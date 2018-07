Der Geschäftsbericht für 1955, den die A. Steigenberger Hotelgesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, heute der bedeutungsvollste deutsche Hotelkonzern, vorlegt, und die ergänzenden Erläuterungen, die das Mitglied des AR, Wirtschaftsprüfer Dr. Falk, hierzu gab, zeigen, wie schwierig heute die Finanzierung großer Hotels geworden ist. Die Gesellschaft selbst vermochte allerdings diese Probleme zu meistern, nicht zuletzt, weil sie von Anfang an erkannte, daß nur eine finanzkräftige, sich auf eine größere Zahl von Betrieben stützende Gesellschaft in der Lage ist, den Anforderungen nachzukommen, die das internationale Reisepublikum an erstklassige Häuser stellt.

Die großen europäischen Plätze sind dank der kurzen Reisezeit moderner Verkehrsmittel so nahe zusammengerückt, daß weit über die Landesgrenzen hinaus die Ausländerhotels untereinander im Wettbewerb stehen. Das führt dazu, daß die Anforderungen der Reisenden an den Service des Hotels sehr hoch gespannt sind und daß der Standard an dem des international ersten Hauses gemessen wird. Dies zwingt zu einem erheblichen Investitionsaufwand, der sich aber nur dann rentiert, wenn die Häuser im Schnitt zu 80 v. H. belegt sind. Bei diesem Sachverhalt wird das Spitzenproblem, das nun einmal als Folge der Saison, von Großveranstaltungen wie Messen usw. im Fremdenverkehrsgewerbe sehr bedeutsam ist, fast unlösbar. Deshalb wird auch weiterhin über Bettmangel geklagt werden. Der hohe Investitionsaufwand macht es einzelnen Hoteliers oder kleineren Gesellschaften praktisch unmöglich, zweckentfremdete Häuser wieder in Gang zu bringen oder auch nur den laufenden Betrieb dem internationalen Standard anzupassen, weil während der Anlaufzeit eine ausreichende Besetzung nicht gesichert ist. Damit aber entstehen von vornherein Verlustquellen, durch die viel zu früh die zur Verfügung stehenden Mittel verbraucht werden. Verdienst der Steigenberger Hotelgesellschaft ist es, diese Entwicklung rechtzeitig vorausgesehen zu haben. Sie hat zu einer Zeit, als die Baukosten verhältnsmäßig niedrig waren, kräftig expandiert, dabei allerdings jetzt, nachdem 1956 noch weitere fünf große

Betriebe hinzugenommen wurden, einen Rahmen erreicht, der keine großen Ausweitungen mehr verträgt.

Das Geschäftsjahr selbst schloß bei einem AK von 2,6 Mill. DM mit einem Gewinn von 0,222 Mill. ab, der es erlaubt? den Verlustvortrag, der bis auf 1951 zurückgeht, auf nunmehr 0,308 Mill. zu reduzieren. Dieser große Verlust ist seinerzeit entstanden, als ao. Abschreibungen in Höhe von über zwei Mill. DM auf ein Anlagevermögen von rd. fünf Mill. DM, vor allem auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und ähnliche kurz- und mittelfristige Investitionsgüter notwendig wurden. Die Bedeutung der Hotelgesellschaft wird charakterisiert durch die hohe Zahl von 2215 Betten, von denen sich 1570 in Eigentumsbetrieben befinden. R b.

In der Magdeburger Versicherungsgruppe zahlte die Magdeburger Rückversicherungs-AG für das Geschäftsjahr 1955/56 (30. 6.) auf das dividendenberechtigte AK von 1,16 Mill. DM eine Dividende von acht v. H. Den gleichen Satz erhalten auch die Aktionäre der Madeburger Hagelversicherungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 1955.