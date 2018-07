An dieser Stelle ist verschiedentlich auf die besonderen Anlaufschwierigkeiten hingewiesen worden, denen sich die Borsig AG, Berlin, nach zweimaliger völliger Demontage ausgesetzt sah. Das Grundübel vieler deutscher Unternehmen – der Mangel an Eigenkapital – wirkte sich um so stärker bei einer Gesellschaft aus, deren Mutter, die frühere Rheinmetall-Borsig-AG, jetzt Rheinmetall Berlin AG, Berlin, durch den Krieg selbst in ungewöhnlichem Umfang ihrer Substanz beraubt worden war. Daß auch das Fremdkapital, das gegenwärtig nach dem Übergang in den Besitz der AG für Berg- und Hüttenbetriebe (ehemals Reichswerke), Berlin-Salzgitter, bei einem AK von 25 Mill. DM noch 13 Mill. DM beträgt, die mit Optionsrecht für den neuen Besitzer bei der Berliner Industriebank AG, Berlin, liegen, noch keineswegs ausgereicht hat, um die seit Beginn des Neuaufbaues im April 1950 erforderlichen Investitionen zu finanzieren, die bis Ende v. J. rd. 68 Mill. DM ausmachten und inzwischen um weitere 5 Mill. DM angewachsen sind, erscheint nur allzu verständlich. Allein 30 Mill. DM von diesen Investitionen entfielen auf das seit Beginn d. J. auf einen vorläufigen monatlichen Ausstoß von 3000 Tonnen berechnete neue Röhrenwerk, und den bis Ende 1955 erwirtschafteten Regel- und Sonderabschreibungen in Höhe von rd. 15,0 Mill. DM stand allein eine Zinsbelastung von 10,2 Mill. DM gegenüber. Wenn sich die Geschäftsleitung dazu entschlossen hat, in dem infolge des Besitzwechsels erst jetzt veröffentlichten Jahresabschluß für 1955 nach mehreren Jahren mit bescheidenen Gewinnen einen scheinbarmassiven Verlust von 4,0 Mill. DM auszuweisen, so besagt dies noch nichts über die gegenwärtige Lage des Betriebes. Obwohl die Möglichkeit bestanden hätte, diesen Posten zu aktivieren, so hat man mit Rücksicht auf steuerliche Vergünstigungen davon Abstand genommen, abgesehen davon, daß offenbar auch der Wunsch bestand, dem neuen Besitzer eineklare Bilanz zu präsentieren.

Der inzwischen weitgehend von der günstigen Entwicklung überholte Jahresabschluß 1955 kann nur noch insoweit als bemerkenswert gelten, als er die hohen Verbindlichkeiten ausweist, deren energischen Abbau sich die Geschäftsleitung nach dem einstweiligen Abschluß des Neuaufbaues zum Ziel gesetzt hat. Bei einem Anlagevermögen von 56,0 (i. V. 28,6) Mill. DM und einem Umlaufvermögen von 60,3 (52,9) Mill. DM sind allein die Bankschulden auf 49,1 (37,8) Mill. DM gestiegen, wovon 37,6 (34,7) langfristig sind. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben 9,4 (7,0) erreicht, davon 5,5 langfristig. Bei einer auf 120,3 (95,2) Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme haben sich die Kundenanzahlungen auf 19,9 (26,2) ermäßigt. Daß sich dennoch in diesem letzten Anlaufjahr eine Wendung zum Besseren vollzogen hat, zeigt bereits der auf 30,3 (27,3) Mill. DM gestiegene Rohertrag.

Noch deutlicher wird dies in den bisher bekanntgegebenen Zahlen über den Geschäftsverlauf 1956. Danach ist der Umsatz um rd. 30 (24) v. H. gestiegen und nähert sich der 100-Mill.-Grenze, wovon rd. 20 Mill. DM auf die ohne Schwierigkeiten vom westdeutschen Markt aufgenommene Röhrenproduktion entfallen. Der Auftragseingang entwickelte sich mit einem Plus von 37,2 v. H. allein bis Ende Oktober v. J. (gegen 21,6 v. H. 1955) noch merklich günstiger und hat im Gegensatz sowohl zur allgemeinen Entwicklung der Investitionsgüterindustrie in Westberlin als auch zu vielen Maschinenbauanstalten des Bundesgebietes noch keine Zeichen einer Konjunkturdämpfung gezeigt. Die Steigerung der Beschäftigtenzahl von 750 im April 1950 auf zur Zeit fast 5400 dürfte in der Branche kaum ein Gegenstück haben. Unter diesen Umständen erscheint der maßvolle Optimismus der Geschäftsleitung in eine merklich bessere Ertragslage für das zu Ende gegangene Geschäftsjahr nicht übertrieben, zumal die schon im vergangenen Sommer angekündigte Kapitalerhöhung um 10,0 Mill. DM, die dem Unternehmen bereits als Darlehen zur Verfügung stehen, in den nächsten Monaten formell vorgenommen werden soll. Danach werden auf die AG für Berg- und Hüttenbetriebe 15,0 und auf die Berliner Industriebank AG 20,0 Mill. DM entfallen. Die Zusammenarbeit mit der neuen Muttergesellschaft macht sich nicht nur in einer verbreiterten Absatzgrundlage, sondern auch bei den Materiallieferungen bereits günstig bemerkbar. g n s.