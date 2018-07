In dem Begleitbrief, der dem hier nachstehend veröffentlichten Manuskript beigegeben war, schreibt der Autor zu dem „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes und des Körperschaftssteuer-Gesetzes“ unter anderem: Dies Gesetz sei „von einer besorgniserregenden Inkonsequenz, Primitivität und Konzeptionslosigkeit wie in den Sitzungsprotokollen des Bundestags auch nachzulesen. Da finden sich goldene Worte, die freilich leider nicht von den Rednern der für das Gesetz verantwortlichen Regierungsparteien, sondern von denen der Opposition gesprochen worden sind.“ – In der Tat ist mit diesem Gesetz eine erneute „zweckgebundene“ Flickarbeit an die Stelle der allgemein als Ziel anerkannten steuerrechtlichen Vereinfachung getreten – ohne Rücksicht auf die schlechten Erfahrungen, diebeim Kapitalmarktförderungsgesetz mit Versuchen gleicher Art gemacht worden sind. Dieses gesetzgeberische Vorhaben, unter dem Motto „Der Kapitalmarkt muß doch kaputtzukriegen sein!“ begonnen, wird hoffentlich später als abschreckendes Beispiel dienen, damit sich der Ressortegoismus nie wieder derartige „Preuskereien“ leisten kann. Die in dem Gesetz geschaffenen Prvilegien für bestimmte Kapitalmarktpapiere gehen so eindeutig auf Kosten der Gesamtentwicklung, daß daraus die Lehre zu ziehen ist: Wer ein Teilgebiet ins helle Licht der Präferenzen rückt, schiebt damit alles übrige in um so tiefere Schatten!

Der Andrang zum Abschluß „steuerbegünstigter“ Sparverträge ist größer, als zunächst erwartet wurde. Man kann ja 12 000 DM (mit 6000 DM Abzugsfähigkeit) in einem Zeitraum von rund drei Monaten zweimal „mitnehmen“, nämlich für 1956 und für 1957. (für 1956 kann man es sogar bis zum 31. Januar 1957 tun.) Wer vor Ende 1956 abgeschlossen hat, konnte zudem ein halbes Jahr Sperrfrist gewinnen: er legte das Geld in Wirklichkeit also nur für zweieinhalb Jahre an. Diejenigen aber, die es sich bis Ende Januar 1957 überlegen, haben eine Möglichkeit, die ihnen bisher nicht offenstand: nämlich die steuerbegünstigten Sparguthaben, die am 2. Januar 1957 frei werden, mit Wirkung für 1956 gleich noch einmal anzulegen. Das ist eine sehr reizvolle Sache. Wenn man sich vergegenwärtigt, daß innerhalb des Zeitraumes vom 1. Februar bis 31. März 1957 mit Wirkung für 1957 der Betrag von 12 000 DM noch einmal angelegt werden kann, dann kann man also bei äußerster Ausnutzung der Termine innerhalb von zwei Monaten rund 24 000 DM (mit einer steuerlichen Abzugsfähigkeit von 12 000 DM) „unterbringen“. Da die Sperrfristen dieser Sparverträge sämtlich am gleichen Tage enden, nämlich am Jahresultimo 1959, werden mit dem 2. Januar 1960 ganz beachtliche Sparverträge frei werden. Falls sich der Bundestag Ende 1958 zur Fortführung des steuerbegünstigten Spatens entschließt – nach den bisherigen Erfahrungen darf das getrost angenommen werden –, so stehen beim Auslaufen dieser „Sondersparverträge“ beträchtliche Summen zur erneuten steuersparenden Anlage zur Verfügung.

Das Ganze ist ein besonderes Weihnachtsgeschenk aus dem Steuersäckel für alle Leute, die es sich leisten können, 12 000 DM zweimal hintereinander anzulegen – und das sind sicher nicht wenige. Es wird allerdings auch Verlegenheiten geben, denn seit dem Steueränderungsgesetz vom 5. Oktober 1956 hat die Finanzverwaltung den Steuersparer gewissermaßen „eingekreist“. Während in den letzten Jahren entweder das Kreditaufnahmeverbot oder das Beleihungs- oder Abtretungsverbot galt, gilt nunmehr beides. Man kann also weder „erst pumpen und dann sparen“, noch „erst sparen und dann pumnen“.

Mißlich ist nur, daß die Durchführungsvorschriften zu diesem neuen Spartyp steuerbegünstigter Art nicht vorhanden sind, so daß die Kreditinstitute Verträge dieser Art zur Zeit in einem gewissen Nebel der Unklarheit bezüglich verschiedener Einzelfragen abschließen müssen. Sie helfen sich mit vorläufigen Bescheinigungen. Aber der Run ist schon da – denn natürlich wollen sehr viele diese Zusatzbeträge noch auf der Steuerkarte eingetragen haben, damit der Arbeitgeber in der Lage ist, den Jahreslohnsteuerausgleich auf der Basis des neuen Abzugsbetrages vorzunehmen. Finanzämter und Kreditinstitute haben also eine ganze Menge zu tun. Das um so mehr, als die letzte Steuernovelle die Verdoppelung der allgemeinen Sonderausgabenhöchstbeträge für die über 50 Jahre alten Steuerzahler jetzt uneingeschränkt gewährt. (Sie war bisher nur den Beziehern von Einkünften aus selbständiger und unselbständiger Arbeit, allen anderenEinkommensbeziehern aber nur dann zugänglich, wenn ihr Vermögen 40 000 DM nicht überstieg.) Eine stattliche Reihe von Steuerpflichtigen, die bisher von der Verdoppelung ausgeschlossen war, hat also noch die Möglichkeit, Zusatzsparverträge abzuschließen, um die neugewonnenen Verdoppelungsbeträge ausnutzen zu können. – Das ist aber auch das einzig Erfreuliche an dieser Steuernovelle. In allen übrigen Punkten kann die Kritik nicht scharf genug sein. Es gehört dazu auch jene sogar rechtsstaatlich fragwürdige Maßnahme, – die für die 8prozentigen Industrieanleihen von 1956 die sieben- und zehnjährige Sperrfrist für Kapitalansammlungsverträge nachträglich wieder einführt, obwohl das Gesetz vom 5. Oktober 1956 sie allgemein, also auch für diese Wertpapiere, auf drei Jahre herabgesetzt hat. So wird besonders deutlich, daß dieses Gesetz die bisherige Linie des Umspielens von Präferenzen hier und Diskriminierungen da fortsetzt. Es ist bezeichnend, daß der Vorsitzende des Finanz- und Steuerausschusses des Bundestags, Dr. Wellhausen, zu dieser Novelle vor dem Bundestag Erklärungen abgegeben hat, die eine eindeutige Absage enthielten. G. S.