persianers. Dennoch bleibt die Wahl der internationalen Einkäufer verschieden: als wichtigstes Erfordernis gelten Festigkeit und Art der Locke, dann kommt die Farbe und erst zuletzt die Größe der Felle. Man unterscheidet zwei Lockentypen: die flachere, zigarrenförmige und die stark und rund gelockte Form, die besonders in den Vereinigten Staaten beliebt ist. In Deutschland findet die längere, gezogene Locke mehr Anklang, während FrankreichItalien und Großbritannien die „mittlere Locke“ bevorzugen. Am seltensten sind die flachen, dünnhäutigen broadtail (Breitschwanz)-Felle, die höhere Preise erzielen und besonders in Italien sehr geschätzt werden. Paris, London und New York haben in dieser Saison mehr und mehr gefärbte Persianerfelle in roten, olivgrünen, hell-marine und beige Tönen gezeigt, aber die natürliche Farbe der Lämmer ist schwarz: sie wenden jedoch während des Zurichteprozesses „nachgefärbt“, um ihnen den metallischen Glanz und Einheitlichkeit zu verleihen. Naturgrauer Persianer kommt hauptsächlich aus den russisch-afghanischen Grenzgebieten; nur zwei der afrikanischen Farmen sind auf die Züchtung grauer Lämmer eingestellt: grauer Naturpersianer ist daher kostbarer, ebenso wie braune Felle russischer oder afghanischer Herkunft. Die endgültige Schönheit des Pelzes hängt aber von der Kunst des Veredlers ab. Auf diesem Gebiet war Leipzig um die Jahrhundertwende führend; von dort stammt auch der berühmte logwood-Färbeprozeß, der heute noch von vielen Kürschnern als der beste angesehen wird und der als „Thorer“-Verfahren in die Geschichte der Pelz Veredlung eingegangen ist.

Vielleicht ist es der alten, gediegenen Veredlungstradition zu danken, daß Persianer heute wieder den Löwenanteil des deutschen Pelzverbrauchs ausmacht, und die Tatsache, daß Thorer der Pionier des südwestafrikanischen Lammzuchtunternehmens war, trägt zweifellos dazu bei, daß Deutschland gegenwärtig wesentlich mehr afrikanische als russische oder Afghan-Felle verarbeitet. Es ist bezeichnend, daß es im vergangenen Jahr von der südwestafrikanischen Gesamtproduktion etwa die Hälfte, aufgekauft hat. Die führenden Kürschner haben in diesem Winter dem Persianer mehr Liebe und Aufmerksamkeit denn je gewidmet, um diesem Pelz, der durch seine Distinktion und Zurückhaltung angenehm auffällt in der heutigen Welt des Au’fr wandes und der Angabe zu einer Renaissance zu verhelfen. Katharina Elisabeth Russell