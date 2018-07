W. L. München

Noch in diesem Jahr wird sich der Bayerische Landtag mit einigen Bestimmungen beschäftigen müssen, die bis heute die Stadt München dazu zwingen, straffällige Polizisten wieder in den Dienst einzustellen, sobald sie eine Strafe von weniger als einem Jahr Gefängnis abgesessen haben. Geschieht nichts dergleichen, so wird es vorkommen, daß vorbestrafte Polizisten das Auge des Gesetzes in Bayern vertreten.

Vor einem Jahr saß Kriminaloberassistent Erwin Söldner im Münchener Justizpalast mit weiteren Kollegen der Polizei auf der Anklagebank, weil sie zusammen mit zwei geschäftstüchtigen Autohändlern an einer umfangreichen Aufschiebung beteiligt waren. In Ermangelung von Betriebskapital wurden die nach Österreich verschobenen Autos vorher in München gestohlen („ZEIT“ Nr. 9/1956). Die notwendigen Formulare lagen im Polizeipräsidium. Für 100,– DM hatte der Kriminalbeamte diese Blankobogen des Präsidiums verkauft. Nachdem der Ermittlungsapparat der Polizei den Dieben auf der Spur war, erstattete Kriminaloberassistent Söldner über den Stand der Ermittlung Bericht an seine Kumpane, was der polizeilichen Arbeit keinesfalls dienlich war. Auch das Gericht hatte für diese Dienstauffassung des Kriminalbeamten wenig Verständnis und verurteilte ihn zu fünf Monaten Gefängnis.

Über die zukünftige Beschäftigung dieses Beamten machte man sich damals keine Gedanken. Heute aber setzt sich das Personalreferat der Stadt München gegen den Spruch der Dienststrafkammer des Verwaltungsgerichts zur Wehr.

Dem angeklagten Polizisten waren in dem Strafprozeß weder die bürgerlichen Ehrenrechte noch war ihm die Fähigkeit, ein öffentliches Amt zu bekleiden, abgesprochen worden, weswegen die Stadt München nicht die Möglichkeit hat, des Beamtenverhältnis zu kündigen.

Der Beamte hat seine Strafe bekommen und bezieht nun ein um fünfzig Prozent gekürztes Monatsgehalt so lange, bis auch die Berufungsinstanz zu seinen Gunsten entscheidet. Dann allerdings müßte die Stadt das volle Gehalt nachzahlen und einen Posten ausfindig machen, für den der vorbestrafte Beamte geeignet ist. Solche Posten sind glücklicherweise selten im Münchner Rathaus. Schon vor zwei Jahren war man froh, als der Sicherheitswachtmeister Z. untergebracht werden konnte, nachdem er wegen Diebstahls mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war.