Trotz des schlechten Sommerwetters ist es der Schultheiss-Brauerei AG, Berlin, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften in Berlin und im Bundesgebiet im Geschäftsjahr 1955/56 (30. 9.) gelungen, den Ausstoß abermals um 10,1 v. H. auf rund 770 000 hl zu erhöhen. Davon entfiel mit etwa 650 000 hl der überwiegende Teil auf die Berliner Schultheiss-Betriebe, während die Aktienbrauerei Feldschlößchen, Minden, bei einem um 8 v. H. erhöhten Ausstoß 45 000 hl und die Dortmunder Bergmann-Brauerei GmbH, Dortmund, mit einem Mehrausstoß von über 16 v. H. 30 000 hl erreichte. Auf die durch Organschaftsvertrag verbundene, gegenwärtig zu etwa 85 v. H. in Schultheiss-Besitz befindliche Löwen-Brauerei, Böhmisches Brauhaus AG, Berlin, deren AK in der nächsten HV aus Eigenmitteln von Schultheiss von 1,8 auf 3,0 Mill. DM erhöht werden soll, entfielen 43 000 hl, was einer Steigerung um 20,35 v. H. entspricht.

Am Gesamtumsatz der Berliner Brauereien im Brauwirtschaftsjahr 1955/56 (ebenfalls 30. 9.), der auf 1,316 (i. V. 1,211) hl angestiegen ist, waren Schultheiss und Löwen-Böhmisch zusammen mit knapp 53 v. H. beteiligt. Unter Einbeziehung der Engelhardt-Brauerei AG‚ Berlin, und der Malzbierbrauerei Groterjan AG‚ Berlin, mit denen bisher bereits freundschaftliche Verbindungen bestanden, stieg der Schultheiss-Marktanteil am Westberliner Umsatz um weitere 13 v. H. Diese beiden Unternehmungen standen seit Jahren im Mittelpunkt eines Restitutionsstreites mit der Erbengemeinschaft des verstorbenen früheren Engelhardt-Direktors Nacher, der jetzt durch einen außergerichtlichen Vergleichbeigelegt worden ist. Er gestattet der Schultheiss-Brauerei die Übernahme von 51 v. H. des auf 2,22 Mill. DM umgestellten Engelhardt-Kapitals. Ein ähnlicher, nur formell noch nicht beendeter Vergleich über die Groterjan-Brauerei, die mit einem AK von 1,04 Mill. DM ausgestattet ist, steht unmittelbar bevor und wird Schultheiss eine Majorität von über 90 v. H. sichern. Beide Unternehmen, deren Rentabilität sich in den letzten Jahren unter maßgeblicher Mithilfe von Schultheiss derjenigen der künftigen Muttergesellschaft angeglichen hat, werden künftig unter Wahrung ihrer Selbständigkeit durch Organschaftsverträge mit Schultheiss verbunden sein.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluß hat sich die Gesamtbilanzsumme auf 45,4 (43,7) Mill. DM bei einem AK von unverändert 23,0 erhöht. Die Gesellschaft wird in diesen Tagen von der in der letzten HV erteilten Ermächtigung Gebrauch machen, das Stammkapital um weitere 2,0 Mill. DM zu erhöhen. Bei Zugängen von 3,8 und Abschreibungen von 3,6 Mill. DM hat sich das Anlagevermögen leicht auf 23,3 (23,5) Mill. DM ermäßigt. Durch den Erwerb von 0,67 Mill. DM Gesellschaftsanteilen der Dortmunder Bergmann-Brauerei stieg das Beteiligungskonto auf 4,0 (3,33) Mill. DM an. Beim Umlaufvermögen besteht die wichtigste Veränderung in der Zunahme de Forderungen auf 8,1 (6,6) Mill. DM, wobei sich aller dings der Gesamtbestand an Kundendarlehen mit rd. 6,0 Mill. DM nicht verändert hat. Die gute Liqui dität kommt in den auf 1,45 (1,32) Mill. DM gestiegene: Guthaben zum Ausdruck. Auf der Passivseite haben sich abgesehen von den um 1,2 Mill. DM erhöhten Kunden einlagen, die die „sonstigen Verbindlichkeiten“ auf 4.7 Mill. DM ansteigen ließen, und einer Zuweisung an die Wohlfahrtseinrichtungen von 1,8 Mill. DM, die damit 5.8 Mill. DM erreichen, nur unbedeutende Veränderungen ergeben. Unter Einschluß des Vortrages wird ein Rein gewinn von 2,04 (1,62) Mill. DM ausgewiesen, aus den an die Stammaktionäre, die bereits über 95 v. H. des gesamten AK in Händen haben, eine auf 9 (i. V. 7) v. H. erhöhte Dividende ausgeschüttet werden soll. Die Verwaltung hofft, daß auch die wenigen Vorzugsaktionäre die sich weiterhin mit 5 v. H. Dividende begnügen müs sen, unter dem Eindruck der günstigen geschäftlichen Entwicklung des Unternehmens von dem Umtauschangebo Gebrauch machen. G. G.