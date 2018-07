Als abgekürzte Chronik des Jahrhunderts ist das Theater Shakespeares der Ort weltbewegender Ideen in Menschengestalt und sprengender Leidenschaften von dämonischer Macht. Es ist aber auch die „Mausefalle“ Hamlets. Wenn der Zuschauer sich mit einer Spielfigur identifiziert, kann die Bühne unmittelbar in sein Leben greifen. Von dieser Funktion zehrt das „Gebrauchsstück“. Zwei deutsche Erstaufführungen, ein dänisches und ein amerikanisches Theaterstück, haben jüngst Gebrauch und Mißbrauch der Bühne vor Augen geführt.

„Ein Ausgangstag“, in den Hamburger Kimmerspielen feinhörig inszeniert von Wilhelm Semmelroth, behandelt die Revolte einer altgewordenen Mutter gegen die Kontaktlosigkeit in der eigenen Familie. Der dänische Erfolgsautor Otto Leck Fischer (1956 verstorben) weist alle Klippen auf, an denen menschliche Gemeinsamkeit durch Gewöhnung in ihr Gegenteil umschlagen kann. Hinter jeder Klippe lauert das Thema eines Dramas. Fischer zeigt diese Abgründe, schließt sie aber wiecer. Die Mutter (von Ida Ehre imponierend dargestellt) trägt nach einer Atempause das Schicksal der Gewöhnlichkeit weiter. Was soll’s also? Ein Autor erläßt über die Bühne einen Appell zur „moralischen Aufrüstung“ im Zuschauerraum. Trotz Film und Funk als Paten, ist das szenengerecht hingestellt. Ein Gebrauchsstück. Nur die literarische Chance, eine einst revolutionäre Thematik aus Skandinavien, die Probleme von Ibsen bis Kierkegaard als Tragikomödie unserer Zeit neu zu offerieren, gewandelt also, aber mit Tiefe – diese Gelegenheit ergreift der milde Mahner Fischer nicht.

William Saroyan appelliert nicht. Er stellt einfache Menschen dar und zeigt dabei eine Vorliebe für die Elenden, die Ausgestoßenen und die Leidenden. Ja, daß gerade bei ihnen und in der Not die Liebe, das Glück wohnen kann, das ist eine zugleich romantische und gesellschaftskritische Arabeske des amerikanischen Dichters. Keine Tendenz jedoch. Problematisch wird diese naive, epische Welt durch ihr Verhältnis zum Theater. Saroyans Geschichten, die Stücke wurden, behaupten sich zwar auf der Szene, weil die Menschen leibhaftig und rund dastehen und weil ihr Dialog echt ist. Es fehlt ihnen jedoch, was das Drama verlangt: die Ideen und die Dämonien, das Stiftende und das Sprengende, das Große. Anstatt einer aus Handlung gefügten dramaturgischen Ordnung teilen Licht oder der Vorhang Zustandsbildchen, aus deren deskriptiver Entwicklung Rührung entsteht und ein reiner Nachklang vom Menschentum auf Gassen, in Schenken und Höhlen.

Dies alles gilt nicht nur, aber auch für „Die Höhlenbewohner“, Saroyans jüngstes Stück, das vom Landestheater Darmstadt für Deutschland erstaufgeführt wurde. Das Theater selbst rutschte als Thema in die Feder des szenischen Geschichtenerzählers. Die Königin, der König, der Prinz, so nennen sich zwei alte, ausgediente Schauspieler und ein verkrachter Boxer. Sie hausen in der Ruine eines verlassenen New Yorker Theaters, leben vom Betteln und kochen auf der Bühne ihre Suppe. Am Ende wird das Gebäude abgerissen, und man muß weiterziehen, ins Asyl oder auf die Straße. Vorher freilich hatten diese Ärmsten der Armen ihr eigenes Elend vergessen, nahmen ein obdachloses Mädchen und dann noch eine wandernde Artistenfamilie mit Bär und Neugeborenem auf in ihre Gemeinschaft, hilfreich das Letzte teilend. Solch rührende Menschlichkeit läßt Saroyan geschehen im Namen und zur Verherrlichung des Theaters, der „Kunst, die kein Ende hat“. Noch kranke, alte Mimen sind gut, weil sie Künstler waren, und das heißt für Saroyan: Menschen.

Blitzartig sieht man hier einmal aufleuchten, warum das Theater so oft mit Stoffen und Formen beladen wird, die ihrer Natur nach anderswo legitim sein mögen, für die Szene aber sind sie Fremdkörper. Ein Grund ist der romantische Glaube an die Priesterschaft des Künstlers, theatralisch gesprochen: an die Identität zwischen Rolle und Darsteller. Der armenische Amerikaner Saroyan nährt ein gefährliches Publikumsphantom. Er bemerkt selber nicht, welch eminentes Theaterthema er in Händen hatte: den Gegensatz zwischen Sein und Schein, die Wesenlosigkeit des Berufsproteus, des Schauspielers, und die doppelte Wahrheit von Leben und Kunst.

Die deutsche Saroyan-Premiere war aufschlußreich auch als Aufführung. Sie wurde vom Intendanten Gustav Rudolf Sellner selbst inszeniert. Wir beobachten seit langem, wie Sellner als Regisseur sich mit begrenzten Darstellerkräften ein „Ensemble“ zu formen trachtet. Hier aber, wo weder der Text noch eine Spielidee allmächtige Regiekünste gerechtfertigt hätten, enthüllte sich das Darmstädter Schauspiel. Hier galt es weniger, zu inszenieren, als zu spielen. Und da applaudierte sogar das Darmstädter Premierenpublikum fast demonstrativ einem Gast – Tilla Durieux, obwohl ihre „Königin“ keine Starrolle war. So wurde der Abend doch noch, wenn auch nicht in Saroyans Sinn, zum Triumph des Schauspielers, der fremdem Wesen den Schein des eigenen Lebens gibt. Johannes Jacobi