Arbeitszeitverkürzung: Für Dienstleistungsbetriebe ganz besonders schwierig

Von Willy Wenzke

Die jetzt bekanntgewordenen Ergebnisse des Jahresabschlusses derDeutschen Bundesbahn für 1955 lassen eine sehr erfreuliche Schlußfolgerung zu: die Bundesbahn arbeitet wirtschaftlicher! Dank der Erhöhung der Erträge aus dem Güterverkehr um rd. 400 Mill. DM und aus dem Personenverkehr um etwa 100 Mill. DM verbesserte sich die Betriebsabrechnung der Bahn 1955 recht erheblich. Und da einer gesamten Einnahmesteigerung von annähernd 554 Mill. DM lediglich ein vergrößerter Aufwand von 252 Mill. gegenüberstand, ergab sich 1955 „nur“ ein Verlust von 201 Mill. DM. Noch 1954 hatte er rund 503 Mill. DM betragen. Erschreckend aber ist die ebenso nüchterne Feststellung, daß sich bei Aufrechnung der Verlustvorträge von 1948 bis zum Ende des Jahres 1955 ein Bundesbahn-Gesamtverlust in Höhe von 1,46 Mrd. DM angesammelt hat. Auf den Pfennig genau sind es 1 456 678 250,19 DM ...

Ohne Zweifel ist diese erfreuliche Einnahmeentwicklung der Bundesbahn fast ausschließlich auf die günstige Wirtschaftskonjunktur der Bundesrepublik und Westberlins zurückzuführen. Dieser Trend hat 1956 angehalten, denn in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres lagen die Betriebseinnahmen um 6 v. H. über denen des Jahres 1955.

Wieder ein Rückschlag

Die Steigerung der Betriebs einnahmen auch im abgelaufenen Jahr darf aber nicht einseitig betrachtet werden: allein die Zunahme der Ausgaben ging von Januar bis September 1956 mit mehr als 10 v. H. weit über den Anstieg der Einnahmen hinaus. Die Ursache ist in den sich laufend erhöhenden Personalaufwendungen und den gravierenden Preissteigerungen bei Kohle, Eisen, Stahl, Baumaterialien und ähnlichen Wirtschaftsgütern zu suchen. Staatsminister a. D. Dr. Werner Hilpert, Mitglied des Vorstandes der DB, kennzeichnete die Situation dieses größten deutschen Unternehmens in seiner temperamentvollen Art mit dem Satz: „Immer, wenn wir uns etwas hochgerappelt haben, kommt durch Löhne und Preise ein neuer Rückschlag

Schon jetzt steht also fest, daß die Ertragsverbesserung nicht ausreichen wird, um im laufenden Jahr die Mehrkosten aufzufangen. Fest steht aber auch, daß selbst eine durchgreifende technische Rationalisierung und Modernisierung nicht als Allheilmittel angesehen werden darf. Geht die Bundesbahn wirklich mal daran, offensichtlich unrentable Nebenstrecken stillzulegen, dann setzen die „Interessenten“ Himmel und Hölle in Bewegung, um ihre Strecke zu erhalten und werfen schnell die „Gemeinwirtschaftlichkeit“ der Bundesbahn in die Debatte, ohne auch nur daran zu denken, in den gleichen Protest auszubrechen, wenn der Bahn wieder einmal, politische Auflagen – etwa bei den Sozialtarifen – gemacht werden. Schon vor Jahren nannten wir diese Gemeinwirtschaftlichkeit das „Monopol der schlechten Risiken“ –, dabei ist es leider bis heute geblieben.