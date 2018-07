Kein Zweifel: auch für Spezialisten ist Hochkonjunktur. Man nehme einmal eine große Tageszeitung und studiere die Stellenangebotsinserate! Jeder bilanzsichere Buchhalter, noch mehr aber jeder Diplomingenieur, und sei er Spezialist auf einem ganz ausgefallenen Gebiet, kann sich heutzutage Posten in Hülle und Fülle aussuchen? und sich, wenn er will, von Mal zu Mal finanziell verbessern.

Ganz groß aber ist der Mangel an jenen Spezialisten, die dank der Militärregierungsanordnungen nach 1945 zunächst auf der Straße lagen und für deren Berufsgruppen kein Nachwuchs herangebildet werden durfte, weil wir (laut den Potsdamer Beschlüssen) für „mindestens vierzig Jahre“ zum Beispiel keine Luftfahrt mehr haben sollten. Diese vierzig Jahre waren fast so schnell um wie das Tausendjährige Reich, und Anno 1957 wird um Luftfahrttechniker, Flugzeugkonstrukteure, vor allem aber um Piloten geschachert wie um Fußballprofis. Firmen engagieren sich gegenseitig die besten Leute weg, indem sie einfach noch einmal und noch einmal hundert Mark mehr im Monat bieten; dazu Altersversorgung und Lebensversicherung gratis ...

In diesen Hexenkessel der Personalbüros hinein platzte nun auch noch die Luftwaffe. Sie ist undenkbar ohne hochqualifiziertes Personal. Sie nahm sich von den alten Hasen, was sie noch bekommen konnte. Allzuviel war es nicht und ist es nicht, denn der Luftverkehr und die Industrie waren schon vorher da, und die Gehälter der Armee sind trotz Zulagen verschiedenster Art alles andere als etwa dem „bundesdeutschen Wirtschaftswunder angemessen. Zudem war der Bedarf der Industrie und auch der Lufthansa (zum Beispiel an Piloten) noch lange nicht gedeckt.

Es ist völlig klar, daß der Luftwaffe allein die „Wiederauffrischung“ alter erfahrener Piloten viele Millionen Mark kostet. Je Kopf schon sind es mehr als hunderttausend! In einer demokratischen Armee aber steht – nicht anders als in der Privatwirtschaft – es praktisch jedem Soldaten zu, auf alle Ansprüche einer späteren Versorgung zu verzichten und einfach zu kündigen, wenn er nicht mehr mag. Was er mit dem, was er auf Staatskosten gelernt hat, anfängt, ist dann seine Sache.

Vielleicht nun hat das Amt Strauß den Idealismus seiner auf modernsten amerikanischen Düsenjägern nachgeschulten Soldaten-Piloten überschätzt, Jedenfalls gab es in der Ermekeilkaserne zu Bonn lange Gesichter, als urplötzlich sieben Offizierssoldaten, alle frischgebackene Träger des neuen bundesdeutschen Militärpilotenabzeichens, alle Absolventen einer teuren, zeitraubenden Ausbildung, und alle vorgesehen als Lehrer für zukünftige Militärpilotenschüler, der Werbung der Lufthansa, ihr Salär zu verdoppeln, nicht widerstanden und „adieu, Kommiß“ sagten!

Sie zogen die graue Uniform aus, die dunkelblaue an und siedelten über nach Hamburg, um in Zukunft ihrem Vaterland als wohlbestallte Streckenpiloten zu dienen, und der Personalreferent der Lufthansa lacht sich ins Fäustchen, denn die Ausbildungskosten hat die Lufthansa bei allem akuten Pilotenmangel gespart. Nach Lage der Dinge ist zu erwarten, daß diesen Sieben bald weitere folgen werben, es sei denn, daß ...

Es sei denn, daß man in der Ermekeilkaserne zu Bonn ebenso klug ist, wie die Lufthansa bereits vor drei Jahren klug war, als sie in die Anstellungsverträge ihrer neuen alten Piloten die Klausel einfügte, daß von dem Piloten ein gehöriger Batzen der Ausbildungskosten zurückerstattet werden muß, falls er auf Grund eigenen Verschuldens oder auf eigenen Wunsch aus der Firma ausscheidet.

Oder es sei denn, daß man in der Ermekeilkaserne die kärgliche und dem Risiko der modernen Luftwaffenfliegerei keineswegs angemessene Besoldung plus Fliegerzulage der Piloten so erhöht, daß sich der Luftwaffenpilot nicht schlechter als der Linienpilot stellt. Die garantierte Flugstundenzulage der Lufthansa könnte da wohl als Vorbild dienen, denn auch die Lufthansa ist ja kein Privat-, sondem, ebenso wie die Luftwaffe, ein schlichtes Staatsunternehmen. K. W. S.