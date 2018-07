Inhalt Seite 1 — Die Dicken werden auch nicht alle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ds., Lübeck

Die Statistiken beweisen: Je mehr Abfall ein Mensch fortwirft, um so höher ist sein Lebensstandard – aber, auch das beweist die Statistik, mit zunehmender Abfallmenge wächst auch sein Gewicht. Und je mehr Fett angesetzt wird, um so mehr leidet die Eitelkeit. Der Bedarf an Schlankheitsmitteln ist Folge und Spiegel des allgemeinen Lebensstandards, gewissermaßen das Küchenfenster des Wirtschaftswunders.

Obwohl die westdeutsche Bevölkerung in den letzten Jahren von 22 Firmen mit über 200 Präparaten beliefert wurde, startete vor achtzehn Monaten ein bis dahin völlig Unbekannter ein weiteres Mittel gegen die Fettleibigkeit und ist heute selbst ein Wirtschaftswunder: aus dem Ein-Raum-Betrieb wurde ein Millionen-Unternehmen.

Der heute dreißigjährige Herbert Gustav Andresen zäumte das Pferd vom Schwänze aus auf: Er untersuchte das Verhältnis zwischen der Werbung und ihrer Wirkung auf die Masse, betrieb also ganz primitive, nüchterne, experimentelle Marktforschung. Dabei stellte er fest, daß man in Westdeutschland „selbst bei guter Werbung auf die Dauer keinen Mist verkaufen kann“. – Von den mehr als 200 Schlankheitspräparaten, die heute offeriert werden, sind 84 Prozent reine Abführmittel, die jedoch in geschickt tarnende Werbungsgewänder verpackt, nicht ohne weiteres als solche erkannt werden. Und obwohl nach den gesetzlichen Bestimmungen jodhaltige Mittel wegen ihrer möglichen Wirkung auf die Schilddrüse verboten sind, werden auch jodhaltige Alginate im freien Handel vertrieben. – Nur 16 Prozent der Schlankheitspräparate sind Quellmittel, die also im Magen aufquellen und dadurch vorzeitig ein Sättigungsgefühl hervorrufen.

Und noch eins stellte Andresen fest: 50 Prozent des Verkaufspreises im Einzelhandel gehen für Vertreterprovisionen, Einzelhandelsspannen, Transport und andere nicht im Präparat selber liegenden Kosten drauf. Bevor sein Mittel aus dem Versuchsstadium heraus war, stand der Plan fest: Direktverkauf nach Art der großen Versandhäuser. „Niemand kann den Käufer auf die Dauer ungestraft betrügen“, meinte Andresen; „ein unschädliches, wirksames Mittel jedoch müßte zumindest die Konkurrenz der Abführmittel aus dem Felde schlagen.“

Dann brachte Andresen sein Schlankheitsmittel auf. den Markt. Es besteht aus Zelluloseäther als Quellmittel und mechanischem Appetitszügler, Ephedrin als chemischem Appetitszügler, Isacem als laxierendem Stoff und einigen ergänzenden Wirkstoffen. Es verweilt länger im Magen und passiert den Darm schneller als andere Speisen, wie röntgenologische Untersuchungen ergaben.

Hersteller Andresen begann damit, alle sechs Monate eine Testgruppe von fünfzig „Dicken“ unter ärztliche Kontrolle zu stellen. Dabei hat sich herausgestellt, daß etwa vier Prozent wegen Drüsen- und anderer Krankheiten auf das Mitte; nicht reagieren – also dick bleiben.