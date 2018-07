Die Beratungen über das Kartellgesetz und das Bundesnotenbankgesetz sind von Pech verfolgt. Das Notenbankgesetz wurde reichlich spät eingebracht. Schon deshalb steht es unter einem Zeitdruck, der einer so wichtigen Materie nicht bekömmlich ist. Die Beratungen beider Gesetze leiden überdies aufs stärkste darunter, daß große sachliche Gegensätze innerhalb der CDU/CSU bestehen, die fast härter sind als die schon bisher zwischen den Regierungs- und Koalitionsparteien vorhandenen Meinungsverschiedenheiten.

Völlig unerwartet hat der Vorstand der CDU/-CSU-Fraktion die Regierungsvorlage zum Notenbankgesetz mit dem einstufigen Aufbausystem beiseite geschoben. Er wies seine Ausschußmitglieder an, das Gesetz auf der Beibehaltung des bisherigen zweistufigen Systems zu basieren. Man kann also sagen: nicht mehr die Regierungsvorlage bildet die Basis für die Beratungen, sondern der zweistufige „föderale“ Gegenentwurf des CSU-Abgeordneten Höcherl, dem allerdings einige „zentralisierende“ Korsettstangen eingezogen werden sollen. Das lange Ringen zwischen Erhard und Schäffer und die Motive, die schließlich zu dem (auf dem Einstufensystem beruhenden) Regierungsentwurf führten, blieben unbeachtet. Der Beschluß der Fraktionsführung erfolgte ohne vorherige Beratung mit Prof. Erhard.

Warum dieser politisch so bedenkliche Vorgang? Man fürchtet in der CDU, der Bundesrat-könnte einem Gesetz mit einstufigem Aufbau die – nach Auffassung der Regierung gar nicht erforderliche – Zustimmung versagen und gegen ein solches Gesetz Einspruch einlegen, zu dessen Überstimmung es im Bundestag einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Abgeordneten bedürfte. Diese Zweidrittelmehrheit „hat“ man aber nicht.

Jetzt bricht der alte Rechtsstreit in voller Schärfe wieder auf, ob eine Zweistufigkeit mit der Verfassung vereinbar ist. Man erinnere sich: Der („erste“) Regierungsentwurf von 1952 sah die Beibehaltung des bisherigen zweistufigen Systems vor. Die FDP rief das Bundesverfassungsgericht mit einer Feststellungsklage an, weil sie die Zweistufigkeit für verfassungswidrig hielt. Die Klage kam damals wegen des Endes der Legislaturperiode nicht zum Austrag. Im vergangenen Jahr haben die Minister Neumayer und Schröder die Auffassung ihrer Amtsvorgänger (Dehler und Lehr) über die Verfassungswidrigkeit des Zweistufensystems von 1952 erneut bestätigt. Ein vor einigen Monaten veröffentlichter nachgelassener Brief von Höpker-Aschoff, der dartut, daß mit der Formulierung des Art. 88 des Grundgesetzes die einstufige Lösung der alten Reichsbank gemeint war, schwächt die juristische Position der Anhänger des Zweistufensystems weiter ab. Denn Höpker-Aschoff hat an der Formulierung jenes Artikels maßgeblich mitgewirkt. Nach sorgfältigster Prüfung der Verfassungslage verkündete der Bundespräsident 1953 eine Änderung des Landeszentralbankgesetzes mit einer auf den zentralen Gedanken hinzielenden Regelung, obwohl der Bundesrat ihr widersprach. Es wird nun die Auffassung vertreten, daß der Bundespräsident damit – vielleicht – eine Art Vorentscheidung hinsichtlich der Verfassungswidrigkeit des Zweistufensystems getroffen habe.

Noch ein weiteres: Würde der Bundespräsident ein Gesetz mit zweistufigem Aufbau verkünden, so könnte Herr Jedermann, der die Verfassungsmäßigkeit dieser Organisation bestreitet, beim Bundesverfassungsgericht auf Nichtigkeit klagen, Bei der Härte, mit der manche wirtschaftlichen und politischen Kreise am Einstufensystem festhalten, muß mit solcher Klage immerhin gerechnet werden. Wenn nach vielleicht zwei Jahren der Klage entsprochen werden würde, wären alle Vorgänge und Geschäfte der Notenbank aus der Zwischenzeit nichtig. Das ist wahrlich ein beunruhigender Gedanke!

Wie man es dreht und wendet, der Fraktionsvorstand der CDU/CSU hat – ohne es zu wollen – schwierigste Verfassungsfragen in die Diskussion geworfen. Sie schienen durch die Einigung im Kabinett und durch die Sorgfalt überwunden, mit der der Regierungsentwurf versucht, den Wünschen der Anhänger der Zweistufigkeit und den politischföderalen Wünschen im Rahmen des verfassungsmäßig Zulässigen nachzukommen. Die FDP spielt schon wieder mit dem Gedanken der offiziellen Aufrollung der Verfassungsfrage. Die Opposition erfreut sich am Streit zwischen Erhard und der CDU.

Kernstück des Gesetzes ist doch nicht der organisatorische Aufbau; Kernstück ist vielmehr die mit aller Sorgfalt festzulegende echte Unabhängigkeit der Notenbank. Die willensbildenden Organe und der Modus für die Auswahl ihrer Mitglieder müssen so beschaffen sein, daß sie ihre Entschlüsse in sachlicher und politischer Unabhängigkeit fassen können. Diesem Grundsatz klaren Ausdruck und klare Formulierung zu verleihen, ist sicherlich alles andere als einfach. Aber wir glauben, die Lösung ließe sich auch unter Zugrundelegung des Regierungsentwurfs finden. Er enthält gewiß noch manche Möglichkeiten zu einem Kompromiß mit dem föderalen Gedanken. Der Streit zwischen ein- und zweistufig sollte schnellstens beendet werden. Sonst reicht die Zeit wirklich nicht mehr aus, um bei sorgsamer Durcharbeitung der materiell wichtigen Fragen dieses Gesetz noch zeitgerecht verabschieden zu können. Friedrich Lemmer