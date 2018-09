Die 75 000 DM, mit denen der Leiter der Abteilung Sonderschulen beim Berliner Senator für Volksbildung, Oberschulrat Keller, hundert Kästen, die kaum größer sind als normale Schuhkartons, kaufen will – diese 75 000 DM werden am richtigen Ende ausgegeben.

Die hundert Kästen sollen bald in fünfzig Krankenzimmern und in fünfzig Klassenräumen stehen und bettlägerigen Kindern die Möglichkeit geben, wenigstens akustisch „zur Schule zu gehen“. Die Apparaturen dieser „Wechselsprechanlage“ im Krankenzimmer und im Klassenraum sind mit Mikrophon, Lautsprecher und Verstärker ausgestattet. Will der Kranke etwas sagen, hebt er nicht den Zeigefinger, sondern drückt eine Taste – und schon leuchtet in „seiner“ Klasse eine rote Lampe auf.

Allein, in Berlin gibt es zur Zeit rund fünfhundert Kinder, die nur mit Unterbrechungen oder gar nicht am üblichen Schulunterricht teilnehmen können. Sie wurden bisher von Privatlehrern betreut. Auch dem Nichtpädagogen wird einleuchten, daß ein solcher Unterricht unvollkommen bleiben muß: weil ein Lehrer viele Kinder besuchen muß und weil die anregende Wettbewerbsatmosphäre der normalen Schulklasse fehlt.

Für 1500 DM je Kind läßt sich da jetzt Abhilfe schaffen – nicht nur in Berlin. Und das erscheint als eine geringe Summe, wenn man bedenkt, daß man mit ihr einem kranken Menschen die Chance erkaufen kann, wenigstens eine gesunde Ausbildung zu erhalten.

gn., Berlin