Unbekannte Briefe Hofmannsthals an Rudolf Pannwitz

In einem Tessiner Bergnest über dem See von Lugano wohnt Rudolf Pannwitz in einem Turm, der nicht von Elfenbein ist, auch nicht dem von Muzot gleicht, dem alten und sehr soliden, den sich Rilke im fruchtbaren Rhonetal zum Wohnsitz erwählt hatte. Er ist im Gegenteil ziemlich.unsolide, aber die Lage kann nicht schöner sein.

Im letzten Spätsommer, als ich ihn dort oben gesuchte, hat mir Pannwitz Briefe gezeigt, die Hofmannsthal an ihn geschrieben hat. Es war nur eine Auswahl aus viel größerer Zahl, aber diese zwanzig waren mindestens im geistigen Gehalt, in der freundschaftlichen Spannung zwischen zwei Menschen stärker und bewegender als viele der bisher veröffentlichten. Hofmannsthal, das erkennt man daraus, hat den um sieben Jahre jüngeren Pannwitz sofort als den Kräftigeren erkannt und anerkannt, nachdem er zuerst Pannwitz abgewehrt hatte, der, ihm noch unbekannt, sein Buch „Die Krisis der europäischen Kultur“ schickte. Es war, als fürchtete er sich wie bei der Begegnung mit Stefan George. Er bestätigte am 29. Juli 1917 das Buch „mit Dank und Bewunderung“, aber, schon zwei Tage später verließ er die Sphäre der Höflichkeit. Weit über sie hinaus gingen die Worte: „Ihr Buch macht in mir Epoche, das muß ich mir selbst sagen: es faßt vieles, ja unabsehbar vieles zusammen, nimmt vieles im in einen neuen Bund und entscheidet in mir vieles, das im Schweben, oder beschleunigt, was im Herankommen war.“

Wenn man auch nur diesen Brief kennt, der erst am Anfang der Verbindung der beiden steht, dann versteht man erst den enthusiastischen Eindruck Bodenhausens von Pannwitz, der offenbar von Hof-, mannsthal beflügelt wurde. Die Frage nach dem „tiefsten Verhältnis zu seinen eigenen Arbeiten“, von Pannwitz schon am Anfang der beiderseitigen Beziehungen gestellt, wird von Hofmannsthal mit dem Hinweis auf die „absolute Einheit aller dieser scheinbar disjekten Verse, Gestaltungen und Gedankenreihen“ beantwortet. Das ist stark betont, wie man es wohl einem Zweifler oder einem Fordernden gegenüber tut. Es war ja auch die Frage, die Hofmannsthal immer viel zu schaffen machte, seitdem die Trennung von George endgültig geworden und ihm nicht nur von dieser Seite her das nur scheinbar Zerstreute seiner Produktion falsch; ausgelegt worden war. Es lag Hofmannsthal auch daran, Pannwitz gegenüber sein „starkes beständiges Verhältnis zur Antike“ zu erwähnen und „daß ich das Außen und das Innen nicht getrennt laufen lasse“.

Diese Briefe, sowenig ich davon jetzt auch wortwörtlich mitteilen kann, haben einen besonders starken. Eindruck auf mich gemacht. Jedenfalls hat sich mir das eingeprägt, daß ich vergleichsweise aus Hofmannsthals Bereich keine Folge von Briefen kenne, vielleicht die an George ausgenommen, in der Hofmannsthal gleichermaßen viel von sich offen hergäbe. Das geschieht wie in Abwehr gegen eine andere Natur. Man kann den großen Wandel von Furcht und Angst in fast emphatische Bewunderung in einem am 18. Juni 1918 an Rudolf Borchardt gerichteten Brief erkennen: „Mehr als alles war eine neue Begegnung mit Pannwitz. Ich hatte sie nicht gesucht, sie fast gefürchtet. Der Eindruck der geistigen Person war mir ungeheuer.“ Diese Brief stelle wird von einer anderen, direkt an Pannwitz gerichteten vom 15. November 1919 noch weit übertroffen: „Mir scheint, ich bin vor Ihnen nicht sehr Vielem begegnet, das unbedingt stärker war als ich. War George stärker als ich? Ich weiß es nicht, es ist zu viel Künstliches an ihm, und er läßt zu viel aus.“ Diese Kritik an George wiegt hier nicht viel, sie erhöht nur die echte Empfindung für Pannwitz, wie nicht nur aus anderen Brief stellen an diesen sowie an Bodenhausen, sondern auch aus besonderen Vertrauensbeweisen belegt werden kann.

