dem der österreichischen Regierung die Pflicht auferlegt wird, das in Österreich gelegene deutsche Eigentum entschädigungslos in den Staatsbesitz zu überführen, eine „großzügige Auslegung“ dieser Bestimmungen im Interesse der Normalisierung der Beziehungen zur Bundesrepublik angekündigt. Einige Zugeständnisse wurden nach dieser Richtung hin auch in Aussicht gestellt. Seitdem ist man in Deutschland vielfach der Auffassung, daß aus einer schlechten Sache doch noch das Bestmögliche gemacht worden sei. Bei näherem Hinschauen zeigt sich aber nun, daß nicht wenige Wünsche offen bleiben,

Es ist zwar so, daß nach dem Staatsvertrag Österreich das deutsche Eigentum beschlagnahmen muß. Das Kleineigentum natürlicher Personen aber kann nach den Bestimmungen des Staatsvertrages zurückgegeben werden. Nach allgemein völkerrechtlichen Grundsätzen und nach der Rechtsauffassung der zivilisierten Welt bedeutet dieses „Kann“ im Staatsvertrag ein „Muß“ gegenüber den Eigentümern. Dies gilt um so mehr, als über die Frage des deutschen Eigentums keine vertraglichen Vereinbarengen zwischen der Bundesrepublik und Österreich getroffen worden sind. Die deutsche Regierung hat sich lediglich im Deutschland-Vertrag gegenüber den westlichen Alliierten verpflichtet, die Bestimmungen über die Behandlung des deutschen Auslandsvermögens hinzunehmen. Damit ist keineswegs ein Verzicht der deutschen Eigentümer ausgesprochen worden, was auch das Grundgesetz verboten hätte. Die Regierung der Bundesrepublik hat vielmehr nur zugesagt, keine diplomatischen Schritte oder ähnliches gegenüber der auf Grund des österreichischen Staatsvertrages vollzogenen Enteignung zu unternehmen.

Die österreichische Regierung ist allerdings zur Rückgabe des beschlagnahmten „Kleineigentums“ nicht vorbehaltlos bereit. Sie versucht, die Rückgabe an Bedingungen zu knüpfen: Das Fell des erlegten Bären soll zum zweiten Male verkauft werden. Eine Handhabe glaubt man in Österreich in den Bestimmungen des Staatsvertrages über das österreichische Vermögen in Deutschland gefunden zu haben. Hiernach verzichtet Österreich – unbeschadet der Gültigkeit bereits getroffener Regelungen – im eigenen Namen und im Namen der österreichischen Staatsangehörigen auf alle am 8. Mai 1945 noch offenen Forderungen aus der Anschlußzeit gegen Deutschland und deutsche Staatsangehörige. Die Einschränkung „unbeschadet der Gültigkeit bereits getroffener Regelungen“ besagt nach dem klaren Wortlaut nichts anderes, als daß überall dort, wo bereits Zahlungen von deutscher Seite erfolgt sind, es dabei belassen bleibe soll. Rückzahlungen in solchen Fällen sind also nicht vorgesehen. In Österreich aber geheimnist man jetzt in diesem Begriff alles Mögliche hinein und weitet ihn so aus, daß eigentlich nur der deutsche Schuldner als entlastet gelten kann, der in der zurückliegenden Zeit niemals auf einen Brief aus Österreich reagiert hat. Das läuft darauf hinaus, daß der böswillige Schuldner privilegiert wird, während alle die, die sich so verhalten haben, wie man das im Geschäftsleben erwartet, zahlen müssen. Dabei soll zum Schluß sogar noch derjenige, der auf solche Weise zum Zahlen gezwungen werden soll, nicht einmal das Recht haben, gegen eigene Rückgabeansprüche aufzurechnen!

Das kann man nun wirklich nicht als „großzügiges Verhalten“ bezeichnen. Zu einer echten Bereinigung der Verhältnisse zwischen Österreich und Deutschland – die nun einmal die Voraussetzung für die Vertiefung wirtschaftlicher Beziehungen ist – kann es nur kommen, wenn in dem Rahmen, in dem Österreich nach Abschluß des Staatsvertrages freie Hand belassen wurde, eine Regelung erfolgt, die den völkerrechtlichen Begriffen über Unantastbarkeit des privaten Eigentums entspricht. Mit anderen Worten: wenn Österreich vorbehaltlos das Kleineigentum natürlicher Personen wieder zurückgibt. Damit sollte man keine Geschäfte machen. Alle anderen offenen Fragen müssen unabhängig hiervon geklärt werden, wobei der außenstehende Beurteiler nicht übersehen darf, daß die großen deutschen Vermögen in Österreich ihren Eigentümern entzogen sind, während die österreichischen Vermögen in Deutschland ihren Eigentümern zurückgegeben wurden. -eb.