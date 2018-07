Saar wieder deutsch: Mit dem Jahreswechsel traten die deutschfranzösischen Verträge in Kraft, nach denen das Saargebiet politisch ein Bestandteil der Bundesrepublik wird. Damit ist die mehr als zehnjährige enge Bindung an Frankreich aufgehoben und gleichzeitig ein Schlußstrich gezogen unter eine lange Reihe schwieriger, zum Teil sehr gespannter Verhandlungen zwischen den beiden großen europäischen Nachbarn sowie auch unter die nicht minder zermürbenden innenpolitischen Auseinandersetzungen um die Saarfrage. Die Eingliederung der Saar in den deutschen Staatsverband wurde am 1. Januar symbolisiert durch eine Flaggenhissung vor dem Ministerpräsidium des Saarlandes und durch einen Festakt im Saarbrückener Stadttheater, an dem auch Bundeskanzler Adenauer teilnahm.

*

„Eisenhower-Doktrin“ für Nahost: Wie aus Washington bekannt wurde, hat das amerikanische Kabinett ein Aktionsprogramm für den Nahen Osten beschlossen. Diesem Programm, das eine militärische und eine wirtschaftliche Seite haben soll, darf man im Augenblick darum um so größere Bedeutung zumessen, als durch das amerikanische Verhalfen während der Suezkrise das moralische Prestige der Vereinigten Staaten bei den Bandung-Ländern beträchtlich gestiegen ist. Eisenhower will den Kongreß um die Ermächtigung zum Einsatz von US-Streitkräften „für die Erhaltung des Friedens im Nahen Osten“ ersuchen und damit vor aller Welt deutlich machen, daß Amerika bereit ist, die Beschlüsse der UNO im Ernstfall mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Der wirtschaftliche Teil der geplanten „Eisenhower-Doktrin“ soll aus großzügigen Wirtschaftshilfen – man nennt eine Summe von 400 Millionen Dollar – an die Länder des Nahen Ostens bestehen.

Gespräch Nehru–Adenauer: Der indische Ministerpräsident unterbrach seinen Rückflug von Washington nach Neu-Delhi und führte auf dem Düsseldorfer Flugplatz Lohausen ein eineinhalbstündiges vertrauliches Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler. Neben den Entwicklungen in Nahost und in Mitteleuropa soll dabei vor allem die Frage im Zentrum gesfander haben, wie Nehru eine Behandlung des Deutschlandproblems vor den Vereinten Nationen beurteilt, Nehru, der immer mehr zu einer Schlüsselfigur der internationalen Politik geworden ist, hat nach den Gesprächen mit Eisenhower, Eden und Adenauer inzwischen in Neu-Delhi den rotchinesischen Ministerpräsidenten Tschu En Lai empfangen.

* Ulbricht schraubt zurück: Im Gegensatz zu seinen eigenen und den bisherigen Erklärungen anderer Spitzenfunktionäre der sowjetischen Besatzungszone betonte der erste SED-Sekretär Ulbricht, jetzt im Parteiorgan „Neues Deutschland“, „daß die SED niemals für die Wiedervereinigung Deutschlands irgendwelche Bedingungen im Sinne des marxistischen Sozialismus gestellt hat“. Damit ist die immer wiederholte Forderung nach Übernahme der „sozialistischen Errungenschaften“ – wie etwa der Bodenreform, der Enteignung der „Monopolisten und Kriegsverbrecher“ und der Brechung des „Bildungsmonopols“ – parteiamtlich offenbar revidiert worden. Als Voraussetzungen für eine Wiedervereinigung nannte Ulbricht: die Lostrennung der Bundesrepublik von der NATO, die Aufhebung des Wehrpflichtgesetzes und die „Entfernung der Militaristen und Revanchepolitiker aus allen leitenden Funktionen des Staates und seiner bewaffneten Kräfte“.

(Sirius, 3. 1. 57)