Von Karl N. Nicolaus

Die „Herren“ von heute sind, was ihre Kleidung betrifft, zumeist sehr konservativ. Und je mehr sie es zu etwas gebracht haben, um so konservativer sind sie. Neuerungen der Herrenmode, die die Söhne jeweils in die Familie „einschleppen“, werden mißbilligend betrachtet. Und Gespräche über das, Thema Herrenmode schneidet der Seniorchef der Familie jäh ab mit der Bemerkung: „Was man trägt, muß mein Schneider wissen!“

Die konservative Haltung vieler Herren – der Mode gegenüber – hat sehr oft einen psychologischen und ganz subjektiven Grund: Schwedische Forscher haben genaue elektromagnetische Messungen an Kleidungsstücken vorgenommen und festgestellt, daß die Durchlässigkeit der Kleidung den Körperströmen gegenüber sich dem Träger anpaßt, und zwar um so mehr, je länger jemand ein Kleidungsstück in Gebrauch hat. Diese Forscher brachten auf eine wissenschaftliche, physikalische Formel, was viele Männer vom Gefühl her ohnehin wußten: Die Kleidung wird „eine zweite Haut“.

Nun hat aber die Mode keineswegs nur psychologische, sondern auch soziologische Bedeutung, wenn sie auch sehr, in die Breite wirkt. Der Hang, nicht aufzufallen, zwingt die Zögernden, sich dem neuen Rahmen anzupassen. Die Stilangleichungen erfassen auch den Typ, zu dem man gehört: Plötzlich macht man mit.

In der Herrenmode haben sich nun – beginnend mit dem Jahre 1950 – die engeren Hosen durchgesetzt. Bis dahin hatten sie eine untere Weite von mindestens 52 bis 54 Zentimetern. Jetzt sind Hosen von höchstens 46 Zentimetern und auch erheblich enger modern. Hinzu kommt, daß die Hose als Ganzes schmal geschnitten ist, weshalb man von einem leggy style, von einem „beinbetonten Stil“, spricht. Es soll dadurch der modische Charakter des smarten Sprinters und damit der betonten Jugendlichkeit hervorgehoben werden. Jugendlichkeit ist ohnehin überall Trumpf. Warum sollen die Hosen ausgenommen sein?

Es ist interessant, daß „modische Revolutionen“ sich immer am sichtbarsten auf die Hose konzentrierten. Der „Hosenteufel“ war ein beliebtes Thema der Eiferer, die gegen Luxus und Aufwendigkeit vergangener Zeiten redeten und schrieben – wenn auch ohne Erfolg. Die Landsknechte beherrschten mit ihrer Revolution der „Pluderhosen“ ein gutes halbes Jahrhundert die Herrenmode. Es wurden bis zu 14 Meter Stoff für eine Hose verarbeitet. Diese unförmigen Hosen waren ganz bunt, und die Stoffmengen knisterten gewaltig. „Es rauschete, wenn die Hosenhelden kamen, als wenn der Elbstrom durch eine Brücke oder durch ein Wehr lief“, heißt es in einer alten Chronik. Und vom ehrenwerten Andreas Musculus ist eine „Brandschrift“ erhalten mit dem hübschen Titel: „Vom zerluderten, zucht- und ehrvergessenen pludrichten Hosenteufel.“

Auch eine andere „Hosenrevolution“ sei hier noch angeführt. Diejenige, die sich vor zweihundert Jahren durchsetzte. Da wurden die Kniehosen so eng, daß der Herzog von Artois beispielsweise seine modisch schönsten Hosen nur anlegen konnte, wenn zwei Bedienstete sie aufhielten und er von oben hineinsprang: Ein Modemärtyrer unter den Männern! Der französische Schriftsteller und Chronist Louis Sebastian Mercier schrieb darüber im Jahre 1780: „Der Herr steckt in seinen Hosen wie in einem engen Handschuh. Adam war mit einem Feigenblatt bedeutend anständiger gekleidet...“ Auch das also war eine „Hosenrevolution“, die die Gemüter bewegte.