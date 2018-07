In dieser Woche werden wir ein ebenso ungewöhnliches wie unerfreuliches Jubiläum feiern: den „Vierteljahrestag“ des schwersten und längsten Nachkriegsstreiks, des Streiks der Metallarbeiter in Schleswig-Holstein. Schlichtungs versuche auf Bonner Ebene sind im Gange. Es bleibt sehr zu hoffen, daß sie zu einem Erfolg und zu einer Beendigung dieser Auseinandersetzung führen, deren Kosten inzwischen in die Hunderte von Millionen gehen.

In erster Linie sind gar nicht einmal die unmittelbar Betroffenen die Leidtragenden des Streiks – zumindest vorläufig noch nicht. Zwar werden die Umsatzausfälle der Betriebe von der Landesregierung Schleswig-Holstein auf rund 3 Mill. DM je Tag geschätzt. Sie werden sich inzwischen auf 225 bis 235 Mill. DM summiert haben. Doch werden diese Ausfälle durch Zahlungen der zentralen Arbeitgeberorganisationen wenigstens teilweise wettgemacht, da zum ersten Male auch von dieser Seite in einer beträchtlichen Höhe „Streikunterstützungen“ gezahlt werden. Sie haben inzwischen etwa 35 Mill. DM erreicht. Diese Zahlungen sind keineswegs ein Ausgleich für die Umsatzverluste; sie dürften jedoch ausreichen, um die notwendigsten laufenden Betriebsunkosten abzudecken. Die Gewerkschaft hat im bisherigen Verlauf des Streiks etwa 25 bis 28 Mill. DM aus ihrem Streikfonds an die Arbeitnehmer verteilt.

Von der Gesamtwirtschaft aus gesehen sieht die Streikbilanz allerdings anders aus. Die ausgefallenen Betriebsumsätze müssen als glatte Volkswirtschaftliche Verluste gebucht werden, die sich – wenn nicht gleich bei den bestreikten Betrieben selbst – bei den Zulieferbetrieben in irgendeiner Form bemerkbar machen müssen. Die gezahlten Streikgelder beider Parteien stellen letzten Endes ebenfalls Verluste dar, da es sich um Geldausgaben handelt, denen keine realen Gegenwerte gegenüberstehen. Diese beiden Posten summiert ergeben für das gesamte Streikquartal rund 300 Mill. DM, die der Metallarbeiterstreik bisher gekostet hat. Auch die deutsche Außenhandelsbilanz dürfte von den Streikfolgen nicht unberührt bleiben, da die betroffenen schleswig-holsteinischen Werften – sie machen 91 v. H. der Werftkapazität des Landes aus, an der Arbeiterzahl gemessen – rund ein Drittel der deutschen Werftkapazität repräsentieren, und zwar gerade das exportintensivste Drittel. Etwa 70 v. H. der Neubauaufträge der schleswig-holsteinischen Werften kommt aus dem Ausland. Trotz des gewaltigen Ausfalls von etwa einem Fünftel des schleswig-holsteinischen Industrieumsatzes sind aber bis jetzt erstaunlicherweise die Auswirkungen dieser Auseinandersetzung außerhalb der betroffenen Betriebe nur beschränkt spürbar. Weder in der Zulieferindustrie – die bisher rund 480 Arbeitsplatzverluste infolge des Streiks meldet – noch bei den durch den Ausfall von Kaufkraft betroffenen Kreisen des Einzelhandels sind wirklich besorgniserregende Umsatzrückgänge zu konstatieren. Die Einnahmeausfälle des Handels, die auf Grund der Differenz zwischen Lohnhöhe und Ausgleichszahlungen auf 12 bis 13 Mill. DM geschätzt werden können, sind durch die Hortungskäufe der Suezkrise und das Weihnachtsgeschäft mehr oder weniger wettgemacht worden.

Schwerwiegend, wenn auch nur ungefähr zu greifen, sind aber auf jeden Fall die chronischen Folgen dieses Streiks, die erst nach der Arbeitsaufnahme sichtbar werden dürften. Es besteht kein Zweifel, daß sie beträchtlich sein werden. Schon jetzt ist bekannt, daß Kündigungen von mehreren tausend Arbeitern nach Beendigung dieses Streiks zu erwarten sind. Die Werftindustrie wird zwar bei dem augenblicklichen Schiffbauboom ihre Neubautätigkeit ohne Sorgen um Neubauaufträge laufend weiterführen können, doch das umfangreiche Reparaturgeschäft der Kieler Howaldtswerft, das mehrere tausend Mann beschäftigte, ist vorerst zerstört. Noch schwieriger ist die Situation in den Betrieben des Maschinenbaues, der Elektrotechnik und der Feinmechanik, die nicht aus dem vollen Auftragsbestand schöpfen können, sondern in scharfem Konkurrenzkampf auf dem Markt stehen. Bei ihnen sind die Aufträge schon um bis zu 80 v. H. zurückgegangen. Es ist nicht schwer vorherzusagen, daß sich die bisherigen Umsatzverluste nach Beendigung dieses Streiks noch verdoppeln, wenn nicht vermehrfachen werden – daß also Produktions- und Umsatzrückgänge der betroffenen Betriebe in Schleswig-Holstein noch für viele Monate das Bild der Industrieentwicklung zumindest in einem wesentlichen Teil der Branchen bestimmen werden. Erst wenn die Zahlungen aus dem Stützungsfonds der Arbeitgeber aufgehört haben, werden die Betriebe in ihren „Zahlen unter dem Strich wirklich die Folgen dieses Arbeitskampfes zu spüren bekommen. Mit volkswirtschaftlichen Verlusten von einer halben Milliarde DM oder mehr und einem fühlbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit dürften jedenfalls die Kosten dieses Streiks keinesfalls zu hoch bilanziert sein. Harald Steinen