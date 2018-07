RH, Hamburg

Eine Kerze wuchs aus dem Boden. Sie hatte die Form einer Hand. Sie wuchs und wuchs – so hoch ungefähr, wie die Goldleiste hier über der Tapete. Dann wurde sie langsam wieder kleiner und verschwand. Als ich das geträumt hatte, wußte ich, daß ich Handlinienleserin werden mußte. – Sehen Sie, die Grenzwissenschaften suchen sich ihre Vertreter selbst.“

Mit dieser Schilderung eines Traumes beantwortet die in Hamburg tätige „Chirologin“ die Frage, wie sie zu ihrer Tätigkeit gekommen sei. Dreißig Jahre von ihr gedeuteter Zukunft sind seither Vergangenheit geworden – in diesen Tagen hat sie Jubiläum. Man rühmt ihr nach, daß ihre Prophezeiungen oft eingetroffen seien, und Nachbarn wollen wissen, daß große Wagen in großer Zahl vor dem Hause der Wahrsagerin zu halten pflegen. Sollte vielleicht, so überlegt man sich, der Wohlstand diesef-Kunden schon die Frucht von Prophezeiungen sein? Die Geheimnisse der Zukunft früher zu kennen als andere, ist sicher ein Vorteil.

Das Zimmer mit der obenerwähnten Goldleiste, in dem die Handliniendeuterin wohnt, hat wenig Geheimnisvolles an sich. Es liegt an einer bürgerlichen Wohnstraße im Stadtteil Eppendorf. Dem Hamburger, der die Prophetin dort besucht, fällt es schwer, Eppendorf als einen Ort zu sehen, an dem Grenzwissenschaften angesiedelt sein sollen. Das Licht in Handform kam denn auch aus dem Osten, wie er erfährt. Die freundliche Chirologin erzählt, daß sie aus der Grafschaft Glatz stamme – und das ist für den Hamburger ferner Osten, wie der Süden für ihn in Hannover beginnt.

Seit 1935 wirkt die Deuterin in Hamburg. Das bedeutet nicht, daß sie seitdem nur in Hamburger Hände geblickt hätte. Dem Gerücht, daß selbst hochgestellte Persönlichkeiten – und dieses in jenem Sinn, in dem Gogol von hochgestellten Persönlichkeiten schreibt – weite Reisen unternähmen, um sie aufzusuchen, widerspricht sie nicht, Jawohl, sie hat in Hände geblickt, in denen große Verantwortung lag, und sie hat wichtigen Männern sagen können, was aus ihnen werden wird. „Sie können den Weg zeigen, sagte mir der Minister.“

Diskretion gehört selbstverständlich zu diesem Beruf. Und so bleibt es einem überlassen, darüber nachzugrübeln, welchen Weg welcher Minister wohl auf den Rat der Handlinienprophetin gegangen sein mag.

Die schwarzen, makaber-dekorativen Handabdrücke auf rosa DIN-A-4-Papier zu zeigen, ist nicht indiskret. „Ja da sehen Sie natürlich nichts“, sagt die Chirologin, „aber dieser da wird mit dem Flugzeug abstürzen.“ Mitleidig sieht man auf die pechschwarze Hand mit den ausgesparten weißen Linien und hofft, daß der ferne Kunde, von dem der Abdruck stammt, es vermeiden kann zu fliegen.