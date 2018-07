Kaum einer jener Touristen, vor denen selbst der geheimste Winkel nicht mehr sicher ist, wird, wenn er Wien besucht, auf den Gedanken kommen, das "Dorotheum" zu besichtigen — es sei denn, seine leere Reisekasse zwingt ihn dazu. Ein Leihhaus an sich, denn um ein solches handelt es sich hier, ist noch keineswegs eine besondere Sehenswürdigkeit; die Wiener Atmosphäre aber und sein ehrwürdiges Alter haben es zu einem originellen Museum werden lassen, dessen Besuch auch ohne zwingende Notwendigkeit lohnt : Das Dorotheum — die amtliche Bezeichnung ist: 1. April 1957 genau 250 Jahre alt. Es verdankt seine Gründung dem Wunsch des österreichischen Kaisers Joseph L, "die Armen vor Wucherern zu bewahren und ihnen und sonstigen Untertanen die benötigte schleunige Geldaushilfe zu beschaffen"; seinen Namen erhielt es nach dem Wiener Klostergebäude der Dorotheer, das 1787 "zum Gebrauch des Versatzamtes zugerichtet wurde". Blättern wir einmal in einer Ausgabe der wöchentlich erscheinenden "Mitteilungen der Versteigerungsanstalt Dorotheum". Da findet man unter vielem anderen folgende Angebote: Einen Restposten Zahnstocher und einen Lkw, ein Doppellotterbett der Jahrhundertwende und eine Reiseschreibmaschine, ein halbes Dutzend gehäkelte Töpflappen und ein Hundehalsband in Luxusausführung, einen Gummischlüpfer mit Atlaspasse und einen barokken Engelskopf, eine Wurstschneidemaschine und eine Goethebüste, den "gesammelten Schiller", einen elektrisch montierten Rasierspiegel, einen Wasserhahn, einen ausgestopften Bären, eine Espresso Kaffeemaschine, eine Spätbiedermeier Petroleumlampe, einen Spitzenkragen, einen Federhut, eine Maschinenzither, eine Brillantbrosche, einen editen Rembrandt, eine Badehose (Größe X), eine Badewanne, die größte Münzsammlung aus der römischen Antike, ein tibetanisches Tempelbild, einen Doppelstecker, einen ungarir sehen Magnatensäbel, ein Dutzend BiedermeierglückT wunschkarten, die Einrichtung, eines Fürstenpalais, die Reste des Wachsfigurenkabinetts aus dem Wiener Wurstelprater, zwei Dutzend Stricknadeln, drei Paar geringelte Socken .

All das liegt dort, weil jemand Geld dringender brauchte oder — weil er dies oder jenes loswerden aber doch lieber nicht umsonst fortwerfen wollte. Im Dorotheum kann man nach Herzenslust und vollkommen ungestört und ungedrängt von übereifrigen Verkäuferinnen wählen. Jeweils drei Tage vor der Versteigerung kann man alles gründlich anschauen und auf seine Qualität prüfen. Dafür ist dann allerdings auch ein Umtausch nach Erwerb ausgeschlossen.

Man kommt sich in der einen Abteilung vor wie in einem Trödlerladen, in der anderen wie in einem Museum, in einer dritten wie beim Juwelier oder wie in einer Bücherstube, in einer weiteren wie — auf dem Postamt; dort nämlich, wo an zahlreichen Schaltern Sachen, auf ihren. Wert geschätzt, übernommen und bei rechtzeitiger Wiedereinlösung zurückgegeben werden, wo man Pfandscheine ausstellt und Geld ausbezahlt — 20 bis 25 v. H des sogenannten Schätzwertes sofort bei Übernahme des versetzten Gegenstandes. Obwohl ich die Genehmigung hatte, "diskret" Aufnahmen im Dorotheum zu madhen, traute ich mich nicht recht, dieses auch in der Abteilung der Pfandannahme zu tun — in der Befürchtung, daß das Publikum besonders resolut sein Recht verteidigen würde —, nämlich das Recht auf absolute Anonymität. Seit 250 Jahren liegt es schriftlich in den Statuten des k u k privilegierten Versatz- und Pfandamtes von Wien fest: "Es steht jedem frei, nicht nur selbst und unter eigenem Namen zu verpfänden, sondern auch durch eine vertraute Person und unter fremden Hamen An siebzehn Gebäuden in Wien kann man das Wort "Dorotheum" lesen, und überall dort, wo man dieses Wort liest, kann man alles 2u Geld machen. Man kann beispielsweise aber auch seinen Pelzmantel dort auf diese billige Art des "Versetzens" mottensicher übersommern lassen. Schon in früheren Zeiten hat man ähnliches getan, wie ein alter Bericht bekundet: bei nahender Kriegsgefahr (1866) brachten viele, da statuarisch die damalige k und k private Nationalbank in Wien Pretiosen nicht annehmen konnte, selbe in das Versatzamt und ließen sie z u dem Ende belehnen, damit diese Objekte an einem so sicheren Ort aufbewahrt sind " Ich selbst habe dem Dorotheum meinen Pelzmantel zu verdanken. All mein sorgsam aufbewahrter alter und neuerer "Kram" wanderte ins Dorotheum — "und ich wanderte in eines der besten Pelzgeschäfte von Wien, um mir mein bisher schönstes Geschenk zu machen. Ich hoffe aber doch, daß mein Pelzmantel nicht einmal im Dorotheum übersommern — oder gar überwintern muß. U. K.