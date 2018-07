Von Wolfgang Koeppen

Die Dichterin Marie Luise Kaschnitz, vor einem Jahr ausgezeichnet mit dem Büchnerpreis, erinnert sich in ihrem neuesten Buch ihrer Kindheit. Es ist keine besonnte Vergangenheit, die sie beschreibt, kein durch die Erinnerung verklärtes Reich. Es ist eine unheimliche Erzählung, eine Fabel nach der Tradition bester Spukgeschichten, spannend und schön erzählt, und auch an Kafka mag man denken, bei aller Existenzangst und allen Daseinszweifeln unserer Gegenwart.

Marie Luise Kaschnitz: „Das Haus der Kindheit.“ Claasen-Verlag, Hamburg; 146 S., 9,50 DM.

Die Erzählerin lebt heute in einer Umgebung ständigen Fortschritts. Es gibt in der Stadt ein Kosmetikmuseum, eine Ausstellung „Was bellt denn da?“ und ein Shakespeare-Unterwassertheater. Eines Tages fragt man sie auf der Straße nach dem Haus der Kindheit. Sie hört zum erstenmal von dieser von der Gemeinde unterhaltenen Einrichtung. Bald wird das Haus sie beschäftigen, sie beunruhigen und quälen. Was will der Frager im Haus der Kindheit? „Ich habe dort zu tun“, antwortet er, „ich werde alt.“ Auch die Erzählerin wird sich nun ihres „schauerlich gealterten Gesichtes“ bewußt, und einmal auf das Haus der Kindheit aufmerksam gemacht, findet sie es ohne es zu suchen, in einer altertümlichen Sackgasse, abseits vom blitzblanken Fortschritt der Stadt, aber merkwürdigerweise ganz nahe der eigenen Wohnung. An manchen Tagen ist das Haus der Kindheit, stadtamtlich H.D.K, genannt, nur eine Fassade, eine Art Filmkulisse vor wechselnden Landschaften, an anderen ein stattliches Gebäude mit vielen Räumen, ein imponierendes Museum, in dem die Tage und Requisiten der eigenen Kindheit registriert, geordnet und verwahrt sind.

Die Erzählerin besucht bald täglich das Museum, ein sanfter innerer Zwang treibt sie hin, ja, sie zieht aus ihrer Wohnung noch näher zum H.D.K., in einen kleinen, spuk- und kafkahaften Gasthof der Sackgasse, in dem es verstaubte Plüschsofas, einen wunderlichen Kellner, keine Technik und alte Zeitungen gibt. Die Erscheinungen im Haus der Kindheit ähneln zunächst den Bildern in den Vexierspiegeln gewisser Jahrmarktsbuden, dann aber bekommen sie solche erschreckende und bedrückende Wirklichkeit, daß der Besucher des Museums, der erwachsene, der alt gewordene Mensch von seiner Wirklichkeit verliert und gespenstisch wirkt.

Die Kindheit, die wir so aus Erinnerungsscherben, Farben, Stoffen, Schreien, Ängsten, Gerüchen, Berührungen und Geschmack. von vertrocknetem Schulbrot erleben, ist ein Jungsein im Reich Wilhelms II. Nahe Geschichte – und doch: wie fern! Noch viele unter uns haben diese Matrosenanzüge getragen, diese runden Hüte mit dem Gummiband unter dem Kinn, diese Kinderkleider, haben mit diesem Spielzeug gespielt, haben die Zeitschrift „Über Land und Meer“ gelesen, den ersten Zeppelin am Himmel gesehen, die Zylinderhüte und Federbuschhelme der Kaiser-Geburtstags-Paraden und haben in der guten Stube gesessen, zu Füßen einer jungen Mutter, die uns fremd ist, weil sie jung war, während wir sie aus der Perspektive des Kindes als eine alte Person in Erinnerung haben. Es erhebt nicht, es macht traurig und nicht glücklich, in die Kinderzeit und in die Erinnerungswelt zu blicken, die ein unbedachtes Sprichwort gern das Paradies nennt, aus dem wir nicht vertrieben werden können. Ehrlich – sehnt man sich zurück? Nein; man erschrickt. Und betroffen ruft die Erzählerin aus: „So kann es nicht gewesen sein. So entsetzlich nicht.“ Das waren also wir, waren es mit acht, mit zehn, mit zwölf Jahren, waren es zur Zeit, als der erste Weltkrieg ausbrach und die Soldaten noch singend in den Tod zogen, und wir empfinden nichts als Befremdung bei dieser Konfrontierung, die Befremdung, die jeden schon vor alten Photographien befiel, vor vergessenen Kinderbildern. die plötzlich aus dem Nachlaß einer Tante vor uns auftauchen. Das waren wir. Was sind wir heute? Was werden wir morgen sein, und wie wird uns morgen unser Heute entsetzen? Erkenntnis des Museums der Kindheit: „Man ist ja geneigt, die Jahrzehnte vor dem ersten großen Krieg als eine Art goldenen Zeitalters zu betrachten; langer Frieden, Wohlstand, allgemeines Glück. Diefeuchten, häßlichen Kellerräume, die grauen traurigen Fabriken, die elenden Hinterhöfe und Schuttabladeplätze, die eben auf dem Bildschirm, und zwar unter der Jahreszahl 1910, erschienen, entsprachen dieser Vorstellung keineswegs.“ Vielleicht sind wir doch fortgeschritten, wie fragwürdig wir uns auch manchmal – atombedroht – fühlen mögen. Marie Luise Kaschnitz’ „Haus der Kindheit“, erbaut aus Melancholie und Poesie, stimmt nachdenklich.