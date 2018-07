Bedauerlicherweise mußten die freien Aktionäre der Hamburgische Electricitäts-Werke AG, Hamburg, auch nach der letzten HV wieder mit dem Gefühl nach Hause gehen, daß der Großaktionär, die Hansestadt Hamburg, sich kaum zu einem eindeutigen Verzicht auf das 1960 erstmals möglich werdende Übernahmerecht durchringen wird. Der Senat will das Recht zwar aufgeben, doch das Parlament macht – trotz bürgerlicher Mehrheit Schwierigkeiten. Die Erklärung des AR-Vorsitzenden, Senator Dr. Ziegler, daß nach seiner Ansicht die Abfindung der Aktionäre nur nach dem Zeitwert erfolgen könne, war ein schwacher Trost, denn mag der jetzige Senat dieser Auffassung sein, so könnte sich der Senat, der 1960 regiert, auf den Standpunkt des heutigen Vertrages stellen, nach dem die Abfindung mit dem 20fachen Betrag der Durchschnittsdividende der letzten zehn Jahre erfolgen soll. Für 1955/56 (30. 6.) werden 8 (7) v. H. ausgeschüttet.

Dem Vorstand der HEW kann der Streit um die Rechtsbeziehungen der Gesellschaft und um das Übernahmerecht nicht gleichgültig bleiben, denn er vermehrt die Schwierigkeiten, für das Investitionsprogramm die erforderlichen Mittel zu beschaffen. Wie das neue technische Vorstandsmitglied, Dr.-Ing. Richard Fischer, in seiner „Jungfernrede“ vor den Aktionären erklärte, müssen innerhalb der nächsten fünf Jahre jährlich 100 Millionen DM aufgebracht werden. 40 Mill. DM davon will die Gesellschaft über Abschreibungen aufbringen! der Rest von mindestens 60 Mill. DM soll durch Fremdmittel über den Kapitalmarkt gedeckt werden. Das ist bei der gegenwärtigen Knappheit an langfristigen Mitteln kein leichtes Beginnen. Man hat sich vor Augen zu halten, daß allein die westdeutsche Elektrizitätswirtschaft jährlich 1 Mrd. DM aus dieser Quelle beziehen will.

Die zweite große Sorge der Verwaltung ist die Frage der Brennstoff beschaftung. Ein Drittel des Brennstoffbedarfs der westdeutschen Elektrizitätswerke kommt aus dem Ausland. Die HEW müssen sogar 90 v. H. des Kohlebedarfs über einen 6000 km langen Seeweg heranschaffen. Daß diese Tatsache zu einer bedenklichen Abhängigkeit der westdeutschen und westeuropäischen Energieversorgung von außerkontinentalen Einflüssen führt, ist eindeutig. Bei der Schließung der Energielücke läßt sich wol. das Di heranziehen, doch wird dadurch die Brennstotfabhängigkeit nicht gemildert, außerdem bestehen technische Schwierigkeiten beim Verbrennungsvorgang.

Unter diesen Umständen gewinnt die Atomenergie an Interesse. Dr. Fischer warnte jedoch vor übertriebenen Hoffnungen: „Nur mit großer Besorgnis kann man eine geradezu hektisch wirkende Geschäftstätigkeit in der Organisierung und Diskutierung der theoretischen Fragen der Kernenergie-Anwendung beobachten, aber in den für die praktische Anwendung entscheidenden Grundproblemen, wie zum Beispiel der Kernbrennstoffbeschaffung und der Nachwuchsausbildung, sind kaum mehr als vage Vorstellungen, aber keine klare Konzeption erkennbar. Bei der Größe der vorhandenen Risiken und der noch zu überwindenden Schwierigkeiten ist eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten wirklich dringend erforderlich. Statt dessen hat auf diesem Gebiet eine beunruhigendes Zersplitterung der Kräfte um sich gegriffen, die zu einem ehrgeizigen Rennen mit dem Ziel, unter allen Umständen der erste zu sein, geführt hat!“

Man sollte hoffen, daß es dem Atomminister Dr. Balke gelingen wird, eine Koordinierung aller Vorhaben zu erreichen. Die Atomenergie erfordert ein Denken in großen Räumen; ihre wirtschaftliche Ausnutzung ist nur zu erreichen, wenn die heute leider viel zu oft zu beobachtende Kirchturmpolitik nach dem Motto: „Jedem Bürgermeister seinen Atommeiler!“ endgültig aufgegeben wird. K. W.

*

Continental-Umsatz auch 1956 gestiegen. Die Continental Gummi-Werke AG, Hannover, berichtet ihren Aktionären, daß Produktion und Umsatz auch 1956 zugenommen haben, jedoch sei die Zuwachsrate beträchtlich kleiner geworden als früher. Der Mehrumsatz entfällt überwiegend auf das Exportgeschäft. Während der Inlandumsatz in Personenwagenreifen erheblich zugenommen hat, war der Absatz von Lastwagen- und Ackerschlepper-Reifen rückläufig (hier wirkten sich die neuen Verkehrsgesetze und die mangelnde Kaufkraft der Landwirtschaft aus). Der Umsatz an technischen und chirurgischen Gummiwaren lag über dem Vorjahr. Die Gesellschaft hofft, für 1956 wieder einen befriedigenden Abschluß vorlegen zu können (zuletzt 12 v. H. Dividende für 1955).