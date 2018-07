Madame saß im milden Nachmittagslicht vis-àvis des gewaltigen Berges auf der Terrasse des Cafés „Gewaltiger Bergblick“ und nestelte teils an ihrem Schreibnecessaire, teils an ihrer Après-Ski-Kombination. Um sie servierten gedämpfte Ober gepflegte Getränke. Der Berg abendleuchtete rötlich. Madame schrieb Postkarten, und weil es Ansichtspostkarten waren, sah Madame alle an: „Der gewaltige Berg in der Morgensonne“, „Der gewaltige Berg in der Abendsonne“, „Skiparadies auf der Bergalm“, „Bauerntanz, an der Berghütte“, „Café ‚Gewaltiger Bergblick‘, gepflegte Getränke“. Der Berg abendleuchtete noch immer. Er war geduldig. Die Schäfchen-Wölkchen passierten Revue. Ein paar Augenblicke lang hielt der Berg zwei besonders hübsche von ihnen fest und schmiegte seinen Gipfel herein. Er gab Madame eine Chance. Madame bestellte den vierten Kaffee. Außer: „Es ist herrliches Wetter hier und wir sind sehr glücklich“ fiel ihr nichts mehr ein. Madame ärgerte das, sie galt als geistreich. Ihre Gedanken wechselten zum Abendessen. Der Berg ließ die Wölkchen fahren. Er war gekränkt und weinte ein wenig. Die Gäste auf der Terrasse verspürten das als leichten Nieselregen und räumten das Plateau. Madame setzte ihr reizendes Schiebermützchen zurecht, fröstelte apart und begab sich hinein. Sie dinierte.

Aber der Berg nahm übel. Madame war für ihn der Tropfen, der seine Wut zum Kochen brachte. Er grollte. „Es dünnen“, sagte des Gasthausbesitzers Großvater am Ofen. Auch ihn kannte Madame schon, sie hatte ihn viermal verschickt, „Alter Bauer vom gewaltigen Berge, rauchend am Ofen“.

Madame schlief gut in dem ausgezeichneten Bett und träumte von einem orangefarbenen, schwarzkarierten Abendkleid. Der Berg pflegte seine Wut. Im Morgennebel war sie noch ohnmächtig und diffus (Gewaltiger Berg im Morgennebel, Seriennummer 12, war kein Verkaufserfolg). Aber dann, als die Sonne kam, faßte er einen Entschluß (Gewaltiger Berg in der Morgensonne, Seriennummer 1, war sein bestes Motiv) und er sprach mit ein paar alten, hörigen Gletschern eine kleine Lawine ab, die er die „Rache des gewaltigen Berges“ nannte. Die Gletscher kicherten und tätschelten sein photogenes Massiv. „Gemacht“, sagte der dickste von ihnen, „wie wird es gewünscht? Nur so, als Fremdenverkehrswerbung oder gezielt?“ „Als Rrrrache“, donnerte der Berg, „direkt auf Madame“, und er zerquetschte einen leichten Nieselregen auf der Gamsbockalm. Die Gletscher präparierten sich. Madame kuschelte aus dem Pfühle und begab sich mit Monsieur zum Frühstück, Glaseier in Bergschaumsoße, es war delikat. Dann bestiegen sie ihr hellblaues Chevrolett und sausten talwärts ihren Terminen entgegen. Die Lawine startete. Es donnerte von fern. Madame konnte das nicht hören, sie lauschte dem Vormittagsprogramm von AFN. Plötzlich sprang der Kühler in die Luft und Madame saß im Inhalt ihres Koffers. „Oh“, sagte sie verstört. Die Lawine hatte nur das Heck getroffen. Monsieur war drei Stundenkilometer mehr gefahren, als der alte Gletscher berechnet hatte.

Als Madame aus dem Fenster stieg, waren die Photographen schon da. Der Postkartenverleger auch. Er erweiterte die Serie um Nummer 50 bis 55: „Lawine des gewaltigen Berges, idyllisches Ausflugsziel.“ Der Fremdenverkehrsverein war mit 50 Mann und einer Rolle Draht erschienen, sie zäunten das Gelände ein. Der Bürgermeister bezahlte das Auto. Er war sehr fröhlich. 25 andere Verkehrsvereinler in Trachten legten einen Weg an und stellten handgeschnitzte Schilder auf „Zum Lawinensturz, bequemer Fußweg“. Der schnellunterrichtete Konditor vom Café „Gewaltiger Bergblick“ bespritzte eine herrliche Lawinentorte mit Gletscherornamenten; man konnte sie später in besseren Kochbüchern in Vierfarbendruck sehen. Madame aber saß auf der Lawine und posierte den Photographen. Sie ging en face und im Profil in die Postkartenserie ein. Dann stieg sie graziös herab und bat den Herrn Verleger um 150 Postkarten. Er hatte sie bei sich. Madame setzte sich auf das Dach ihres gewesenen Chevroletts und schrieb 150mal „Es war wundervoll aufregend“.

„Wenigstens etwas“, sagte der Berg und morgenleuchtete fort.