Nach der letzten Abendvorstellung fand Smith, Direktor und Mitbesitzer des Varietétheaters „Eldorado“, einen Brief auf seinem Schreibtisch, in welchem ihm der Meister der Zauberkünstler, Omar er Bazan – der mit seinen Kunststücken schon über ein Jahr mindestens ein Viertel des Erfolges der ganzen Vorstellung bestritten hatte –, in wenigen und trockenen Worten mitteilte, daß er beabsichtige, in ein anderes, nicht näher angegebenes Theater überzuwechseln, wo – wie er schrieb – „seine Talente eine entsprechendere finanzielle Würdigung finden würden“.

Das war ein schwerer und unerwarteter Schlag. Die Festtage näherten sich, und die Nummer des Zauberkünstlers war vom Publikum des „Eldorado“ besonders bevorzugt. Wen konnte man als Ersatz bekommen? Smith ließ sich in Gedanken die berühmtesten Namen durch den Kopf gehen. Gimnothus-Gimnothus? Sir Basil Jeroboham, Lord of Darkness? Der Graf Dela Monaco, auch der Graf des Unmöglichen genannt? Ja, es war wohl das beste, wenn man Dela Monaco sofort telegraphieren würde, aber was sollte er in der Zwischenzeit machen? Im günstigsten Fall könnte der Zauberkünstler erst in acht Tagen hier eintreffen.

Es klopfte; ein kleines Männchen mit rundem lächelndem, ein wenig ängstlichem Gesicht steckte seinen Kopf herein: „Sind Sie der Herr Direktor?“ – „Ja.“ – „Verzeihen Sie vielmals, aber wäre hier nicht zufällig die Stelle eines Zauberkünstlers, eines Magiers, eine ...“ – „Hat Sie etwa dieser Schuft von Omar geschickt?“ – „Nein, mein Herr, ich kenne Omar überhaupt nicht.“ – „Woher haben Sie es dann aber gewußt?“ – „Was gewußt? Ich bin zufällig hier vorbeigekommen. Erlauben Sie, daß ich mich vorstelle, Professor Sepulcrus!“

Smith betrachtete ihn von Kopf bis Fuß. Es mußte sich um einen ganz bescheidenen Zauberkünstler handeln, von der Sorte, wie sie im Sommer in den Kurorten zu finden sind, um in Familienpensionen und kleinen Hotels ihre Kunststücke zu zeigen, aber besser als gar keiner war er.

„Wir können es ja einmal probieren“, sagte Smith, „doch ich mache Sie gleich auf eines aufmerksam, wir haben hier ein ruhiges Publikum, also bitte keine Geisterbeschwörungen, keine allzu schaurigen Dinge oder derartiges Zeug, haben Sie verstanden?“ – „Vollkommen.“

Er begann am nächsten Abend. Wie Smith es erwartet hatte, war das Programm des Neuen ziemlich banal: die üblichen Scherze mit Taschentüchern, die aus dem Ärmel gezogen wurden, mit Spielkarten, die in der Handfläche verschwanden, die Taschenuhr eines Zuschauers, die dann in der Westentasche eines Dritten am Ende des Saales wiedergefunden wurde ... Doch konstatierte Smith zwei merkwürdige Dinge: Das Publikum hing, statt gleichgültig zuzuschauen, geradezu begierig an den Lippen Sepulcrus und applaudierte ihm mit unerklärlichem Enthusiasmus, viel stärker sogar als vorher Omar, der doch zu ganz anderen Dingen fähig war. Ebenso seltsam war auch das Verhalten des Zauberkünstlers selbst. Er sah sich bei jeder neuen Nummer ängstlich und schüchtern um, stotterte und blickte hilfesuchend zu der blonden Assistentin, Fräulein Ivonne.

Der Abend endete besser, als man gedacht hatte. Während sich Sepulcrus umzog, begegnete Yvonne dem Direktor hinter den Kulissen und rief ihm erregt entgegen: „Haben Sie gesehen, was für ein außergewöhnlicher Mann dieser Sepulcrus ist?“ – „Na, es ging ja ganz leidlich, aber etwas Außergewöhnliches habe ich nun gerade nicht bemerkt.“ – „Nichts Außergewöhnliches, dann haben Sie also nichts gesehen?!“