Hoffnungen auf eine Lockerung der Restriktionspolitik der BdL, der flüssige Geldmarkt sowie weitere Käufe der Investment-Gesellschaften schufen in der ersten Januarwoche in den Börsensälen eine aufgelockerte Atmosphäre. Auch am Rentenmarkt verschwand der massive Abgabedruck, der den Realkreditinstituten das Leben in den vergangenen Monaten sauer gemacht hatte. Natürlich kann von einer Wende am Rentenmarkt noch keine Rede sein; die gegenwärtige leichte Entspannung ist lediglich auf das Aufhören der Geldbeschaffungsverkäufe zurückzuführen, die dem Freimachen der für die steuerbegünstigte Anlage erforderlichen Mittel dienten. Der Absatz der sechsprozentigen Pfandbriefe war an der Jahreswende erfreulich. Da nach dem zweiten Änderungsgesetz zur Einkommensteuer noch bis zum 31. März steuerbegünstigte Erwerbsmöglichkeiten bestehen, wird diese Tendenz wohl auch noch einige Zeit anhalten.

Als Folge der flüssigen Geldmarktsituation waren jene Bundes- und Länderanleihen gesucht und etwas höher bewertet, die geldmarktähnlichen Charakter besitzen. Der kommissionsweise Verkauf der 7 1/2prozentigen Länderanleihe der Hansestadt Hamburg ist jetzt eingestellt worden. Diese Feststellung sagt natürlich nichts über eine echte Placierung der Emission. Die Konsortialbanken sind nach wie vor bereit, große Beträge zu Originalbedingungen abzugeben. Allerdings besteht für 7 1/2prozentige Papiere nur wenig Interesse, solange die Industrie mit achtprozentigen Emissionen im Markt ist. Neu aufgelegt wurde eine achtprozentige Anleihe der Hartmann & Braun AG, Frankfurt/Main, mit einem Ausgabekurs von 98 v. H. Die Gesellschaft hat den Umtausch ihrer 4 1/2prozentigen Anleihe von 1942 in achtprozentige Stücke ermöglicht. Die Gutehoffnungshütte hat als nächstes eine achtprozentige Anleihe angemeldet. Sie wartet noch die kreditpolitischen Entscheidungen der BdL ab, um nähere Konditionen festzusetzen. Eventuell soll der Ausgabekurs auf 99 oder 100 v. H. erhöht werden. An eine Senkung des Zinssatzes ist nicht gedacht. Auf diesem Wege werden weitere Industriebetriebe folgen. Die sich u. a. aus der gegenwärtigen Lohnpolitik ergebenden zunehmenden Spannungen zwischen Kosten und Erlösen dürften nach Ansicht der Dresdner Bank-Nachfolger das ihrige dazu beitragen, die Selbstfinanzierung der Industrie zurücktreten zu lassen und dafür der Marktfinanzierung eine künftig wachsende Bedeutung zu geben.

Infolgedessen dürfte 1957 wieder im Zeichen neuer Anleihen und Kapitalerhöhungen stehen. Da junge Aktien mit einigermaßen Erfolg nur unterzubringen sein werden, wenn die kapitalsuchende Gesellschaft 8 v. H. oder mehr Dividende zahlt, wird man jetzt auch bei solchen Unternehmen mit höheren Ausschüttungen rechnen können, die sich bislang zurückgehalten haben. Das gilt insbesondere für den Montanbereich, wo die Zeiten hoher Selbstfinanzierung sich ihrem Ende nähern. Es ist deshalb kein Wunder, wenn in den letzten Tagen die Montanpapiere im Mittel punkt des Geschäfts standen. Sie wurden zusätzlich durch die Rekonzentrationspläne der Gesellschaften angeregt. Obgleich dieTransaktion Dt. Edelstahl-Thyssenhütte schon abgeschlossen schien, kam es in beiden Papieren zu vorübergehenden Kurssteigerungen. Dt. Edelstahl, die um 212 v.H. schwankten, sollen angeblich ihre Dividende auf 9 (7) v. H. erhöhen. Beim Bochumer Verein, dessen Aktien in den letzten Tagen fester tendierten, rechnet man mit einer Aufnahme der Dividendenzahlungen und unter Umständen auch mit einer Kapitalerhöhung. Wird das letztere tatsächlich geplant, dann ist wohl eine relativ hohe Anlaufdividende zu erwarten. Sonderbewegungen waren im übrigen auch im Rheinstahl-Bereich zu verzeichnen.

Da das ausländische Publikum noch immer nicht an die deutschen Wertpapiermärkte zurückgekehrt ist, blieb das Geschäft in den sogenannten internationalen Werten ruhig. Hinzu kommt, daß sowohl bei den IG-Farben-Nachfolgern als auch bei den Elektrowerten AEG und Siemens kaum mit Dividendenerhöhungen zu. rechnen ist. Bei Siemens scheint überdies noch Material aus der letzten Kapitalerhöhung nicht endgültig placiert zu sein. Das spekulative Interesse konzentriert sich gegenwärtig auf Papiere mit Ostinteressen. So kam es in den IG-Farben-Liquis zu größeren Umsätzen und zu steigenden Kursen (bis 36 1/8 v. H.). Auch auf dieser Basis wird das Risiko noch als recht gering bezeichnet, weil ein erheblicher Teil dieses Kurses durch den Anteil an den sich gut entwickelnden Chemischen Werken Hüls gedeckt ist, die am Jahresende in Brasilien eine Tochtergesellschaft (Sitz Sao Paulo) gegründet haben. Wie optimistisch in einigen Kreisen bereits reine Ostpapiere bewertet werden, zeigt das Beispiel der Radeberger Exportbrauerei, die zu 28 v. H. gesucht werden. Spekulativ von Bedeutung sind neuerdings wieder die Reichsbank-Anteile, bei denen größere Beträge ihren Besitzer wechselten (bis 63 v. H.). Seitdem sich das Ausland in der Entschädigungsfrage recht stark zu machen beginnt und die Drohungen mit einem Prozeß massiv werden, sind die Hoffnungen auf eine faire Abfindung gestiegen.

Bei einer Reihe von Spezial- und Lokalpapieren werden höhere Dividenden erwartet. Das gilt namentlich für die Brauereien, die trotz des mäßigen Sommerwetters ein gutes Jahr hinter sich gebracht haben. In Erwartung einer neunprozentigen Dividende sind die Schultheiss-Stammaktien auf etwa 190 v. H. gestiegen. Die Dortmunder Hansa-Brauerei, die ihre HV auf den 28. 1. einberufen hat, wird wieder 12 v.H. ausschütten. Schering haben lebhafte Schwankungen hinter sich. Die Ursachen: Hoffnungen auf Rückgabe des USA-Vermögens, außerdem Osthoffnungen. Die Großbanken scheinen sich wieder auf eine Dividende von 10 v. H. zu einigen. Die überdurchschnittlichen Kurssteigerungen der Dresdner Bank-Nachfolger hängen mit den Erwartungen auf eine Kapitalerhöhung zusammen. Als „preiswert“ werden auch manche Hypothekenbank-Aktien bezeichnet. So liegt der Kurs für Aktien der Hypothekenbank Hamburg bei 148 v. H., obgleich mit ziemlicher Sicherheit wieder eine Dividende von 8 v. H. in Aussicht steht. -n d t.