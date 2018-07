Am dritten Jahrestag der ehemaligen Stahltreuhändervereinigung, nämlich am 1. September 1952 – es war zugleich die offizielle Beerdigungsfeier jener Nachkriegs-Institution – wurde von dem damaligen Stahltreuhänder Dr. Deist eine ertragswirtschaftliche Klassifizierung der entflochtenen Werke in drei Gruppen vorgenommen. Zu den Unternehmungen, denen die Stahltreuhänder kaum noch eine Rentabilitätschance, auf keinen Fall aber eine wirtschaftliche Gesundung glaubten zuerkennen zu können und für deren fast hoffnungslose Situation die Bundesregierung verantwortlich gemacht wurde, gehörte die Hüttenwerke Oberhausen AG, Oberhausen.

Die jetzt der oHV am 28. Januar vorzulegende Bilanz per 30. September 1956 strotzt von Kraft und neuen Rekorden, obwohl sich bei diesem Unternehmen seit dem Entflechtungstage nichts geändert hat, die Hütte weder eine Weiterverarbeitung noch eine eigene Kohlenbasis ihr eigen nennen kann. Und doch wurde in einem Jahr, das keine Stahlpreiserhöhungen brachte, nämlich im Geschäftsjahr 1955/56, ein Umsatzvolumen von 687 (587) Mill. DM erreicht; und doch wird zur Zeit bei einem Monatsumsatz von 65 Mill. DM eine Jahresquote von etwa 780 Mill. DM zu erwarten sein; und doch ist die Roheisenproduktion auf 1,4 (1,2), die Rohstahlproduktion auf 1,7 (1,48) und die Walzstahlausbringung auf 1,23 (1,07) Mill. t gestiegen; und doch konnten seit 1952/53 für 366 Mill. DM investiert werden.

Der größte Teil dieser Investitionen wurde selbstfinanziert. „Alle Möglichkeiten des § 36 konnten genutzt werden“, betonte der Vorsitzer des Vorstandes, Otto-August Siering. Und noch etwas gehört in das Bild dieser Hütte: Sie muß 18 v. H. ihres Kohlebedarfs, nämlich rund 360 000 t US-Kohle – importieren. Unternehmerische Leistung und der güldene Mantel der guten Konjunktur haben zusammen mit gekonnter Menschenführung und einem erstklassigen Standing der technischen Leistung aus einem maschinell verbrauchten und durch die Entflechtung hart geschlagenen Glied des alten Gutehoffnungshütte-Konzerns ein Werk gemacht, das heute zur Spitzengruppe gehört.

Die Aktionäre erhalten zwar nur 8 (6) v. H. Dividende aus 8,5 (6,5) Mill. DM Reingewinn auf 104 Mill. DM AK; aber die Ertragskraft des Unternehmens liegt weit höher. Der wirtschaftliche Ertrag wurde i. V. vom Vorstand auf einer Pressekonferenz mit 51 Mill. DM angegeben. Sie sei jetzt für 1955/56 um 2.8 Mill. DM niedriger, wurde erklärt. Damit liegt sie bei etwa 48 Mill. DM. Steuernachzahlungen für die Vergangenheit, Sonderabschreibungen über 17,3 Mill. und Rücklagezuweisungen über 12,4 Mill. DM konnten aus diesen Ertrag gedeckt werden.

Hütte Oberhausen ist die erste der Stahlgesellschaften, die zum Stichtag 30. 9. 1956 ihre Bilanz publiziert. Es wäre voreilig, aus den guten Geschäftsdaten bereits allgemeine Schlüsse zu ziehen Man müßte noch andere Bilanzen abwarten. Aber gesagt werden kann, daß zumindest diese Bilanz keinen Anhaltspunkt für evertuelle weitere Stahlpreiserhöhungen bietet. Nicht einmal die letztjährige Lohnerhöhung könne dazu herangezogen werden. Sie erforderte nämlich nur 5.9 Mill. DM zusätzlich, eine erträgliche Summe, verglichen mit der Erzverteuerung von 10, der Kohleverteuerung von 9 und der Schrottverteuerung von 5 Mill. DM aufs Jahr gerechnet. Doch jene Verteuerungen konnten durch die letzte und neunte Stahlpreiserhöhung, ferner durch die guten Rationalisierungserfolge und durch de Mengenkonjunktur ausgeglichen werden. Dies stellte de Verwaltung fest und fügte – erwartungsgemäß – de Bemerkung hinzu, daß weitere Kostenverteuerungen de Ertragskraft negativ beeinflussen werden.

Das Unternehmen hat aber nicht nur Rekorde bei den Produktionen, bei den Umsätzen, bei den Lohnsummen oder bei der Dividende aufzuweisen. Die Hütte Oberhausen ist in einer anderen Hinsicht fast unerreichbarer „Tabellenführer“, nämlich in der betrieblichen Unfallstatistik Eine jahrelange Einzelbearbeitung und Aufklärung der Belegschaft hat dazu geführt, daß die Unfallquote bei Oberhausen rund ein Drittel des Durchschnittssatzes an Unfällen aller übrigen Ruhrhütten zeigt. Hierzu der Arbeitsdir. Strohmenger: „Wir haben keine Wunderdinge getan, sondern nur mit Energie und Fleiß jeden Einzelfall bearbeitet, durchdacht, behandelt. über 80 v. H. der noch vorliegenden Unfälle sind daher auf menschliches Versagen und nicht auf die Technik zurückzuführen. Daher gibt es bei uns auch keinen .Heldenzauber vom Unfall’ mehr. Vielmehr müßten sich die Betroffenen eigentlich noch wegen ihres selbstverschuldeten Unfalles entschuldigen.“

Zum Abschluß noch einige Zahlen der Ertragsrechnung und der Bilanz: Der Jahresertrag wird mit 254 (230) Mill. DM ausgewiesen, Löhne und Gehälter erforderten 91 (80), Abschreibungen 33 (28), Steuern 58 (40) und Sonderabschreibungen, Rücklagenotierungen usw. 40 (51) Mill. DM. Aus der Bilanz: Anlagen 410 (342), Vorräte 106 (82), Forderungen 86 (77), liquide Mittel 10 (12); andererseits Rücklagen 87 (73), Sonderabschreibungen 101 (84), Rückstellungen einschl. 78 Mill. DM. Pensionen 93 (82). Die Verbindlichkeiten stellen sich auf 202 (149) Mill. DM. rlt.