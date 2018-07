Nach der Budapester Geheimkonferenz mit dem sowjetischen Parteisekretär Chruschtschow gab Ministerpräsident Kadar am letzten Sonntag eine Regierungserklärung ab, in der, wie man annehmen darf, kein Wort steht, das nicht von Chruschtschow diktiert wurde. Darin ist von der x richtigen Anwendung des besonderen ungarischen Weges zum Sozialismus ohne mechanische Nachahnung fremder Beispiele“ die Rede.

Wenige Tage vorher hatte Chruschtschow in einem Interview mit dem tschechoslowakischen Parteiorgan Rude Pravo die Ansicht vertreten, daß „jede einseitige Auffassung und jedes Herausstellen nationaler Eigenheiten oder besonderer Wege zum Sozialismus in diesem oder jenem Lande sowohl dem sozialistischen Aufbau in dem betreffenden Staate als auch der gesamten Familie der sozialistischen Völker schaden“.

Und ein halbes Jahr zuvor, im Juni 1955, begrüßten Chruschtschow und Tito in der Belgrader Erklärung nationale Entwicklungen – wirtschaftlichen, politischen oder ideologischen Charakters – die jeder Staat für sich entscheiden sollte, „weil die Fragen ... des Unterschiedes der konkreten Formen der Entwicklung zum Sozialismus ausschließlich Angelegenheit der Völker der einzelnen Länder sind“. H. G.