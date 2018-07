Von Peter Demetz

Es gibt keinen Dichter, den die Dinge mehr fasziniert hätten; keinen, der in den Dingen weniger faßbar wäre, als Rilke. Goethe (so schrieb E. Kretzschmar vor bald zwanzig Jahren) ist im Goethe-Haus „in alltäglichen und festlichen Dingen“ greifbar – Rilkes Andenken wird allein in einem Archiv aufbewahrt. Dieses flüchtige, ungreifbare, unbildliche Element, das Rilkes poetischer Arbeit innewohnt, ‚ muß unausweichlich jedem Streben, sein Wesen im Bild darzustellen, den hartnäckigsten Widerstand entgegensetzen. Die Frage läßt sich kaum abweisen: was denn von einem Dichter (dessen Schicksal es war, kein Schicksal zu haben) in Bildern ausgedrückt werden könne: von ihm, dessen erbittertstes Bestreben danach ging, das räumlich-veränderliche Bild völlig zu tilgen und an seine Statt die unveränderliche und reine Wortstruktur des Gedichtes zu setzen.

Dennoch: dieser Bildband

Ingeborg Schnack: „Rilkes Leben und Werk im Bild.“ Im Insel-Verlag, Wiesbaden; 30,– DM.

ist, auch für den kritischen Leser, ein Buch der unerwarteten Freuden und Überraschungen. Vor allem dort, wo das Bilddokument wirklich der biographischen Darstellung dient, bestätigt Ingeborg Schnacks Auswahl immer wieder den unerhörten Langmut und die ruhelose Zähigkeit Rilkes, sein Leben – nicht nur seine Sprache – einem poetischen Stil unterzuordnen: sein Bemühen, Stil, auch außerhalb der Sphäre der Literatur, zu inkarnieren. Hier blühen die Rosen und die Gräfinnen, die Rilke umgaben; hier tauchen die rasch zurechtgezimmerten Schreibpulte und die nackten Hotelzimmer auf; jene Orte byronschen Schweifens, die Rilke brauchte, um auch sein Leben in Poesie verwandeln zu können; hier wird klar, daß er fruchtbar war in einem Dasein des schönen Scheins – jenes Scheins, der nicht nur in wunderbarem Konflikt stand mit der ungeprägten Wirklichkeit, sondern auch, als Schein von innen, mit der zunehmenden Verdunkelung menschlicher Lebenskreise in den letzten Jahrzehnten des alten Europa. Während Lenin schon im Viehwagen durch Deutschland reiste, gelang es Rilke noch einmal, reine Poesie zu leben – in einem Zeitalter, in dem die Dichter gezwungen sind, ihre brennende Hingabe an die Dichtung, wie Eliot hinter der invertierten Pose des puritanischen Verlagsdirektors, oder wie Hemingway, hinter dem Patronengurt des lärmenden Löwenjägers zu verbergen, kann man Rilke für seine beispielhafte Rolle nur dankbar sein.

Zu den interessantesten Entdeckungen, die Ingeborg Schnack dem Betrachter des Rilke-Bildbandes bietet, zählen jene impressionistisch getönten Photographien, die Rilke mit jener Frau zeigen, der er so wenig Mann war: jene Photos, die das strenge und klare Gesicht Clara Westhoffs zeigen; die Energie, die aus ihren Augen spricht; jene ungewöhnliche Festigkeit, die seltsam absticht von den blassen, ungeformten, blinzelnden Zügen Paula Beckers, wie sie ebenfalls in einer seltenen zeitgenössischen Aufnahme auftaucht. Vielleicht könnte man einwenden, daß man an Stelle manches zahnarztmäßigen Interieurs (wie etwa des Passagio vor dem Studio in der Villa Discopoli) andere Bilder willkommener geheißen hätte (etwa ein Porträt der Duchesse Gallarati Scott, der Empfängerin der Mailänder Briefe ?) – allein Ingeborg Schnack versöhnt jeden Einwand gegen ihre Auswahl mit jenem seltensten Bild, das Rilke lachend, nicht lächelnd, im Kreise seiner Freunde zeigt: einen Rilke mit blitzenden Zähnen, halbgeöffneten Lippen, einen Zug österreichischer Lebensfreude um die freundlichen Augen. Kein Zweifel: hier hat Ingeborg Schnack, mit Umsicht und Takt, die biographische Darstellung Rilkes um faszinierende Dokumente bereichert.

