Wir Heutigen aber reden stets und ständig von individueller Rücksicht, denken uns immer feinere Methoden zum Verständnis des Individuums und zu seiner Behandlung aus und stellen neuerdings sogar besondere Schulpsychologen an. Zugleich aber bauen wir unsere Schulen als Massenbetriebe. die jeden Lehrer zwingen, Menschen nach Zensuren zu beurteilen, und deren Leiter zum Verwaltungschef eines Unterrichtsunternehmens wird, der nicht einmal mehr jeden seiner Lehrer wirklich kennt — von den Schülern gar nicht zu reden. Warum kommt es denn in den Landschulheimen nicht zur totalen Verwaltung der menschlichen Beziehungen und persönlichen Rücksichten? Man fülle doch einmal ein solches Landerziehungsheim mit 1000 Schülern, und schon ginge es hier genauso zu wie in all jenen privaten Lehranstalten, die sich bereits zu Massenschulen entwickelt haben. Sie unterscheiden sich pädagogisch in nichts mehr von den öffentlichen, auch sie sind, wohl oder übel, verwaltete Schulen.

Und doch bin ich dafür, die freien Schulen mit allen Mitteln zu fördern, ja, sogar die staatliche Schulhoheit, deren große geschichtliche Leistungen man nie vergessen darf (hat doch der Verwaltungsstaat Preußen die allgemeine Schulpflicht 150 Jahre vor dem privatschulfreudigen England eingeführt), allmählich abzubauen mit dem Ziel, die Schule genossenschaftlich zu verwalten. Nicht als ob ich mit davon, wie die Feinde der verwalteten Schule, das pädagogische Heil verspräche. Das Heil aller Erziehung hängt an den Personen, und ob das pädagogische Anliegen der Schule in den Händen von Schulpflegeschaften, die ja auch sehr unpädagogische Interessen verfechten können, besser aufgehoben ist als in den Händen von Oberschulräten, die manchmal vielleicht Paragraphenreiter sind, aber immerhin Sachverstand haberi und außerdem als Organe eines demokratischen Staates eher geneigt sein dürften, an das Ganze zu denken — dai sei dahingestellt. Nicht also um der Schule willen befürworte ich solche Schulgenossenschaften, sondern um der Freiheit in unserer Massengesellschaft neuen Auftrieb zu geben; sie könnten Bausteine sein im Aufbau einer Demokratie von unten im Sinne des Freiherrn vom Stein, im Sinne auch des Rates von Tocqueville, die Freiheit gegen den Sog: