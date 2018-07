In der „Neuen Sammlung“ an der Münchener Prinzregentenstraße ist zur Zeit eine Ausstellung von Arbeiten des Schweizers Max Bill zu sehen, die einen Überblick über das gesamte Schaffen des Gründers und – bis 1956 – Rektors der „Hochschule für Gestaltung“ in Ulm bietet. Die Vielseitigkeit der Arbeitsgebiete dieses Mannes, von dem hier Beiträge zur Architektur, Malerei, Plastik, Graphik, Typographie, Publizistik und Produktform gezeigt werden, ist Ausdruck eines Programms. Bill selbst erkennt dafür die Formel „Umweltsgestaltung“ an und bekennt: „Innerhalb der Umweltsgestaltung sind zwischen der Plastik, dem Bild, dem Bau, bis zum Apparat, Gebrauchsgegenstand oder Buch, nur griduelle Unterschiede, die sich durch die Verschiedenheit ihrer Funktion und durch die zu ihrer Erfüllung gewählten Darstellungsmittel und Materialien unterscheiden...“ Das scheint zu bezeugen, daß jedenfalls Sprache und Gedanke noch nicht in den erstrebten ästhetischen Totalitarismus einbezogen sind, dessen Grundirrtum darin liegt, daß die Dinge, von denen da geredet wird, sich nicht allein durch ihre „Funktion“ unterscheiden, sondern weit mehr durch ihren Geist und ihre Wertsetzung.

Aber sei’s drum. Max Bill ist ohne Frage ein eminent erfinderischer Kopf, und sein Ziel: „den Aufbau einer Kultur des technischen Zeitalters zu ermöglichen“, beweist ein draufgängerisches Selbstvertrauen. Es setzt jedoch eine besondere Art von „schrecklicher Vereinfachung“ voraus und verkennt die Tatsache, daß die Elemente eines so vielschichtigen und in sich widerspruchsvollen Zeitalters wie des technischen einander vielfach aus innerer Notwendigkeit widerstreben, sich der gewünschten und proklamierten „Einheit aller Funktionen“ durchaus widersetzen.

Es entbehrt nicht der Pikanterie, an den lebendigen Beispielen zu sehen, wie sehr der gegenteilige Anschein – der Anschein, alle jene Elemente seien künstlerisch „aus einem Punkte zu kurieren“ – auf einer Selbsttäuschung beruht. Die „Vielseitigkeit“ der ausgestellten Gebilde enthüllt sich nämlich bald als scheinhaft, die Einheitlichkeit ihres Gestaltungsprinzips als Einseitigkeit der intellektuellen Einstellung zu ihnen, vielleicht auch Einseitigkeit der künstlerischen Veranlagung. Denn im Grunde ist das Wesen aller hier vorgeführten Formungen graphisch; und dies zwar im Sinne der „technischen Zeichnung“. In ihnen allen herrscht der Geist – und nicht nur der Geist, auch die Technik des Lineals, des Kurvenlineals und des Zirkels; der Geist eines mathematischen Ästhetizismus. Man könnte sich viele dieser Arbeiten auch so entstanden denken: daß ein technischer Zeichner, dem sein trockenes Handwerk langweilt, spielerisch mit dem Zirkel zu phantasieren begonnen, hier und da Winkel, Kreisbögen, Quadrate in kontrastierenden oder komplementären Farben koloriert hätte. Und bei vielen plastischen Formungen ist wieder die geistige Vaterschaft der Maschine, des funktionellen Zweckgebildes unverkennbar. Überraschend bricht dann in einzelnen Farbkompositionen durch die konstruktive Formhülle wieder ein beinahe rauschhafter Wille zur Farbenorgie, zum selbstzwecklichen, selbstherrlichen, von jeder „Bedeutung“ losgelösten Elementareffekt.

Ohne Zweifel: unter der Fülle dieser Konstruktionen, die sämtlich jedenfalls die Möglichkeit sowohl eines konsequent gegenstandslosen künstlerischen Gestaltens wie einer Anwendung rein ästhetischer Grundsätze auf manche völlig sachgemäße Zweckgegenstände dartun, befinden sich einige von einer neuartigen, leidenschaftslosem Schönheit. Doch läßt sich im ganzen ein Einschuß von Koketterie, von allzu bewußt betonter und allzu sicher geglaubter Zukunftsmache schwerlich übersehen. Dabei melden sich irgendwie skeptische Gedanken gerade hinsichtlich der Zukünftigkeit der dargebotenen Lösungen, sofern sie Endgültigkeit beanspruchen. Eher möchte man mutmaßen, daß es sich um die Erarbeitung der handwerklichen Grundlagen einer kommenden Kunst handelt, in welcher das Intuitive wieder eine bestimmende Rolle spielt.

Jedenfalls: wenn man an Bills ehemalige Lehrer Klee und Kandinsky denkt, so erscheint sein eigenes Werk leicht wie eine zwar mögliche, eine sehr gegenwartsgerechte Folgerung aus deren Schaffen, aber eine gewissermaßen verbürgerlichte, bürokratisierte, die dem Reißbrett mehr vertraut als dem freien Spiel der schöpferischen Phantasie. Die totale Diktatur des Berechenbaren zielt jedoch unbedingt an dem vorbei, was Kunst zur Antwort auf eine menschliche Lebensfrage macht. Sie kann darum lediglich ein Durchgang sein. A-th

Kandinsky wird erst entdeckt. Den gesamten, bisher unbekannten und unveröffentlichten Nachlaß des 1944 gestorbenen Malers Wassili Kandinsky – über hundertfünfzig Bilder, dazu umfangreiche Aufzeichnungen des Künstlers –, der sich bisher im Privatbesitz der achtzigjährigen Münchner Kunstpreisträgerin Gabriele Münter befand, hat diese der Stadt München geschenkt, die damit die größte europäische Kandinsky-Sammlung besitzt. Der Wert der Stiftung, die ab Februar unter dem Namen „Gabriele-Münter-Stiftung“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, wird auf mehrere Millionen Mark geschätzt.