Auch dort, wo die bildliche Darstellung die eigentlich biographische Aufgabe zu überschreiten droht, sind noch fruchtbare Fragen aufgeworfen. Es gibt legitime und illegitime Bereiche, in denen sich Wort und Bild gegenseitig zu erhellen vermögen, oder Erhellung nur vortäuschen: wo die biographische Forschung nach bildlicher Darstellung verlangt, kann kritisches Gespräch literarischer Art durch allzu reiches Bildmaterial nur auf Abwege gelockt werden. Zunächst: dort, wo Brieftexte Rilkes mit Orten oder Kunstwerken, die er im Briefe selbst schildert, vergleichend zusammengestellt werden, dort – weil es dem Brief um Mitteilung geht – ist noch ein relevanter Sinn sichtbar. Allerdings wird dieses Verfahren sogleich höchst problematisch, wo das Gedicht als geformte Sprachstruktur und ein Gegenstand der bildenden Kunst (oder der Natur nebeneinandergestellt werden – weil dieser reale Gegenstand, wie Ingeborg Schnack betont, im Wert einen „Niederschlag“ gefunden oder eine „Impression ausgelöst“ haben soll. Mit dem Einwand, der dichterische Geist funktioniere nicht in der Art einer Kamera („Auslösung“?) oder einer photographischen Platte („Niederschlag“?) ist hier noch zu wenig gesagt. Das Problem liegt tiefer: schon ein souveräner Theoretiker der Kunst, wie A. W. Schlegel, hat sich vergeblich mit dem Problem des „Dolmetschens“ beschäftigt, mit dem aussichtslosen Versuch nämlich, das Kunstwerk aus der einen Kunstsphäre in die andere zu übertragen und ein Gemälde Raffaels etwa als Sonnett wiederauferstehen zu lassen. Ist es wahr, wie Ingeborg Schnack zu glauber scheint, daß eine wirklich innige Beziehung besteht zwischen der Römischen Fontäne im Park der Villa Borghese und Rilkes Gedicht – eine echte Bindung zwischen dem greifbaren Objekt aus Wasser, Stein Farbe, Schatten und Rundung und jener Reihe vor Worten, die selbst eine autonome Wirklichkeit bilden, ganz rein, ganz in sich, nicht mehr Ab-Bild sondern selbständiges Wesen? Hier läuft die gutmeinende Illustrierung des Gedichts durch die Photographie in Gefahr, jene alte Feindschaft zu verbergen, die nun einmal zwischen autonomer Sprachstruktur und autonomer Raumwirklichkeit besteht, und in jenen literarischen Aberglauben zurückzufallen, der immer noch nach reellen Vorbildern sucht, obwohl sie im Kunstwerk längst (in einem Hegelschen Sinne) aufgehoben sind.

Es wäre ein bedeutender Verlust für den Leser, wenn er das einleitende Vorwort des vorliegenden Bildbandes allzurasch überblätterte. Was hier von J. R. von Salis bescheiden ein Essay genannt wird, ist eigentlich eine wohlausgewogene Rilkebiographie, die – in patrizischer Noblesse und kosmopolitischer Offenheit – der extremen Rilke-Skepsis ebenso wie der veilchenblauen Rilkebewunderung zu entgehen sucht, um eine echte Proportion des Urteils zu finden. Professor von Salis trifft die Kernfrage des vorliegenden Bildbandes gerade dort, wo er in weiser Zurückhaltung davon spricht, die notwendige Beschäftigung mit der Kunst Rilkes könnte sich wenigstens nebenher am Biographischen orientieren. Hier ist Widerspruch kaum möglich. Ingeborg Schnacks Bildsammlung, wie sie der reich ausgestaltete Band des Inselverlages der deutschen und internationalen Leserschaft Rilkes vorlegt, ist ein Höhepunkt der biographischen Rilkedarstellung. Möge er – für eine Generation – auch ihr Schlußpunkt sein. Es ist hoch an der Zeit, daß man sich nun mit der gleichen Energie, die man bisher an Rilkes Leben und „Philosophie“ gab, seiner spezifisch literarischen Leistung zuwendete. Nicht zuletzt wird Dichtung, auch die seine, mit Worten gemacht.