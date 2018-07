200 Jahre Mode als Zeitdokument

Paris, Anfang Januar

Seit einigen Wochen hat Paris ein Musée du Costume. Im Untergeschoß des Musée d’Art Moderne wird in diesem Winter die französische Mode der Jahre 1725 bis 1925 gezeigt, eine Schau, die im Frühjahr von Kostümen früherer Jahrhunderte abgelöst werden soll. Die einzelnen Kabinette der Ausstellung sind mit Tapeten bespannt, welche die Wandbekleidungen der verschiedenen Epochen nachahmen; wir sehen so die Kostüme gleichsam in der Begrenzung eines Zeitabschnitts.

Vor dem Hintergrund zarter Blumenmusterstehen die Modepuppen der Epoche Ludwig XV., die verblaßte Seide der Reifröcke und der engen Korsagen schimmert, die Goldstickereien glänzen auf den Uniformen der Standesherren. Um 1787 deutet ein Kleid mit schlichteren Linien, „La rohe à l’anglaise“, auf den kommenden revolutionären Stilbruch hin (der Einfluß der englischen Mode ereignete sich in Frankreich zusammen mit dem Einfluß der angelsächsischen Ideen der Demokratie), die Revolution von 1789 vollzog den Stilwandelvom Reifrock zum einfachen, hemdartigen Kleid. Das Empire vollendete diesen neuen „reinen“ Stil und schuf mit der geraden Linie eine Konstanter die sich nach der Rückkehr zur Krinoline und nach der überladenen Mode der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts später mehr und mehr durchsetzte.

Die Epoche der „Goldenen Tage des Bürgertums“ ist am reichsten dargestellt. Diese Epoche von 1869 bis 1889 vermummte die Frau in Samt und Seide – wir bewegen uns in diesen Kabinetten wie unter alten Familienphotographien, in einer Welt der unerschütterten Konventionen, die Ibsens Gesellschaftskritik bald in Frage stellen sollte. Ein merkwürdiges Pathos hatte jene Epoche.

Um 1900 kündete sich ein neuer Stilwechsel an, eine Rückkehr zu einfacheren Linien, die der Modeschöpfer Paul Poiret mit kostbarem Material verband. Beeinflußt von dem russischen Künstler Bakst verwendete er orientalische Brokate, schuf Abendmäntel, die, blusig über den Hüften gerafft, die tiefe Taille der zwanziger Jahre anzeigten.

Der erste Weltkrieg brachte die Vereinfachung der weiblichen Kleidung, die Nachkriegsjahre den kurzen Rock, die tiefe Taille, den Bubikopf. Mit einem Abendkleid aus der Charleston-Epoche von 1925 bis 1926 endet die Schau – mit Kleidern von gestern, die heute schon ins Historische gerückt sind. Gertrude v. Schwarzenfeld