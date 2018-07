Die Aktionäre der Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln, werden, wenn sie in der oHV am 14. Januar den Abschluß per 30. Juni 1956 zu genehmigen haben, vielleicht eine Debatte um folgende Relation führen: Das Unternehmen hat per 30. Juni 1956 ein Umsatz-Plus von 26. v. H. auf 736 (582) Mill. DM erreicht, aber der ausgewiesene Reingewinn ist mit 6,42 (6,23) Mill. DM praktisch unverändert und der Dividendenvorschlag lautet auch auf „nur“ 9 v. H. Die gute Konjunktur des vergangenen Jahres sei also, so glauben wir schon heute die Aktionärsdebatte zu hören, „wieder einmal am Aktionär vorübergegangen“.

Eine solche Auffassung auf der Aktionärsseite wäre verständlich. Sie ist letzten Endes das Ergebnis vielfacher Enttäuschungen der letzten Jahre. Wir möchten meinen, daß sich die Verwaltung von Klöckner-Humboldt-Deutz auf eine den Tatsachen entsprechende Antwort einrichten sollte. In der Pressekonferenz, die zur Bilanz stattfand, hat der Vorsitzer des Vorstandes, Dipl.-Ing. Heinrich Jakopp, bereits einige Erläuterungen zu der gleichen Fragestellung gegeben. Sie beziehen sich zwar nur unmittelbar auf dieses eine Unternehmen. Aber uns scheint, daß sie doch in etwa für viele andere Unternehmen Gültigkeit hätten.

Bei Klöckner-Humboldt-Deutz ist mit der Umsatzerhöhung auch eine Ertragssteigerung parallel gegangen. Doch sie findet in den Bilanzzahlen keinen Niederschlag. Investitionen und Rationalisierungen haben zusammen mit der Umsatzerhöhung die Produktivitätsrate günstig beeinflußt. Es konnte der Anteil der produktiven Löhne z. B. je Motor auf 6 v. H. gesenkt werden bei einem Lohndurchschnitt von 12 v. H. Ferner konnten Konstruktions- und allgemeine Fertigungskosten ganz wesentlich gemindert werden. Das Ertragsbild sah also gut aus. Aber zugleich ist von der Materialseiteher eine so allgemeine Preiserhöhung fühlbar geworden, daß sie zusammen mit der Lohnerhöhung die gesamte Produktivitätsrate aufgefressen hat. Dir. Jakopp sagte, daß künftig Preiserhöhungen auf der Materialseite nicht mehr durch entsprechende Rationalisierungsfortschritte aufgefangen werden könnten. Für 1955/56 hätte die Gewinnlage noch gerade auf Vorjahrshöhe gehalten werden können, so daß eine Dividende von wieder 9 v. H. auch der tatsächlichen Lage entspräche.

Nun könnte gesagt werden, daß eine jährliche Investitionssumme von rund 25 bis 28 Mill. DM bei 18 Mill. DM Abschreibungen zu hoch sei, zumal das Unternehmen seit der Währungsreform schon 124 Mill. DM investiert und davon 110 Mill. DM aus Abschreibungen finanziert hätte. Investitionen sind nun zwar kein Objekt zum Feilschen, sondern eine Angelegenheit der Unternehmerpolitik im echten Sinne. Der westdeutschen Industrie wird oft vorgeworfen, sie investiere zuviel. Doch ein Blick in die Branche von Klöckner-Humboldt-Deutz und ihre Konkurrenz: Der britische Schlepper-Konzern Ferguson hat jetzt eine Investition über 47 Mill. zwecks Vollautomatisierung der Produktion durchgeführt. Der britische Schlepper kostet auf dem Weltmarkt rund 5500 DM, der deutsche 8500 DM. Die vier britischen Schlepperfirmen exportierten in Jahresfrist 120 000 Stück, die 30 westdeutschen Schlepperfirmen zusammen 40 000 Stück. Wer diese Zahlen und Relationen zu lesen versteht, empfindet sofort, daß der internationale Wettbewerb ein Unternehmen wie Klöckner-Humboldt-Deutz zu neuen und noch größeren Finanzanstrengungen verpflichtet, wenn es nicht „untergebuttert“ werden soll. Dieser Hinweis ist gleich wichtig für Dividenden- wie für Lohn debatten.

Und daß für jenes Unternehmen die weite Welt das Arbeitsfeld bedeutet, zeigen die Zahlen für das Berichtsjahr. Von dem Gesamtumsatz entfallen 31 v. H. oder 225 Mill. DM auf Export. Dieser ist von 160 Mill. im Vorjahr um 40 v. H. gestiegen, mithin mehr als der Inlandsmarkt herzugeben in der Lage war. Zur Zeit zeigen sich im Inlandgeschäft hier und da Dämpfungen, die nur durch ein weiter steigendes Auslandgeschäft überdeckt werden. In Deutschland ist das Landmaschinengeschäft kein goldener Regen. Schlechtwetter gab und gibt es auch bei Baumaschinen. Doch die wichtigste Säule dieser Maschinengruppe ist nach wie vor der Motor. Im Berichtsjahr wurden 66 882 Stück mit 3,368 Mill. PS ausgebracht, was 46 v. H. der gesamten Produktion ausmachte. Einschl. der in Traktoren, Lkw und Loks eingebauten Motoren hat der Motor sogar einen Anteil von 60 v. H.

Die allgemeine Geschäftslage wird von der Verwaltung als günstig bezeichnet. Man werde jedoch kaum oder nur knapp das letzte Jahresergebnis erreichen oder überschreiten. Der Rekordmonat Juni 1956 mit 70 Mill. DM bleibe um etwa 10 v. H. unterboten. Dieses Rekordergebnis von 70 Mill. DM hat auch das Bilanzbild per 30. Juni beeinflußt. Die Umsatzerhöhung zeigt eine allgemeine Anspannung der Liquidität, zumal die Anzahlungen der Kunden nicht im gleichen Umfang wie die Umsätze anstiegen. Bei Anlagen von 64,7 (56,6) betragen die Vorräte das Dreifache eines Monatsumsatzes. rlt.