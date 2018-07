Ungarn: Schüsse, Streiks und kein Ende: Zusammenstöße zwischen Polizei und Streikenden forderten mindestens fünf Todesopfer, und Kadar verschärfte die bestehenden Ausnahmegesetze dahin, daß jetzt auch Aufforderung zum Streik mit dem Tode bestraft werden kann. Seine Versuche, seiner Regierung eine demokratische Fassade zu geben, können als endgültig gescheitert gelten, nachdem der Führer der Partei der Kleinen Landwirte Bela Kovacs sein Parteiamt niedergelegt und erklärt hat, er werde sich an keinen politischen Verhandlungen mit der derzeitigen Regierung beteiligen. Kadar muß sich noch mehr als bisher auf sowjetische Bajonette stützen. Auch die Hoffnung, daß Peking ihm vielleicht den Rücken stärken werde, muß er nach Tschu En-lais überschwenglichen Loyalitäts- und Freundschaftsbeteuerungen für Moskau und ausdrückliche Anerkennung des Führungsanspruches der Sowjetunion begraben.

Eden geht, Macmillan kommt: Anthony Eden hat die Regierungsgeschäfte seinem Kollegen Schatzkanzler Macmillan übergeben und ist somit, wenn auch mit einiger Verspätung, nun doch seiner Suez-Politik zum Opfer gefallen. In London bemüht man sich – verständlicherweise – gerade diesen Eindruck zu vermeiden und nennt als Grund für Edens Rücktritt dessen schlechte Gesundheit, ein Moment, das sicherlich auch, neben der Politik eine Rolle gespielt hat. Solwyn Lloyd bleibt vorläufig Außenminister. Sehr lange dürfte er die-, sen Posten nicht behalten, jedoch lange genug, um sein Ausscheiden nicht allzu offensichtlich als Folge des Suez-Debakels erscheinen zu lassen, für das er neben Eden die Hauptverantwortung trägt. Wenn auch die Gegner der bisherigen Suez-Politik der Regierung in England sehr wahrscheinlich zahlreicher sind als die Anhänger dieser Politik, haben sie doch keine Möglichkeit, vor dem nächsten Parlamnetswahlen, das heißt vor zwei Jahren, ihren Willen durchzusetzen. Entscheidende Änderungen in der englischen Außenpolitik sind daher bis dahin kaum zu erwarten.

Adenauer: Ein Wort zu wenig: Eine Bemerkung Adenauers auf einer Pressekonferenz, daß er ein internationales Verbot der thermonuklearen Waffen begrüßen würde, erregte in Washington unangenehmes Aufsehen, denn bisher haben nur die Sowjets ein solches Verbot gefordert, während die Amerkaner (und auch die Engländer und Franzosen) stets die Kontrolle jeglicher Abrüstung, auch auf dem Gebiet der Kernwaffen an den Anfang ihrer Vorschläge gestellt haben. Adenauer trug diesen amerikanischen Einwänden Rechnung, und ließ sowohl durch seinen Botschafter in Washington als durch einen Regierungssprecher in Bonn erklären, das Wort von der Kontrolle sei nur versehentlich weggefallen. – Adenauer befürwortete auf der gleichen Pressekonferenz eine „verdünnte Zone“ zwischen den Mlitärblöcken, eine Anregung, aus der offensichtlich der Wunsch spricht, sich nicht von amerikanischen Vorschlägen dieser Art, die man in Bonn schon in recht naher Zukunft erwartet, überraschen zu lassen.

Amerikanisches Abrüstungsdilemma: Der amerikanische Chefdelegierte bei der UNO, Lodge, legte dem politischen Ausschuß der UNO-Vollversammlung ein Fünf-Punkte-Programm vor, wonach alles künftig erzeugte spaltbare Material unter internationaler Aufsicht ausschließlich friedlichen Zwecken zuzuführen ist. Ferner sollen Experimente mit Kernwaffen begrenzt und schließlich verboten werden. Auch die Entwicklung von Fernraketen, Erdsatelliten und künftigen Raumstationen will Lodge international überwachen lassen. über eine „regionale Abrüstung“, das heißt die Schaffung einer verdünnten Zone zwischen den Militärblöcken, sagte Lodge nichts, wohl aber sein Mit-Delegierter Senator Humphrey. Dieser verlangte, daß die amerikanische Regierung den Abzug der amerikanischen und der sowjetischen Truppen aus Deutschland in ihre neuen Abrüstungsvorschläge aufnehmen solle. Humphrey bezog sich dabei auch auf Adenauers Äußerung, daß eine entmilitarisierte Zone zwischen den Streitkräften der Westmächte und den Kommunisten die Spannung in Europa verringern würde. Derselben Ansicht wie Humphrey ist auch Eisenhowers „Abrüstungsminister“ minister nicht aber sein Außenminister Dulles. Wie Eisenhower sich schließlich entscheiden wird, ist eine offene Frage.