Als solchen Vertrauensbeweis etwa kann man den Brief Hofmannsthals werten, der eine kurze Planskizze des damals, im Herbst 1917, begonnenen Romans „Andreas“ enthält: „Der Roman spielt im Todesjahr Maria Theresias. Der Held ist 23 Jahre alt; im Nachspiel 1808/09 (Österreichs Erhebung) ist er ein hoher Beamter, sein Sohn dann Diplomat, sein Enkel in der Paulskirche 1848, damit deutet es in die Gegenwart herauf.“ In dieser Gestalt ist der Roman niemals vollendet worden, aber daß Hofmannsthal ihn so anzulegen vorgehabt hat, wenn auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist verwunderlich genug. Denn keins seiner wenigen Prosawerke läßt sich so weit mit der geschichtlichen Wirklichkeit ein. Das vorletzte Weltkriegsjahr mochte dies nahelegen.

Als stärkster Vertrauensbeweis gegenüber Pannwitz kann der Brief vom 4. August 1918 gelten, in dem Pannwitz für „Die Frau ohne Schatten“ – das Märchen, nicht das Libretto – um Hilfe gebeten wird. Hofmannsthal war in keiner guten inneren Verfassung, die Arbeit war ihm ins Stocken geraten, und so legte er die Situation in der Erzählung dar, die sich ihm nicht klären wollte. Es dauerte noch ein ganzes Jahr, bis das Märchen beendet wurde, „die schwerste Arbeit, die ich je unternommen und die an meinen Charakter die größten Anforderungen stellt“ (an Richard Strauß am 4. Januar 1919).

Daß hier nur ein paar Kleinigkeiten aus größter Dichte und Fülle des Inhalts herausgegriffen wurden, geschah mit Rücksicht auf den Empfänger dieser Briefe, der durch sie zwar nichts zu fürchten, sondern nur zu gewinnen hat. Und doch muß sich jeder, der solche Briefe hergibt, überlegen, ob man ihn nicht darob des Eigennutzes zeihen kann, Pannwitz hat alle Gründe für sich, die ein solches Unternehmen rechtfertigen: es sind Briefe, die Hofmannsthal unmittelbar in einer freundschaftliche Beziehung zeigen, die noch sehr ungenügend bekannt ist und von anderen Freunden Hofmannsthals gern übergangen wird. Bodenhausen ausgenommen, der, wie für Borchardt und Schröder, auch für Pannwitz da war. Es sind aber auch Briefe, die Hofmannsthal nur diesem einen Menschen schreiben konnte. Einige von ihnen sind in der von Herbert Steiner in Amerika redigierten Zeitschrift „Mesa“ (Nr. 5/55) erstmalig veröffentlicht. Es braucht aber dringend ihrer zweiten Publikation in einem verbreiteteren Organ oder gar in einem kleinen Buch, in dem am ihre Zahl noch vermehrt werden müßte. Denn es handelt sich, nach Pannwitz’ Worten, um Briefe, die durchaus ins Schwarze treffen, um einen „Austausch von unwahrscheinlicher, ja fast gewaltsamer Intensität, bei dem beide Teile im Aufnehmen und Auffassen ihre eigentlichen Grenzen überschritten“. Ein ungemein kräftiger und bis heute mit dem umfänglichsten Weltstoff ringender Werkwille einerseits und eine hochsensible, „bizarr organisierte, von der Atmosphäre fürchterlich abhängige“ Dichternatur andererseits treffen in Pannwitz und Hofmannsthal aufeinander. Oskar Jancke