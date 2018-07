G.T., Düsseldorf

In der Führung seines Flughafenkrieges hat Düsseldorf keine glückliche Hand. Der Geheimkult um die bekannte Denkschrift schuf von vornherein eine Front von Gegnern. Die Behandlung in der Presse tut ein übriges. Anstatt ein so immens öffentliches Thema ehrlich zu diskutieren, wird die lokalstolze Einwohnerschaft der Landeshauptstadt in erstaunlich einseitiger, um nicht zu sagen primitiver Weise informiert, unter gleichzeitiger Abschirmung gegen alle nicht ins lokale Konzept passenden Nachrichten. Der Darstellung der ZEIT vom 22. November 1956, die das Für und Wider eines „Weltflughafens Düsseldorf“ in konkreter Weise gegeneinander abzuwägen suchte, hatte man nichts entgegenzusetzen als die schlichte Behauptung, es handle sich um eine Polemik Hamburgs gegen Düsseldorf (Rheinische Post vom 30. Nov. 1956, abgedruckt in der ZEIT vom 6. Dezember 1956).

Unter der Überschrift „Lohausen günstiger als Wahn“ schaltet sich die durch die Stadtverwaltung informierte Lokalpresse („Düsseldorfer Nachrichten“ und „Rheinische Post“ vom 19. Januar 1957) ein weiteres Mal in das Geschehen ein; wiederum nicht gerade glücklich. Wenn sie schreibt, der Ausbau des Flughafens Köln/Bonn koste 240 Mill. DM, die Erweiterung Lohausens dagegen 22 Millionen, so muß auch der bravste Bürger langsam stutzig werden. Die Methode, zunächst nur den Grundbetrag zu nennen – 22 Millionen reichen für das nackte Rollfeld –, in der listigen Erwartung, alles weitere würde dann später so oder so bewilligt werden müssen, ist zwar heute auch anderswo nicht ganz ungeläufig, aber ganz so augenfällig darf man es nicht machen.

Nun kann man allerdings in Lohausen heute tatsächlich nur von 22 Mill. DM reden, weil man viel mehr, als daß eine Startbahn von etwa 3,5 km Länge da sein muß, noch gar nicht weiß. Wie und wohin der ganze Ausbau gehen soll, ist so ungeklärt wie je. Auf einem so offensichtlich ungeeigneten Gelände – dem engen Raum zwischen den aufeinander zuwachsenden Wohngebieten Düsseldorfs und Duisburgs – wäre die Lösung in der Tat ein Kunststück. Das eigentliche, in der Denkschrift vertretene Projekt (Startbahn in NW-Richtung) fiel klanglos unter den Tisch, weil der Landwirtschaftsminister die Rechnung über ein neues Wasserwerk mit einigen 30 Millionen DM zu präsentieren drohte. Die erste Ersatzlösung (Richtung Ost), bei der man die Eisenbahn entweder für einige 30 Mill. DM absenken oder samt Oberleitungen in 600 Meter Breite überqueren müßte (in diesem Falle wären allein für Anschüttungen rund 15 Mill. DM erforderlich), würde den dann im Einflugsektor liegenden Flughafen Essen-Mülheim für alle Zeiten unbenutzbar machen, was man nicht riskieren will. Bei der zweiten Ersatzlösung (Richtung Westen) würden selbst die gutartigsten Düsseldorfer nicht mehr mittun. So bleibt, da die südliche Richtung ausscheidet, nur der Norden, wo man sich an der Duisburger Schwerindustrie mit ihren unmittelbar in der Lärm-Schmerz-Zone wohnenden Belegschaften die Zähne ausbeißt. Die Industrie droht außerdem mit Entschädigungsforderungen, gegen die die bewußten 22 Mill. DM sich bescheiden ausnehmen.

Keine angenehme Lage, nachdem man über alle noch so ernsten Einwendungen so elegant und scheinbar selbstsicher hinweggegangen ist. Aber dennoch kein Grund, die eigenen unbequemen Millionen Mark nun kurzerhand beim Konkurrenten anzuhängen...