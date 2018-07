Im vergangenen Jahr hat die Mehrzahl der Versicherungsunternehmen Anschluß an die aktuelle Berichterstattung gefunden, so daß es in Zukunft auch bei diesem wichtigen Wirtschaftszweig möglich sein wird, Kenntnis von Entwicklungen zu erlangen, die für die Beurteilung allgemeinwirtschaftlicher Probleme wünschenswert sind. In großen Zügen ist die Aufwärtsbewegung bei den einzelnen Unternehmen – wenn auch unterschiedlich ziemlich einheitlich verlaufen, so daß die jetzt vorgelegten Bilanzen der Gerling-Gruppe keine Überraschungen bieten. Immerhin verdient es hervorgehoben zu werden, daß die Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs AG, Köln, in 1955 sowohl ihre Rücklagen um 2,6 Mill. DM stärken und die Dividende von 9 auf 10 v. H. erhöhen konnte. Beide Positionen spielen bei einer Versicherung, wie auch übrigens bei einer Bank, eine Sonderrolle, weil sie von der Kundschaft zur Beurteilung des Unternehmens erfahrungsgemäß als erste herangezogen werden. Daraus folgert aber auch, daß auf offene Rücklagen nur sehr schwer zurückgegriffen werden kann und eine Dividendenreduzierung hier ganz andere Wirkungen auslösen muß, als es gemeinhin bei einer Industriegesellschaft der Fall ist.

Bei der Gerling-Allgemeinen wurde 1955 eine Prämieneinnahme von 121,6 (106) Mill. DM erzielt. Aber auch der Schadensatz ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen, er macht jetzt 63,7 (62) v. H. aus. Die Ursache dafür lag im wesentlichen in einer stärkeren Belastung der Feuer- sowie der Maschinen- und Montageversicherung durch eine Reihe von Großschäden, ferner in einer Verschlechterung des technischen Verlaufs der Kraftverkehrsversicherung, in derenRahmen die Kraftverkehrs-Haftpflichtversicherung einen nicht unerheblichen Verlust brachte. Letzterer wurde allerdings durch einen befriedigenden Verlauf der Kraftfahrzeug-Kasko- und Insassen-Unfallversicherung soweit ausgeglichen, daß über den gesetzlichen Bonus hinaus eine zusätzliche Beitragsvergütung von 10 v. H. an die Versicherungsnehmer ausgeschüttet werden konnte, deren Verträge mindestens ein Jahr schadenfrei verlaufen waren. Im Geschäftsbericht der Gerling-Globale heißt es zu diesem Punkt, daß die Kraftverkehrsversicherung auch international noch keinen befriedigenden Status erreicht hat.

Die Vermögensanlagen der Gerling-Allgemeinen stiegen auf 82,4 (66,8) Mill. DM. Dabei erfuhren Schuldscheinforderungen und Wertpapiere die größte Zunahme. Die Erhöhung des Postens Wertpapiere trug dem Interesse der Sachversicherung an leicht realisierbaren Vermögenstiteln Rechnung. In 1956 haben sich die Prämieneinnahmen weiter aufwärts entwickelt, allerdings hat sich auch wieder die Schadensquote besonders im Feuer-und Transportgeschäft, verschlechtert. Insgesamt wird aber mit einem befriedigenden Ergebnis gerechnet.

Die intensive Tätigkeit der bereits erwähnten Gerling-Konzern Globale Versicherungs-AG, Köln, auf dem Rückversicherungsmarkt brachte dem Unternehmen einen Anstieg der Prämieneinnahmen von 18,7 Mill. DM in 1954 auf 37 Mill. DM in 1955. Der technische Verlauf des Geschäfts war zufriedenstellend. Auch hier lag der Schwerpunkt der Vermögensanlagen bei den Schuldscheindarlehen und Wertpapieren. Das eingezahlte Kapital wurde durch weitere Nachzahlungen auf 4 Mill. DM erhöht, so daß jetzt 40 v. H. des AK eingezahlt sind. Den freien Rücklagen einschl. der Spezialrücklage wurden 1,14 Mill. DM zugeführt. Die Aktionäre erhalten 10 v. H. Dividende. In 1956 war das Geschäft bei leicht erhöhtem Schadenaufwand befriedigest.

Die Gerling-Konzern Versicherungs-Zentrale AG, Köln, die als Verwaltungs- und Rückversicherungsgesellschaft der dem Gerling-Konzern angeschlossenen Versicherungsgesellschaften tätig ist, verzeichnete 1955 eine auf 23,6 (20) Mill. DM erhöhte Prämieneinnahme. Auch hier bewirkte der schlechte Verlauf der Kraftverkehrsversicherung, insbesondere der Kraftverkehrs-Haftpflicht, ein Absinken der versicherungstechnischen Überschüsse. Den Ausgleich brachten stark erhöhte Vermögenserträge. Das eingezahlte Grundkapital wurde durch eine Nachzahlung von 1 Mill. DM auf 2 Mill. DM erhöht. Damit sind 50 v. H. des 4 Mill. DM betragenden Nominalkapitals eingezahlt. Die freien Rücklagen wurden um 1,855 Mill. DM auf 3,3 Mill. verstärkt. Die Aktionäre erhalten 10 v. H. auf das eingezahlte AK. ue