Pankow – veriirt im Zahlenlabyrinth

Wir sollten ... überhaupt anfangen, bescheidener zu sein.“ Diesen unbestreitbar beherzigenswerten Ausspruch hat vor Ostberliner Arbeitern nicht etwa ein kleiner philosophisch vorbelasteter „Intelligenzler“ getan, sondern immerhin der Genosse Bruno Leuschner, seines parteiamtlichen Zeichens Vorsitzender der Staatlichen Plankommission für die Sowjetzonen-Republik. Daß selbst Leuschners Kumpane aus den einheitsparteilichen Führungsgremien nur mit Mühe diese bittere Pille geschluckt haben, geht allein daraus hervor, daß die Redaktionskollegen des Pankower Hofblattes „Neues Deutschland“ nicht weniger als drei Wochen brauchten, um ihres Oberplaners Geistesblitze über „einige Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahre 1957“ durch Kürzungen für die Allgemeinheit verständlich zurechtzustutzen und zu veröffentlichen: „Es werden auch 1957 einige wichtige Grundstoffe nicht in den gewünschten Mengen zur Verfügung stehen: Kohle, Stahl, Energie. Die Walzstahlversorgung der Maschinenbaubetriebe macht uns vor allem im ersten Quartal 1957 noch Kopfzerbrechen. Auf Grund der weltpolitischen Ereignisse der letzten Monate haben sich auch einige Außenhandelsgeschäfte verzögert, und bestimmte vorgesehene Importe blieben aus. Das ist der Grund, daß der Volkswirtschaftsplan 1957 noch nicht vom Ministerrat bestätigt ist.“ Nicht einmal ein Blick zu den Zinnen des Kreml verheißt Trost und Kraft: „Die Sowjetunion hilft der deutschen Arbeiterklasse und der gesamten Bevölkerung sehr selbstlos. Ich will damit sagen, daß wir nicht alles unbegrenzt von der Sowjetunion erwarten können.

Das muß ein maßgeblicher Wirtschaftsfunktionär desselben Pankower Regimes zugeben, dessen Vizechef Walther Ulbricht noch immer so tut, als könnte er seine Untertanen nur mit Mühe und Not davon abhalten, dem morschen kapitalistischen System einen tödlichen Fußtritt zu versetzen. Einer von diesen beiden „irrt sich“ also offenbar. Wenn Leuschner es hier noch nicht tut, dann an anderer Stelle, wo er orakelt: „Auch 1957 werden wir eintüchtiges Stück vorankommen. Unsere industrielle Bruttoproduktion wird um rund dreieinhalb Mrd. D-Mark steigen.“ Angesichts der vorher verkündeten trüben Perspektiven gehört dazu mindestens der Mut zur Paradoxie.

„Wenn man zur Wahrheit vordringen will, darf man nicht vergeßlich sein!“ – hatte Leuschner seinen Zuhörern empfohlen, als er die Passiven seiner Bilanz aufzudecken begann. Wir haben diese Empfehlung befolgt und einen Blick in das gerade drei Monate alte erste Statistische Jahrbuch der Sowjetzone für 1955 getan, dessen Herausgeber, die Staatliche Zentralverwaltung für Statistik, Leuschners Amt untersteht. Dort ist für 1955 eine industrielle Bruttoproduktion von 54,3 Mrd. DM-Ost ausgewiesen. Einen Tag nach dem Abdruck der Leuschner-Meditationen im „Neuen Deutschland“ hat die nicht weniger linientreue (Ost-) „Berliner Zeitung“ mitgeteilt, „im ersten Jahr des zweiten Fünfjahrplans“, also 1956, seien in der Sowjetzone „Industrieerzeugnisse im Werte von annähernd 50 Mrd. Mark“ produziert worden. Also ein „Aufstieg“ von 54,3 auf knapp 50? Und wieder einen Tag später hat Leuschners Amtsvorgänger, der jetzige Außenhandelsminister Heinrich Rau, für 1957 eine Steigerung der Industrieproduktion „um etwa 7 v. H.“ prophezeit. Nach Adam Riese, dessen grundlegende Erkenntnisse auch in Pankow bisher noch nicht in Zweifel gezogen werden, macht der „negative Aufstieg“ des abgelaufenen Jahres um rd. 5 Mrd. Mark, etwa 10 v. H. der Produktion von 1955 aus; eine positive Zunahme“ um Leuschners 3,5 Mrd. Mark, für 1957 prognostiziert, entspricht genau den „etwa 7 v. H.“ des Ministerkollegen Rau. Im Ergebnis bedeutet also diese ebenso umständliche wie zwiespältige Rechnung, daß 1957 – beim Barte Ulbrichts! – für rund 1,5 Mrd. Ostmark weniger produziert werden soll als 1955, sofern Leuschners paradoxe Prophetie überhaupt eintrifft...

Mit dieser Erkenntnis dürfte auch der Schlüssel zu dem Geheimnis gefunden sein, warum man in Pankow dem verblichenen Josef Wissarionowitsch über das Mausoleum an der Kremlmauer hinaus ewige Treue geschworen hat: ihm wäre es nicht im Traum eingefallen, den „Klassenfeinden“ die gefährliche Waffe einer Statistik mit absoluten Zahlen in die Hand zu geben! gns.