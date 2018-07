Heinz Hilpert ist ein guter Theatermann. Sein Wirken hat die ganze deutsche Theaterentwicklung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte mitbestimmt. Dafür muß man ihm Dank wissen. Doch zeigt dieser Künstler den fatalen Hang, jenen Bereich, in dem er groß ist, zu verlassen und sich auf ein Terrain zu begeben, dessen Abgründe er nicht erkennt – oder nicht erkennen will.

Als Hilpert seinen Strauß mit dem ehemaligen niedersächsischen Kultusminister Leonhard Schlüter und mit bornierten Stadtabgeordneten ausfocht und als daraufhin eine (mit künstlerischen Argumenten motivierte) Einkreisungskampagne gegen ihn einsetzte, haben wir uns prononciert vor den Göttinger Intendanten gestellt, weil wir ihn – wovon wir auch heute nicht abrücken – im Rechte glaubten.

Im Sommer des vergangenen Jahres dann erfuhr man, Hilpert habe in einem Schreiben, das von allen Mitgliedern seiner Ensembles unterzeichnet war, beim Präsidenten des Bundestages gegen die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der Bundesrepublik protestiert. Welche abwegige Auffassung von Demokratie mag hier im Kopfe eines Mannes gespukt haben, der glaubte, er, der Theaterintendant, müsse seine Stimme erheben gegen einen Beschluß, den die vom Volke gewählten Vertreter kraft ihres Mandates und nach einem völlig verfassungsmäßigen Verfahren gefaßt hatten. Damals schwiegen wir.

Heute können wir nicht mehr schweigen. Heinz Hilpert hat den Ostberliner Schauspieler Eduard von Winterstein, der Jahre hindurch vernehmlich und unmißverständlich für das sowjetische System optiert hat, zum Ehrenmitglied des Deutschen Theaters in Göttingen ernannt.

Unsere Vorwürfe sollen sich, das sei betont, nicht gegen Eduard von Winterstein richten, einen 86jährigen Greis, der in politische Verstrickungen hineingeriet, der sich blenden ließ und dem, wer weiß es, in den letzten Wochen und Monaten vielleicht doch noch dievalten Augen aufgegangen sind.

Unsere Vorwürfe richten sich allein gegen Hilpert. Zu einem Zeitpunkt, da das Blut in der ungarischen Erde noch nicht getrocknet ist, dürfte einem Mann des Ostens, auch wenn er ein Verblendeter ist, eine solche Ehrung nicht zuteil werden. Daß Hilpert sie aussprach, zeugt nicht allein von politischer Instinktlosigkeit, über die wir hinweggehen könnten – sie zeugt von mangelndem moralischen Takt.

Als Hilpert in der vergangenen Woche in Göttingen kritisiert wurde, gab er eine Erklärung heraus, die nun wirklich den Atem stocken läßt. Er behauptet darin – was wir ihm nicht glauben können – daß er nicht wisse, wo heute v. Wintersteins politische Ideale lägen; und fährt dann fort: „Sie würden nichts an der Sauberkeit und Noblesse des Künstlers ändern.“ Wie das? Ein Mensch – wir sprechen gar nicht mehr von dem Schauspieler Winterstein – der sich, das wäre doch denkbar, zu den schmutzigsten, inhumansten und mörderischsten politischen „Idealen“ bekennt – ein solcher Mensch könnte dennoch als Mensch (oder als Künstler) sauber und nobel bleiben? Um das zu behaupten, bedarf es weiß Gott verwischter Maßstäbe ...

Am 13. Januar 1957, wenn Heinz Hilpert, der ein großer Theatermann ist, dem Eduard von Winterstein, der ebenfalls ein großer Theatermann ist, die Ehrenurkunde überreicht – an diesem Tage wird, sagen wir es unverhohlen, die Göttinger Bühne zur unmoralischen Anstalt. h. g.