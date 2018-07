Gebet des Dramatikers: sich einmal täglich, am besten frühmorgens, die Furchtbarkeit des psysischen Leidens, der Schmerzen vorzustellen, die unzählige Geschöpfe in Kriegs- und Friedenszeiten, an jedem Tag, in jeder Stunde bestehen müssen! Von dort aus bemessen: gedenke der Seelen! (Carl Zuckmayer)

Erst kam, ein bißchen knickebeinig und mit dem Gang des alten Reiter Rudolf Binding und trug aus seiner Lyrik vor, später erschien René Schickele, setzte sich mit unnachahmlicher Natürlichkeit, die aus Eleganz und Bescheidenheit gemischt war, an das Vortragstischchen und las aus seiner Prosa. Es paßte gut, daß danach ein Quartett-Satz von Mozart gespielt wurde. Zwischen den Gegensätzen Binding und Schickele war ein Mensch an der Reihe, der wiederum ganz gegensätzlich zu seinen Nachbarn zu sein schien, ja, der den Rahmen dieser Dichtervorlesung zu sprengen drohte: der schob beim Hereinkommen eine Schulter vor, zeigte eine kühne Nase und ein energisches Kinn, er „rezitierte“ nicht, nein, er sagte ein paar Gedichte auf. – Es war auf einem Frankfurter Dichtertreffen, und das Jahr 1933 war noch weit, und ich weiß noch, daß ich einen widerstrebenden Gast zu dieser Vormittagstunde mit ins Theater genommen hatte, einen Sportkameraden, der seine Literaturkenntnis nur aus der Schulfibel und seine Bildung nur aus dem Kino hatte: der sagte, als der große, kraftvolle Dunkle abtrat, ganz erstaunt: „Aber das ist doch wahr!“ Ein Wort, das ich später von einem Berliner Arbeiter zu hören bekam, dem zum ersten Male in seinem Leben die Gelegenheit gegeben war, eine Beethoven-Symphonie leibhaftig in einem Konzert zu hören: „Aber das ist ja alles wahr!“ Bei dem Gedichtaufsager handelte es sich um Carl Zuckmayer, denselben, dem zu seinem sechzigsten Geburtstag am Jahresende soviel Dankbarkeit gezollt wurde.

Wie reich erschienen nicht damals die Kräfte der Literatur in der westlichen und südwestlichen Ecke Deutschlands! Noch hatten die Dichter, die es wahr meinten, nicht in die Emigration gehen müssen, noch hatten die, welche nur wohlmeinend waren, sich nicht ausschließlich auf dem Gebiete der Heimatdichtung ansiedeln müssen, wo sie still und zurückgezogen lebten, während den anderen draußen der Wind hart um die Nasen fuhr. Wie es heute um die Kraft der Dichter bestellt ist, das werden Spätere besser überblicken können.

Wenn Carl Zuckmayer näher betrachtet wird, so zerfällt er gewöhnlich in drei Teile... pfui, gehört es sich denn, über einen verehrten deutschen Dichter so etwas zu schreiben? Denn was tat „Zuck“, als ein Mensch ihm den Inhalt eines modernen Theaterstückes so beschrieb: es handele von „der Verzweiflung natürlich über die existentielle Ausweglosigkeit aller mensch...?“ „In diesem Augenblick“, so schrieb Zuckmayer in der Festschrift zur Eröffnung des Bochumer Schauspielhauses 1953, „knallte meine nie fehlende Büchse und traf ihn zwei Zoll unter der Nasenwurzel. Er liegt unter meinem Ziegenstall begraben, und so soll es allen ergehen, die sich der Verbreitung ansteckender Dummheit nicht entblöden.“

Natürlich liegt Dummheit nicht nur in den Pupillen jener Betrachter, die ein modernes Drama allein nach dem Vokabular der literarischen Modeströmung beurteilen, sondern auch in den Augen jener Analytiker, denen Zuckmayer bei näherem Zusehen in drei Teile zerfällt. Erster Teil: „Zuck“, der Kumpan, der Zecher, aus dem rheinischen Nackenheim, der derbe Bänkelsänger, der hageldonnerwettermäßige Überkerl. Zweiter Teil: der Abenteurer, der kein Amt behalten konnte (auch nicht das eines Theaterdramaturgen in Kiel), sondern sich für Vagabunden und Zirkusleute erwärmte, für Räuberhauptmänner (und sei es den von Köpenick) und der in jungen Tagen als Lastträger eine Polarexpedition mitmachte und in älteren Jahren eine Farm in jenem weiten Gebiet Amerikas pachtete, wo es kein Neonlicht gab, statt dessen aber in dem Gebäude das Alter oder die Hausgeister knisterten und wo das Wasser auf den Schultern in die Küche geschleppt werden mußte. Dritter Teil: der Bestseller-Dramenautor, der einen Stoff schnappt, wie er grad im Moment die Leute mit Erschrecken anzieht, „Teufels General“ oder „Feuerofen“, und das weiß man ja: ein solcher Erfolgsautor verfügt über eine derartige Sprachgewalt, daß sogar das sprödeste, im Denken der Zeitgenossen völlig unausgegorene Zeitthema sofort kuscht und folgsam die Theaterkassen füllt. Oh, ihr Ungerechten!

Oh, unser armer großer Zuck! Natürlich ist an allen drei Teilen etwas wahr. Und es ist wunderbar, wenn ein Dichter geliebt und bewundert wird, sei es selbst um so dreiteiliger Eigenschaften willen, sei es selbst, weil er boxen kann. Aber es kommt kein ganzer Zuckmayer dabei heraus, wenn man die drei Teile wieder zusammenfügt. Denn daß er ein Literat sei, vielleicht gar ein gut deutscher Expressionist, das hält die Teile doch wohl nicht zusammen; ein Literat, ein komme de lettres in Ehren: aber das genügt wohl nicht, so viel Widerstrebendes in eins zu bändigen, in dieses eine, das den Dichter Zuckmayer ausmacht.

So, und mit diesem warnenden Hinweis mag dieser Geburtstagsgruß – den Zuckmayers Gratulanten noch mehr als das Ereignis seines Geburtstags angeregt haben – auch schon beendet sein. „Aber sagen Sie doch, was Zuckmayer nach Ihrer Ansicht wirklich ist, wenn er schon nicht – oder nicht nur – der Zecherfreund, der Rabauke und Rebell, der Abenteurer und als Dichter der Mann mit der Geige und dem goldenen Mund ist?“ – Ja, so gefragt, antwortet man zwischen Tür und Angel und erinnert höflich daran, daß jener einfache Fußball- und Fliegerkamerad in Frankfurt und jener Beethoven hörende Berliner Arbeiter es schon gesagt haben...

Expressionist hin oder her, Dramatiker von oder ohne Erfolg, Lyriker oder Bänkelsänger, Novellist oder Geschichtenerzähler, dies alles hin oder her: es muß, wenn schon gefragt wird, die Antwort gegeben werden, daß der große Zuck der brüderliche Dichter ist, der große Bruder der Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, die dieses unser Zeitalter bevölkern. Das Brüderliche ist’s, was ihn seine Kunst und sein Leben zusammenhält, was ihn in die „Mode“ hineinsetzt und von allem Modischen entfernt hält. Sollte es wahr sein, daß eines Tages das Brüderliche (das so himmelweit entfernt ist vom Mitleid wie vom Selbstmitleid) ein Synonym für das Deutsche gilt – großer Zuck, das wäre eine schöne Zeit! Jan Molitor