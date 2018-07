Von Paul Hühnerfeld

Als der Abbé Julien Louis de Geoffroy im Jahre 1789 zum ersten Male am Journal des Débats, wo er Mitarbeiter war, eine Betrachtung über Theater unter dem Anzeigenteil schrieb, war ein neuer Zeitungsteil – und ein neues literarisches Genre – das „Feuilleton“ geboren. Der plaudernde Abbé hat sich damals nicht träumen lassen, daß dieses Feuilleton neben dem politischen und dem Wirtschaftsteil einer Zeitung zum dritten großen Ressort werden sollte und daß die Journalisten und Schriftsteller, die darin schrieben, hundert Jahre später die geliebten oder verhaßten Halbgötter der Intelligenz sein würden. Wer einmal die Geschichte der Jahrhundertwende; des beginnenden 20. Jahrhunderts bis in die zwanziger Jahre hin, schreiben wird, wird erstaunt feststellen, daß dies zum großen Teil eine Geschichte der Feuilletonisten, Geschichte „unterm Strich“ ist.

Denn was war ein Feuilletonist? Ein Mann, der den „Stachel der Subjektivität“ in sich spürte, ein kritischer Individualist reinsten Wassers, den es tagtäglich drängte, seine Anhänger an seinen Ideenassoziationen, Einfällen teilnehmen zu lassen. Dabei stand die Frage, ob er recht oder unrecht habe, gar nicht erst zur Debatte (Kerr hätte sie wohl gar nicht verstanden – natürlich hatte er recht). Die Frage war durch die schreibende Existenz des Feuilletonisten a priori schon entschieden – wer sie dennoch stellte, setzte nicht diesen oder jenen Beitrag, sondern den Schreiber selbst und das Feuilleton in Frage. Nun kann man sagen, daß es gut sei, daß dieses „feuilletonistische“ Zeitalter zu Ende gegangen ist. Welche Pointenhascherei, welche Großmannssucht, welche schreiende Unsachlichkeit und primadonnenhafte Hysterie fand man „unter dem Strich“! Aber auch: welch ein Stil, welche. Aperçus, welcher Geist, welch ein nie wiederkehrender Glanz des Schreibens wurden uns da für 20 Pfennig morgens zu den Brötchen mitgeliefert! Das Ende des feuilletonistischen Zeitalters ist da – der reine Feuilletonist stirbt aus wie der Dandy ausstirbt, mit dem er – aufs Geistige übertragen – eine seltsame Ähnlichkeit hatte. Wir sind in das harte Zeitalter des Tatsachenberichts eingetreten, und die Feuilletons von heute schreiben ben meistens Soziologen oder solche, die sich dafür halten.

Der Langen-Müller Verlag in München hat sich seit seiner Wiedereröffnung 1950 in einer Bücherreihe ausschließlich um die literarische Form des Feuilletons gekümmert. Dabei ging es dem Verlag nicht nur darum, die klassischen Meister des Feuilletons wieder zu verlegen: er hat auch versucht, nach modernen Feuilletonisten Ausschau zu halten – die Form vor dem Untergang zu bewahren. Da ist zuerst Auburtin – immer noch Meister (aber nicht mehr Vorbild) geradezu hingehauchter kleiner Prosa:

Victor Auburtin: „Seifenblasen.“ Herausgegeben von Erika Zeise; 106 S., 5,80 DM.

Erika Zeise hat mit Geschmack und Geschick solche Feuilletons aus den alten Bänden des Berliner Tageblatts ausgesucht, die bisher in Buchform noch nicht veröffentlicht waren. Aber was soll ein so törichter und ressentimentgeladener Satz aus ihrem Vorwort wie etwa dieser: „Er (Auburtin) wußte, daß er mit seiner Zeitungsschreiberei Perlen auf den Mist warf.“ Ja wie? Ist denn der Feuilletonismus Auburtins überhaupt irgendwo anders denkbar als in den Zeitungen jener Zeit? Ist er nicht ein integrierender Bestandteil des subjektiv gefärbten Journalismus vor. und nach dem ersten Weltkrieg? Und schließlich: würde denn die verdienstvolle Herausgeberin den Namen Auburtin überhaupt kennen (vorausgesetzt, er war nicht ein persönlicher Bekannter von ihr), wenn er nicht Jahr für Jahr eben diesen „Mist“ bestellt hätte, von dem sie hier spricht? – Doch lassen wir diesen und etliche andere Sätze der Herausgeberin und wenden uns lieber dem Feuilletonisten selber zu.

Verständlich, daß dieser Band nicht nur Perlen enthält. Es ist das Recht des Feuilletonisten, einmal „nicht in Form“ zu sein. Aber es gibt Perlen darunter – zum Beispiel das reizende Stückchen „Die Frauen an der Börse“, etwas mehr als 30 Zeilen lang, wo Auburtin durchspekuliert, was werden soll, wenn jetzt auch die Frauen spekulieren; oder gleich das nächste „Die müde Stimme“, wo er sich über die jämmerliche Stimme des Telephonfräuleins beschwert. Diese beiden Feuilletons sind auch thematisch bezeichnend: Auburtin wehrt sich auf seine milde Weise gegen die Einschaltung der Frau in den modernen Arbeitsprozeß (als ob er geahnt hätte, daß er dann seine treuesten Leser verlieren würde), Frauen sind Kostbarkeiten, die zwar nicht in den Glasschrank, aber doch in die heimische Wohnung gehören. Der Feuilletonist der zwanziger Jahre entpuppt sich als liebenswert altmodisch, als melancholischer Reaktionär, der es freilich als Zumutung ablehnt, den vermeintlichen „Fortschritt“ von sich aus zu bremsen. Da meldet sich unter dem Strich (drüber stehen Sportrekorde, Beistandspakte, Ozeanflüge) die Stimme der Kultur, und siehe da: die Kultur steht weder rechts noch links, sie steht im Gestern ...