Tschu En-Lai auf Reisen: Chinas Außenminister Tschu En-Lai hat sich durch den Mißerfolg seiner Annäherungsversuche an die USA nicht entmutigen lassen, sondern fährt mit seinen Ausflügen in die große Politik fort. Er besuchte Moskau, das ihm einen besonders herzlichen Empfang bereitete, schon um Gerüchte zu zerstreuen, die Beziehungen zwischen den beiden kommunistischen Großmächten seien in der letzten Zeit kühler geworden. Von Moskau will Tschu nach Warschau und Budapest reisen, um sich selbst ein Bild von den „dortigen Wegen zum Sozialismus“ zu machen. – Eine chinesische Delegation ist bereits in Warschau und verhandelt über Wirtschaftshilfe. Auch Moskau hat Polen Wirtschaftshilfe versprochen. Nimmt man die amerikanische Bereitschaft hinzu, Oberschußgetreide an Polen zu liefern, sieht es aus wie ein Wettlauf zwischen Moskau, Peking und Washington, um das Vorrecht, Gomulka möglichst noch vor den Wahlen am 20. Januar aus seinen schlimmsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu retten.

*

Chruschtschows Geheimnis: In den ersten Tagen nach Neujahr reiste Chruschtschow nach Budapest und nahm zur allgemeinen Überraschung auf seiner bis zur Rückkehr nach Moskau streng geheim gehaltenen Reise, seinen alten Rivalen Malenkow mit. Malenkow ist erfahren in ungarischen Angelegenheiten und war einst der Beschützer des jetzt ganz und gar in Ungnade gefallenen und als „Verräter“ bezeichneten Imre Nagy. – Nach Budapest kamen zu „einer Lagebesprechung“ auch hohe tschechoslowakische, rumänische und bulgarische Funktionäre. Nicht vertreten waren Pankow und Belgrad. Erstere wohl deshalb nicht, weil ungefähr gleichzeitig Ulbricht und Grotewohl in der Moskauer Zertrale verhandelten und die Belgrader Rebellen wollte man bei diesem Familientreffen des sozialistischen Lagers“ wohl nicht dabei haben. – Die einzig wirtliche Überraschung aus Budapest war die Mitteilung, daß sich vier Vertreter der UNO, darunter Hammarskjölds persönlicher Vertreter, de Seynes, zwecks Verhandlungen über Wirtschaftshilfe in Budapest aufhalten. Ihre Abreise und Ankunft wären völlig geheim geblieben.

Eisenhower-Doktrin: „Der Einsatz amerikaiischer Streitkräfte soll dem Presidenten gestattet werden, um den Opfern kommunistischer Angriffe zur Hilfe zu kommen“, heißt es in einer Doktrin, für die Eisenhower den Kongreß um Ermächtigung gebeten hat. An der Doktrin fällt auf, daß sie sich nur gegen „kommunistische Angriffe“ richtet und nicht allgemein gegen Aggression, und daß die UNO, deren Aufgabe es ja ist, gegen alle Aggressoren, nicht nur kommunistische, vorzugehen, nur am Rande erwähnt wird. Sie findet als „Einmischung“ scharfe Ablehnung im östlichen Lager, aber auch das westliche Echo ist keineswegs einheitlich. Dennoch ist mit einer Mehrheit im Kongreß für die begehrte Ermächtigung zu rechnen.

Die FDP hat gewählt: Ihren Weg (kein Zusammengehen mit der SPD und Kampf gegen „die Gefahr einer schwarz-roten Koalition“) wählte die FDP auf einem Treffen in Stuttgart am Drei-Königs-Tag; und einen neuen Vorsitzenden, Reinhold Maier, wird sie demnächst auf ihrem Parteitag In Berlin wählen. Die Wahl Maiers ist nicht mehr zweifelhaft, seit der bisherige Vorsitzende, Thomas Dehler, auf eine erneute Kandidatur verzichtet hat. Weitere wichtige Kennzeichen der neuen Linie der FDP sind: Beilegung aller persönlichen Differenzen mit Adenauer, Anlehnung an den rechten Flügel der CDU in allen innen- und besonders wirtschaftspolitischen Fragen und Hauptgewicht auf der Wiedervereinigung in der Außenpolitik. In Stuttgart warf Reinhold Maier Adenauer vor, daß er sich während des „Suez-Abenteuers“ in der „Befehlsstelle in Paris“ aufgehalten habe, erklärte aber anschließend, daß der Kanzler bei seinen Bemühungen, gerade auch in der Außenpolitik, „volle Unterstützung“ verdiene. Sirius 10. 1. 57.