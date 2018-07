, H, Paris, im Januar T m Departement der Basses Pyrenees liegt das Dörfchen Lacq. Durchgeführte Probebohrungen ergaben hier das Vorhandensein von bedeutenden Mengen an Naturgas. Sachverständige nehmen an, daß 300 bis 400 Mrd. Kubikmeter gewonnen werden könnten. Dieser Energievorrat hat für Frankreich eine erhebliche Bedeutung, weil der französische Wirtschaftsplan für die kommenden Jahre einen wachsenden Energiemangel voraussieht. Die Beschaffenheit des Gases von Lacq ist ausgezeichnet: es weist einen Heizwert von 9600 Kalorien auf, und sein Schwefelgehalt beträgt 250 Gramm. Das Programm für Lacq sieht 30 Schächte und eine Produktion von 10 Mill. Kubikmeter je Tag vor. Bisher wurden vier Schächte fertiggestellt und an zwei weiteren wird gearbeitet. Die Investitionen betrugen bisher mehr als drei Mrd. Francs. Das jährlich hier geförderte Gas würde 20 Mill t Kohle gleichwertig sein und 20 v. H des gegenwärtigen artige Energiemenge wäre also in der Lage, das Problem des französischen Energiedefizits zu lösen. Aber das Gas von Lacq stellt die Frage des französischen Energiepreises zur Diskussion. Die Fundstelle befindet sich im Forschungsgebiet der "Societe mehrheit dieser Gesellschaft gehört dem Staat. Diese Situation könnte für das Gas von Lacq eine unabhängigere Preispolitik begünstigen. Würde der Gaspreis durch das Vorkommen von Lacq sinken, dam wäre die Stahlindustrie gezwungen, ihre Preise ura mehr als 10 v. H zu erhöhen. Andererseits erklären die Erdölgesellschaften, daß die Suche nach öl im Mutterland selbst unmöglich wird, wenn das Gas von Lacq nicht den internationalen Preisregeln des Erdölmarktes unterworfen werden würde. Doch es gibt starke Kräfte in Frankreich — in den Gewerkschaftskreisen und auch in der sozialistischen Partei —, die die Absicht haben, dieses internationale Preismonopol zu brechen. Verschieden , Maßnahmen deuten darauf hin, daß die verantwortlichen Regierungsstellen einem offenen Konflikt Vorjahr von der Regierung Edgar Faure eine Verordnung erlassen, die im Interesse dor Entwicklung der regionalen Industrien den Finanzgesellschaftea ermöglicht, sich an lokalen Industrieunternehmen mit 25 v. H des Kapitals dieser Unternehmungen zu beteiligen. Diese Finanzgesellschaften erhalten vom Staat eine Garantie, Steuerermäßigungen, Entschädigungen für die Umschulung der Arbeitskräfte und Spezialprämien, die bis zu 20 v. H der investierten Beträge erreichen. So hat die "Banque dt Frühjahr die Finanzgesellschaft "Petroffigaz" gegründet, die zusammen mit den Studienbüros det Banque de Paris "Expanso" in Bordeaux, "Tofinso" von synthetischem Kautschuk in Clermont Ferrand vor. Die Firma Pechiney plant im übrigen eine Aluminiumfabrik, wobei das Gas von Lacq ebenfalls genutzt werden würde.

Die bedeutenden Petroleumfunde in der Sahara haben jenen, die gegen das Gas von Lacq argumentieren, ihre Arbeit sehr erleichtert. Sie fordern, daß man sich zwischen der Sahara und Lacq entscheiden möge. Aber dieser Entscheid ist eigentlich schon gefallen, auch wenn er den Tendenzen der gegenwärtigen Regierungspolitik nicht ganz entspricht: Auf der einen Seite wird die volle Produktion von 10 Mill. Kubikmeter Gas je Tag in Lasq erst 1962 gesichert sein, obwohl technisch durchaus die Möglichkeit vorhanden gewesen wäre, diese Produktion bereits in zwei Jahren zu erreichen — auf der anderen Seite hat die Stahlindustrie festgestellt, daß die Vorbereitung der Pipes Lines für die Sahara es unmöglich macht, die Verbindung Lacq — Paris zu gewährleisten .